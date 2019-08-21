«Дело медиков»: в суде стало известно, какие взятки платили за регистрацию лекарств

В Минском городском суде идет судебное слушание по делу медиков. Напомним, на скамье подсудимых оказались 20 человек, среди которых чиновники системы здравоохранения и бизнесмены. Под стражей находится и руководитель фармацевтической компании "Искамед" Сергей Шакутин, младший брат известного бизнесмена Александра Шакутина. Он обвиняется в даче взяток. По версии обвинения, Шакутин давал взятки гендиректору предприятия «Белфармация» (крупная аптечная сеть) Вячеславу Гнитию, когда тот был еще в должности гендиректора Брестского РУП «Фармация». Шакутин передал ему взяток не менее чем на 15 тысяч долларов. Кроме того, обвинение предполагает, что Шакутин давал взятку и другому фигуранту уголовного дела, директору Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александру Столярову. Однако сам бизнесмен свою вину не признает. О чем заявил в суде.

На скамье подсудимых оказался и бизнесмен Сергей Шакутин - брат Александра ШакутинаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вчера первым в суде решили допросить Дмитрия Кузнецова, он передавал деньги Александру Столярову, директору Центра экспертиз и испытаний здравоохранения от сотрудников компании "Лекфарм". Кузнецов сказал, что общая сумма, которую он передал Столярову, составляет около 50 600 долларов. Правда, в его явке с повинной фигурирует немного меньшая цифра.

За свою работу посредника Кузнецов получал ежемесячно 1500 долларов. Всего 10 500 долларов. В суде защитник Столярова отметил, что обвиняемый должен был получить большую сумму.

- Мы вместе считали на следствии… - развел руками Кузнецов.

В зале раздался смех.

В суде Кузнецов сказал, что раскаивается в содеянном, ущерб он возместил.

Среди обвиняемых бизнесмены, которые давали взятки чиновникамФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Уверена в качестве препаратов компании»

Второй обвиняемый - Инга Шалькевич. Ее обвиняют в даче взяток. Именно она передавала деньги Кузнецову, чтобы тот вручал их директору Центра экспертиз и испытаний здравоохранения. Шалькевич, в свою очередь, получала деньги от своего коллеги.

Женщина в суде держится спокойно. По ее словам, она абсолютно уверена в качестве препаратов ее компании. От своих коллег Шалькевич слышала, что Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении «чрезвычайно перегружен». Ей озвучивали цифру, что единомоментно у одного специалиста Центра экспертиз в процессе рассмотрения может находиться до 400 регистрационных досье на лекарства.

- Неоднократно на совещаниях предприятия я слышала, что сроки задерживаются со стороны Центра экспертиз. У специалистов отдела регистрации не хватает времени для профессиональной, вдумчивой подготовки документов…

О своем работодателе Шалькевич отзывается только хорошо:

- Мне была дана возможность расти и развиваться в моей профессиональной деятельности.

По словам обвиняемой, изначально собственники компании были против «такой формы работы».

- Я поясню. Это также относится к вопросу представителя гособвинения, почему не было принято решение о некой легальной оплате ускоренной процедуры или контроля нахождения процедуры регистрации. Это было связано с тем, что ни в одном законодательном или нормативном акте такая форма узаконенной оплаты на тот момент не была предусмотрена.

Поэтому ее действие, по словам Шалькевич, «было вынужденной мерой».

Судебное слушание продолжается.

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