Средний чек в магазине снова вырос - белорус в день закупается на 13 рублей 80 копеек

Средний чек белоруса в магазине в январе - июле 2019 года составил 13,8 рубля, сообщает Белстат. То есть на 1,3 рубля больше, чем за тот же период прошлого года. Именно на такую сумму белорусы в среднем совершали свои ежедневные покупки. Напомним, в 2018 году средний чек составил 12,9 рубля, в 2017 году - 11,6 рубля. О чем это говорит: мы тратим больше или цены выросли?

- Средний чек вырос на 10%, а годовая инфляция сейчас - 6%. Поэтому здесь частичный вклад инфляции и частично - повышения уровня доходов. Сейчас рост доходов опережает рост инфляции, значит, растут не только номинальные, но и реальные зарплаты. Это дает возможность больше покупать и больше потреблять, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

За это же время белорусы стали чаще есть в кафе и ресторанах. В январе - июле люди «наели и напили» на 1,6 млрд рублей. Это на 6,7% больше в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.

- Чем беднее население, тем чаще оно питается дома. Дешевле купить продукты в магазине и приготовить самому. Когда у людей в среднем растет благосостояние, они могут позволить себе чаще питаться не дома, а в общепите, - говорит аналитик.

Розничный товарооборот за это время подрос до 27,7 млрд рублей (+5,2%). А вот оптовый товарооборот страны за тот же период составил 55,4 млрд. рублей. Это на 3,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Подпортила статистику торговля нефтью и нефтепродуктами. Напомним, по разным оценкам, ущерб Беларуси от грязной российской нефти может составить от 150 до почти 500 млн долларов.

КСТАТИ

По данным Deal.by, средний чек на покупки в белорусском интернет-магазине в первом полугодии 2019-го составил 70 рублей (в прошлом году было 73 рублей). Чек в зарубежном интернет магазине, напротив, вырос с 20 до 25 рублей.