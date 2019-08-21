2019-08-21T14:47:10+03:00
Спорт
КП Беларусь

Роналду показал сыну, где провел юность: «Папа, ты жил здесь?!»

Также звездный португалец раскритиковал суммы, которые сейчас платят за футболистов
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Роналду вырос в скромном доме, а сейчас возит сына на личном авиатранспорте. Фото: marcaРоналду вырос в скромном доме, а сейчас возит сына на личном авиатранспорте. Фото: marca
Изменить размер текста:

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о реакции старшего сына после посещения дома в Лиссабоне - там футболист жил в юности. Португалец родился на острове Мадейра, а в 1997 году переехал в столицу, поступив в академию местного «Спортинга».

- Мы с Криштиану Роналду - младшим вошли в комнату, где меня приняли. Мой сын повернулся ко мне и сказал: «Папа, ты раньше жил здесь?!» Он не мог в это поверить. Было интересно показать ему место, где я вырос. Он уже знает Мадейру и резиденцию маркиза де Помбала. Он пришел вместе со мной, и там были те же люди, которые жили здесь и раньше. Если честно, меня это тронуло, потому что я не ожидал их увидеть, - цитирует Роналду испанская Marca.

Также Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок:

- Если оставить в стороне трансфер Жоау Фелиша, то сейчас любой игрок стоит 100 миллионов, даже ничего не показав. В футболе стало больше денег. Центральный защитник и вратарь могут стоить 70 или 80 миллионов. Я с этим категорически не согласен, но это мир, в котором мы живем, - сказал Роналду.

Нынешним летом «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего Фелиша, который стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду (в 2018-м за его трансфер из «Реала» «Ювентус» заплатил за 117 миллионов евро). Еще 34-летний Роналду заявил, что готов продолжать карьеру до 40 лет.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В России 20-летний белорус украл $1500 у интернет-подруги
«Поехал после работы домой на велосипеде и пропал»: в Воложинском районе ищут молодого мужчину
В Бресте под такси попал 3-летний ребенок
Минский мастер по ремонту техники сбежал в Россию с деньгами клиентов
В Минском районе 22 августа будет ограничено движение
«Возникало непреодолимое желание что-нибудь поджечь». Сельчанин обвиняется в поджогах домов и сараев
Погода в Беларуси на 22 августа: дожди и грозы
Умер белорусский писатель Леонид Дайнеко
КГК проверил торговцев дынями и арбузами. Нарушения нашлись у всех
Работникам в Барановичах выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры
Александр Лукашенко: «Скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратится в свалку»
Мотоциклист попал под фуру недалеко от Гомеля
Пятилетняя девочка в Мозыре играла с котом и выпала из окна
Умер легендарный белорусский диктор Илья Курган
В Минске мужчина с ножом набросился на женщину, вмешался ОМОН
Мужчина снял с пальца возлюбленной золотое кольцо, когда та спала на лавочке
Автомобиль придавил электрика из-за сорвавшегося домкрата