Министерство финансов: Задача госдолг не увеличить, но резкого уменьшения его не планируется

Правительство планирует в течение ближайших пяти лет постепенно снизить уровень государственного долга Беларуси. Речь об этом шла на недавнем заседании президиума Совмина.

Подходы будут отражены в новой госпрограмме по управлению государственными финансами и регулированию финрынка на 2019-2025 годы.

Первый замминистра финансов Юрий Селиверстов подчеркнул: основной посыл для правительства по госдолгу - «чтобы мы его не наращивали».

- Мы предусматриваем ряд параметров, которые будут направлены на его планомерное снижение. Резкого уменьшения госдолга не планируется, это процесс плавный, - цитирует замминистра БелТА. - Больше, чем сейчас, к 2025 году госдолг не будет.

Общий объем белорусского госдолга, как внешнего, так и внутреннего, на начало июля составлял 43,1 млрд рублей. По данным Минфина, с начала года он уменьшился на 2,3 млрд рублей, или на 5%.

По внешним заимствованиям, которые составляют основу долга, картина такая: они составляют 16,7 млрд. долларов, снизившись с начала года на 200 млн долларов, или на 1,2%.

С начала года страна выплатила по внешним долгам более 770 млн долларов. Причем больше всего (312 млн) - вернули России, около 250 млн - банкам Китая.

За это же время привлекли примерно 490 млн долларов новых долгов, опять-таки, в основном у РФ.

Ранее заявлялось, что в 2019 году Беларусь должна направить на выплаты по внешнему госдолгу 3,2 млрд долларов, в 2020-м - 3,5 млрд. Пик выплат придется на 2023 год, потом они будут меньшими.

Новая программа, над которой работают в правительстве, предполагает и рачительное отношение к расходованию казны. При этом, рассказал премьер-министр Сергей Румас, нужно будет не только снижать госдолг, но и начать системно решать такие сложные вопросы, как риски в работе реального сектора экономики и неравномерность развития регионов.

В Минфине, кстати, посчитали исполнение бюджета по первому полугодию. В консолидированный (республиканский и местные) бюджеты поступило более 18,7 млрд рублей. При этом доходы превысили расходы на 2,38 млрд.

На социальную сферу направили более 2 млрд рублей, или почти 22% расходов республиканского бюджета. На поддержку экономики ушло более 280 млн рублей, почти 40% из которых - на сельское хозяйство.

Сейчас правительство готовит проект бюджета на 2020 год. Его, впервые за последние несколько лет, верстают с дефицитом.

КСТАТИ

Беларусь находится на первом месте по объемам долга перед Россией среди 17 стран, которые ей задолжали. Минск должен Москве более 7,5 млрд долларов. На втором месте - Украина (3,7 млрд), на третьем - Венесуэла (3,15 млрд).