Вера Полякова: «У звукорежиссеров отбора руки растут из тазобедренных суставов»

На днях стали известны имена 10 участников отбора на детское «Евровидение-2019». Отсев был достаточно жестким - ведь из разных уголков Беларуси приехали 38 участников. Самыми певучими и талантливыми оказались дети из Могилева и Минска. Каждый стремился показать не только свои вокальные данные, но и придумывал полноценный номер, некоторые артисты даже привозили с собой стилистов. В результате прослушивания жюри (в его состав вошли композитор и продюсер Максим Алейников, Лидия Заблоцкая, певица Лидия Заблоцкая и другие) определило десятку счастливчиков, которые продолжат борьбу за путевку на детское «Евровидение-2019». Ими стали: Мария Ермакова, VETRA, София Хролович, Мария Жилина, Арина Пехтерева, Анастасия Жабко, Елизавета Мисникова, София Рустамова, группа «Зефир», Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops. Примечательно, что финал прошли одни девочки. Семь конкурсантов из Минска, по одному из Бреста, Гомеля и Могилева.

Тем временем известная белорусская актриса Вера Полякова (кроме того, жена министра иностранных дел Владимира Макея) написала в соцсетях эмоциональный пост о том, как их сын проходил отбор на детское «Евровидение»:

«Я много и раньше слышала негативных отзывов об организации процесса, но считаю, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, - пишет Вера Полякова. - Что хочу сказать: если такая уважаемая структура берется за организацию процесса, то и эффект должен быть соответствующий».

Далее актриса предлагает посмотреть видео выступления.

«Думаю, что даже неискушенный музыкой человек поймет, что когда в течение 25 секунд фонит микрофон, а мальчикам выводят звук через 3 слова после начала песни, то это просто трэш, - продолжает она. - Ничего личного! Победителей не судят! Я только за профессионализм в любой деятельности. И если у звукорежиссеров… руки растут из тазобедренных суставов, то будьте добры пригласить других профессиональных специалистов. Это первое. Второе - почему на наших детях экономят? Это же наше будущее... Об это только на заборе не написано. Что за колонки из 90-х? Почему гарнитуры самого худшего качества? Почему такой «пластмассовый» звук? И кто ответит за то, что группе «Нескучный возраст» убили номер?

Мы готовились полгода, вложили в этот номер большие деньги. И рассчитывали если не на победу, то на достойное выступление! Причем приехали мы за 2 часа до выступления, все отрепетировали, отстроили звук и т. д. Поэтому к нам вопросов просто не может быть. Призываю общественность обратить внимание на вопиющее неуважение к чужому труду и непрофессиональному подходу к подготовке и отбору на детское «Евровидение-2019».

БУДЬ В КУРСЕ! О том, кто поедет на детское «Евровидение» от Беларуси, мы узнаем не позднее 27 сентября. Национальный финал пройдет в прямом эфире на «Беларусь 1». Сам же конкурс пройдет в 17-й раз 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице. Польша была определена хозяйкой детского «Евровидения-2019» после того, как в предыдущем конкурсе (он проходил, как вы помните, в Минске), победила 13-летняя Роксана Венгель из нашей страны-соседки.