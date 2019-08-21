Рейтинг школ после ЦТ: лучше всего русский сдали в гимназии Лиды, а математику – в Лицее БГУ

Таблица, разделенная на предметы, количество человек, которые сдавали ЦТ и их результаты в 2019 году, появилась на сайте образовательного проекта eschool.by. Обнародовал данные Сергей Ольшевский, автор проекта «Народный учебник» - из своих источников. По ней ясно, в каких школах лучше и хуже всего сдали тестирование.

Мы взяли результаты школ по математике, русскому и английскому языкам и составили топ-3 самых успешных на ЦТ и наоборот. В рейтинге учитывались школы, где ЦТ сдавали 10 и более человек

Так, лучше всего математику сдали выпускники лицея БГУ, хуже - школы № 1 города Каменца. Лучшие результаты по русскому языку - в гимназии №1 в Лиде, худшие – в филиале Плещеницкой областной школы-училища олимпийского резерва. Успешным оказалось ЦТ по английскому для выпускников гимназии № 1 им. Скорины в Минске, а вот не самые радужные результаты – в школе № 20 города Минска.(см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ).

- Тут информация для анализа и принятия решений. И инструментарий, чтобы родитель мог задать вопросы. Например, вашему ребенку предстоит сдавать географию в следующем году, а вы видите, что в этом школа показала не самые хорошие результаты по этому предмету. Вы можете поинтересоваться, почему так произошло, - говорит Сергей Ольшевский. - Родитель, когда принимает решение, куда отдать ребенка, так может опираться на что-то, сопоставить оценки ребенка с результатами, которые показывает школа. Чтобы не было неожиданностей, почему он в школе получает 8-9 баллов, а на ЦТ 6-7. В областных управлениях образования эта информация есть, но для родителей она почему-то закрыта.

- Какие выводы вы сделали на основе данных?

- Заявление, что у нас везде одинаковый уровень образования, по результатам ЦТ не соответствует действительности. В среднем гимназисты и лицеисты на 20 баллов сдают ЦТ лучше, чем школьники. Чтобы обеспечить в каждой школе качественное образование в независимости от геолокации, нужны средства, которых пока что не выделяется. Если смотреть территориально, меньше баллов получают в сельских школах, больше всего – в минских. Динамика последних трех лет показывает, что средний балл вырос. Но самый высокий на 5-10 пунктов снизился. Я считаю, это связано с новой системой подсчета баллов, которую в этом году ввел РИКЗ.

Мы попросили школы, которые оказались на нижних строчках рейтинга, объяснить, почему так произошло. Например, у школы олимпийского резерва в горпоселке Плещеницы самые низкие результаты по русскому.

- Учащиеся нашей школы загружены помимо учебной программы еще и тренировками. Часто заняты на тренировочных сборах в Беларуси и за ее пределами. Иногда сборы длятся четверть, и остается мало времени, чтобы пойти к репетиторам, дополнительно позаниматься. Мы стараемся восполнить пробелы дистанционными занятиями, факультативами. Но этого оказывается недостаточно, - объясняет замдиректора по учебно-воспитательной работе школы-училища Елена Дранкевич. – Естественно, это проблема. Мы будем над этим работать, добавлять в программу факультативы, дополнительные занятия, мотивировать учеников. По результату самоконтроля средний балл учреждения поднимается, наши ученики охотно участвуют в республиканских платных конкурсах по разным предметам. И занимают первые места в районе.

А в СШ № 1 г. Каменца – самый низкий средний балл по математике.

- Количество выпускников школы этого года, которые сдавали ЦТ по математике, у нас ниже, чем указано в рейтинге. На самом деле их не 13, а 9. Сдавали выпускники прошлых лет, они указывали в графе об образовании нашу школу, хотя закончили ее несколько лет назад. Например, два выпускника, которые проходят службу в армии, которых, видимо, попросили ради рейтинга части пройти ЦТ, и потянули нас вниз по среднему баллу, - говорит директор школы Александр Сохранный. - Результаты могли быть из-за того, что математику выбирали, как запасной предмет. По математике у нас в прошлые годы был средний балл ЦТ - 46-48. Проблем в образовании в школе я не вижу. У нас 38% поступлений в высшие учебные заведения в этом году, из них два человека – бюджет БГУ Хорошо сдали биологию и химию, самый высокий балл был 91!

В Минообразования от комментариев отказались, сославшись на то, что «это неправильный рейтинг, и еще нужно выяснить, достоверная ли это информация».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МАТЕМАТИКА

Лучший результат:

1.Лицей БГУ, средний балл – 80.28

2.Гимназия № 27 Минска - 80,11 балла

3.Лицей БНТУ- 77,37 балла.

Худший результат:

1.Школа № 1 города Каменца, средний балл – 33.31.

2.Дятловичская школа в Лунинецком районе - 33,58 балла

3.Школа в г.п. Краснополье - 34.05 балла.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Лучший результат

1.гимназия №1 в Лиде, средний балл – 81.59

2. лицей БГУ - 79.29 балла

3.Гимназия в Лунинце- 79.14 балла.

Худший:

1. Филиал Плещеницкая областная школа-училище олимпийского резерва, средний балл – 28.

2. Плещеницкая областная школа-училище олимпийского резерва - 31,07.

3. Лынтупская ясли-сад-СШ Поставского района - 31,67 балла.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.

Лучший результат:

1.Гимназия № 1 имени Скорины в Минске -83.39

2. лицей БГУ - 83.06 балла

3. Столинская гимназия - 82.09

Худший:

1.Школа № 20 Минска,– 37 баллов

2.Школа № 22 в Могилеве – 38.38 балла

3. Минское областное кадетское училище- 38.68.