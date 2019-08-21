2019-08-21T12:45:53+03:00
Досуг
КП Беларусь

В Минске пройдет бесплатный спектакль о женской сексуальности и духовности (18+)

Монопостановка «Камера, которую дала мне мать» от HomoCosmos
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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1 сентября – отличный день, чтобы откровенно поговорить об откровенном. В День знаний все желающие смогут бесплатно посмотреть спектакль «Камера, которую дала мне мать» Независимой театральной компании HomoCosmos. Постановка подразумевает очень актрисы и аудитории. По сути, это будет социологический эксперимент и дискуссия на тему.

Моноспектакль «Камера, которую дала мне мать» (+18) создан по мотивам одноименного романа американского прозаика Сюзанны Кейсен и рассказывает драматичную, но с немалой долей юмора, историю девушки с необычным недугом… Ей становится больно заниматься сексом… Гинеколог, терапевт – никто не может найти объяснения ее состоянию и предложить соответствующее лекарство. Отношения с бойфрендом рассыпаются, жизнь теряет смысл… С помощью необычной темы автор заставляет обратить внимание на неразделимую связь плоти и сексуальности с духовным состоянием женщины.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

В главной роли — Анастасия Боброва.

КОГДА: 1 сентября, 17:00

ГДЕ: IBB Минск, пр. газеты Правда, 11

Вход свободный по предварительной регистрации

Количество мест ограничено!

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