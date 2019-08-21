Роналду показал сыну, где провел юность: «Папа, ты жил здесь?!»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о реакции старшего сына после посещения дома в Лиссабоне - там футболист жил в юности. Португалец родился на острове Мадейра, а в 1997 году переехал в столицу, поступив в академию местного «Спортинга».

- Мы с Криштиану Роналду - младшим вошли в комнату, где меня приняли. Мой сын повернулся ко мне и сказал: «Папа, ты раньше жил здесь?!» Он не мог в это поверить. Было интересно показать ему место, где я вырос. Он уже знает Мадейру и резиденцию маркиза де Помбала. Он пришел вместе со мной, и там были те же люди, которые жили здесь и раньше. Если честно, меня это тронуло, потому что я не ожидал их увидеть, - цитирует Роналду испанская Marca.

Также Роналду проанализировал нынешний трансферный рынок:

- Если оставить в стороне трансфер Жоау Фелиша, то сейчас любой игрок стоит 100 миллионов, даже ничего не показав. В футболе стало больше денег. Центральный защитник и вратарь могут стоить 70 или 80 миллионов. Я с этим категорически не согласен, но это мир, в котором мы живем, - сказал Роналду.

Нынешним летом «Атлетико» заплатил «Бенфике» 126 миллионов евро за трансфер 19-летнего Фелиша, который стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду (в 2018-м за его трансфер из «Реала» «Ювентус» заплатил за 117 миллионов евро). Еще 34-летний Роналду заявил, что готов продолжать карьеру до 40 лет.