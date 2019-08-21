Белорусским Левитаном его называл народ и... сам Левитан. Умер легендарный диктор

Ильи Львовича, которому было 93 года, не стало в ночь на среду, 21 августа. В этом году он перенес большую трагедию – умер его сын Владимир, актер Горьковского театра.

На Белорусское радио 23-летний выпускник-актер Илья Эйдельман (настоящая фамилия Кургана) попал из-за любви. Он не хотел ехать в Витебск по распределению – в Минске училась молодая жена Ирина. На прослушивании в дикторы-практиканты обошел добрую сотню соискателей. При этом никакой подготовки не было – помогли отличное знание белорусского языка и характерный голос.

А через год по настоянию начальства молодой человек сменил фамилию на Курган и в эфире, и в паспорте. Ему намекнули, что девичья фамилия его мамы более уместна после слов «у эфіры Беларускае радыё».

Илья Курган читает новости на белорусском радио.Источник: АТН новости Беларуси и мира

Курган признавался: его могли не раз посадить за одно неверно произнесенное слово.

- Дали текст к юбилею Сталина. Читаю с листа, а там: «Сталін - прычына бяздольнасці савецкай арміі» - букву «а» в слове «баяздольнасці» пропустили. Я вовремя увидел оплошность. Как меня благодарила редактор! «Ильюша, спасибо тебе за моих деток!» - рассказывал год назад в интервью «Комсомолке» Илья Львович.

После таких стрессов диктор не раз порывался уйти с радио, но ему в ответ на просьбу об увольнении... улучшали жилищные условия.

Илью Кургана ценил и главный голос на советском радио Юрий Левитан. В свое время даже родилась параллель, мол, Курган – это белорусский Левитан. А сам Юрий Борисович замечал: «Вам не нужен Левитан – есть у вас Илья Курган».

С радио Курган ушел почти в 65 лет. После преподавал молодым артистам, консультировал Купаловский и Театр белорусской драматургии. На пенсию вышел только в 87 лет. Одним из последних его появлений на публике стала озвучка рекламного ролика вместе с рок-музыкантом Лявоном Вольским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легендарный белорусский диктор Илья Курган: «За одну пропущенную букву при Сталине можно было попасть в тюрьму»

Под его «Гаворыць Мінск!» республика просыпалась сорок с лишним лет. Илья Курган рассказал «Комсомолке», какова была цена ошибки в эфире при Сталине и как его однажды подвел знаменитый Юрий Левитан (читать далее)