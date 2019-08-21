ГАИ: За 10 дней остановили 14 тысяч автомобилей, которые ездили без ТО

С 7 по 17 августа сотрудники ГАИ по всей стране усиленно проверяли наличие техосмотра. На брифинге в МВД 21 августа Александр Цегельник, временный и.о. начальника УГАИ МВД рассказал, что за эти 10 дней выявили больше 14 тысяч нарушителей, которые ездили без разрешения. А всего за 2019 год установили больше 195 тысяч таких фактов.

Водители настаивают на том, что не проходят техосмотр, потому что дешевле заплатить штраф, чем дорожный сбор, но в МВД уверены, что причина в другом: владельцы машин просто не хотят тратить деньги на ремонт автомобиля, и подвергают опасности жизнь и здоровье других людей. В прошлом году из-за технических неполадок автомобилей на 13% выросло число ДТП. За 7 месяцев этого года в стране произошло 8 ДТП, 3 человека погибли, 27 получили травмы.

«Во время рейда больше автомобилистов приехали на станции ТО»

Больше всего водителей без техосмотра обнаружили в Минской области (2,9 тысяч) и Минске (около 2200 человек), на третьем месте – Витебская область (2079 человек) – это цифры за 10 дней. Около 100 человек привлекали к ответственности 10 и больше раз. Сколько денег водители заплатили штрафов в бюджет, неизвестно. Но в МВД заверили, что ни зарплаты сотрудников, ни финансирование МВД не зависит от собранных штрафов.

Одним из результатов этих рейдов стало то, что поток автомобилистов в эти 10 дней на станциях ТО увеличился. Если в обычный день в сутки по всем станциям в стране проходит примерно 3500 автомобилей, то во время рейда – 5200.

Сейчас в стране на учете стоит 3 млн 600 тысяч автомобилей – выходит, что автомобиль есть у каждого третьего белоруса. Но далеко не факт, что все эти машины выезжают на дороги. Часто машину просто не снимают с учета, даже когда отдают на металлолом – за это в Беларуси никакой ответственности нет.

- Некоторые стоят в гаражах, другие эксплуатируются в других странах, например, в России, - говорит Александр Цегельник. Наклейка о пройденном ТО есть только у трети зарегистрированных авто. - В 2018 году техосмотр прошли 1 млн 239 тысяч автомобилей. В 2013 году, до введения госпошлины - 1 млн 869 тысяч автомобилей, то есть на 34% больше, чем в 2018 году.

«Встает вопрос контроля за уплатой госпошлины»

Напомним, с 2014 года пройти техосмотр без уплаты дорожного сбора невозможно. Сейчас в стране активно обсуждается, как изменить механизм уплаты госпошлины. Решение пока не принято.

- Свое мнение мы, конечно высказывали – мы выступаем за то, чтобы отвязать техосмотр от уплаты госпошлины. Правительство такой подход поддерживает. Но встает вопрос контроля за уплатой госпошлины. У разных ведомств мнения разделились по поводу того, как уплачивать госпошлину: то ли включать в топливо, то ли как-то еще. Например, в Германии есть налог на автомобиль – это стимулирует к тому, чтобы люди снимали с учета транспорт, - приводит пример и.о. начальника УГАИ МВД.

Еще в марте в Беларуси заговорили о том, что определять автомобили без техосмотра будут с помощью камер фотофиксации. Как рассказал Александр Цегельник, новые камеры устанавливать не будут – те, что есть сейчас, с этой задачей вполне справятся.

- Что мешает? Отсутствие законодательства. Как только законопроект будет подписан президентом, мы сразу начнем работать. Сотрудник ГАИ не будет отвлечен, он не будет документы вообще проверять. Будет заниматься выявлением и задержанием нетрезвых водителей, выявлением других правонарушений.