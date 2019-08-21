«Хочется, чтобы не только Киану Ривз был примером для подражания, а наши мужчины оставались активными в любом возрасте!»

24 августа в Молодечно пройдет праздник здорового образа жизни «Самое время! Зарядка», где за три часа его участники успеют сделать зарядку, узнать о проблемах мужской смертности, получить консультации о правильном питании, поучаствовать в различных мастер-классах и послушать блюз от группы The Road Dogs.

Почему именно мужчины? Фестиваль в Молодечно - финальное мероприятие инициативы «Самое время!», идея которой - формирование современной модели активного долголетия прежде всего среди мужчин старше 45 лет. Впрочем, организаторы ждут на фестиваль людей самого разного возраста и не только мужчин, советуют приходить на праздник семьями.

Андрей Эзерин, директор социально-информационного учреждения «Городское развитие», координатор инициативы «Самое время!».

- В Беларуси наблюдается феномен мужской сверхсмертности: разница между средней мужской и женской продолжительностью жизни составляет более 10 лет. Для сравнения, в Германии этот показатель ниже в два раза, - говорит Андрей Эзерин. - Специалисты отмечают: именно 50-летний рубеж становится тем сложным этапом, когда мужчины все меньше задумываются о масштабных планах, снижают интерес к развитию и образованию, начинают подумывать о пенсии. В рамках инициативы мы продвигаем современную формулу активного долголетия, стараемся как можно шире обозначить проблематику феномена мужской сверхсмертности.

«В 50 лет тяжелее бегать, но появляется опыт и обостряется чувство ответственности»

И лидер группы The Road Dogs Сергей Скляров, и координатор инициативы «Самое время!» Андрей Эзерин - активные представители категории «мужчины 45+».

- Я прекрасно понимаю, что в этом возрасте тяжелее бежать, чем в 30 лет, но зато появляются другие важные преимущества: опыт, хладнокровие, чувство ответственности, - говорит Андрей Эзерин и рассказывает об идее фестиваля. - Для нас очень важно, чтобы люди следили за своим здоровьем, вот мы и хотим сделать символическую зарядку все вместе. И задача, чтобы и дальше это вошло в привычку. Да и снова - скандинавская ходьба, потому что это самый доступный вид активного отдыха. Некоторые мои знакомые, которые начинали со скандинавской ходьбы, потом становились марафонцами. Но задача не в том, чтобы стать звездой спорта. Я бы очень хотел, чтобы у нас была элементарная физическая гигиена.

- Несмотря на печальную статистику, кажется, что сейчас люди чувствуют себя моложе, чем еще десять лет назад. Чаще решаются стать родителями после 40, больше ведут активный образ жизни…

- Да, эта тенденция очевидна. Но, к сожалению, мы равняемся больше на голливудских звезд: посмотрите, как выглядит Софи Лорен или Киану Ривз. Я хочу, чтобы мы находили своих героев и чтобы наши люди выглядели в 75 лет на 50, а в 50 ставили крутые цели в жизни и думали не о пенсии, а о том, что у них будет в жизни через 20 лет. Крутые мечты - вот чего не хватает моим ровесникам. Ставить себе цели, находить новые профессии и занятия - очень важно.

- Реально ли эту идею донести не только активным людям из Фейсбук-среды?

- Наша инициатива проходила в 5 районных городах Минской области: Воложин, Молодечно, Солигорск, Слуцк, Жодино. И мы делали ставку не на менеджера большой компании с приличной зарплатой, который сидит в офисе в Минске, а как раз на простого человека из региона на рядовой позиции. Кстати, уже сейчас жители пилотных городов увидят героев нашей социальной рекламной кампании «Это все еще я!»: наружная реклама и видеоролик.

Я думаю, если человек захочет жить нормально, он сможет найти свое дело в Беларуси без путешествий на Северный полюс или Африку. Кстати, на фестивале расскажут о кейсе аптек «Адель», которые устраивали на работу пенсионеров. Здоровье пожилых людей во многом зависит от того, насколько они заняты и реализованы. И таких инициатив должно быть в десятки раз больше, думаю, скоро так и будет.

- Часто бывает так: человек уже на пенсии, но все равно работает. А только оставляет работу - быстро сгорает.

- Да, об этом говорят и специалисты. Поэтому мы обращаемся не только к 50-летним, но и к 30-летним. Одна из самых больших проблем, которую я знаю и по себе: в 30 кажется, что 50 - это где-то очень далеко. Мы хотим донести: ребята, вы должны понимать, что с вами будет происходить в 40 и в 50 лет, и подготовиться к этим вызовам. Это не происходит с человеком моментально. Не надо жить только этим, но интересоваться стоит, чтобы не остаться потом один на один со своими проблемами.

50-летним людям важно думать о том, что будет в 70 лет и как избежать тягостного одиночества. Каждый этап жизни надо проживать с толком. Это как школа, где надо усвоить программу каждого класса. Нужно учиться жить и в 30, и в 80 лет.

НА ФОТО: Андрей Эзерин (справа), директор социально-информационного учреждения «Городское развитие», координатор инициативы «Самое время!», с экспертами на семинаре «Самое время!» в Солигорске, 07.02.2019. Эксперты (слева направо): С.М.Будаев, врач-уролог, заведующий урологическим отделением УЗ «Солигорская ЦРБ», Л.А.Жилевич, главный внештатный геронтолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), В.И.Юодешко, заведующая отделом демографии и гендерных исследований НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, А.В.Дубовик, врач-гигиенист, заведующий отделом общественного здоровья ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии».

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Инициатива «Самое время!» реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 24 августа, 12.00.

ГДЕ? Молодечно, парк Победы.

ЦЕНА ВОПРОСА: вход свободный.

Скачать программу фестиваля ЗДЕСЬ.

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