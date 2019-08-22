2019-08-22T16:19:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пошла к соседке и провалилась в колодец». В Миорском районе спасатели помогли 84-летней женщине

Пенсионерка чудом не получила переломов - отделалась шоком и переохлаждением
Алеся ДОБЫШ
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Женщина попала в больницу с переохлаждением. Фото: МЧСЖенщина попала в больницу с переохлаждением. Фото: МЧС
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84-летняя Елена Александровна из деревни Галенчино Миорского района пошла к соседке за колодезной водой. Нагибаясь за ведром, женщина поскользнулась и сама угодила в колодец. Это случилось вечером в среду, 21 августа. На крики женщины прибежали соседи - они и вызвали МЧС.

- Звонок поступил около 20 часов вечера, - говорит Артем Малявко, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста в агрогородке Язно. - Когда мы приехали на место, соседи уже были там - держали цепь, чтобы она не раскрутилась. Женщина в колодце стояла по пояс в воде, держалась за это ведро.

По словам сотрудника МЧС, Елена Александровна не кричала и не плакала - видимо, была очень напугана.

- Глубина колодца - около 5 метров. Мы поставили туда штурмовую лестницу, я спустился вниз со страховочной веревкой, обхватил женщину за туловище и поднял по лестнице наверх. Там ее перехватил коллега. Женщина сильно замерзла - сколько времени она провела в колодце, мы не знаем. Соседи принесли одеяло, теплые вещи, мы укутали ее, согрели, сняли мокрую обувь.

Спасатели дождались приезда «скорой», помогли уложить женщину на носилки. Почти все это время она ничего не говорила.

Пострадавшую пенсионерку сразу отвезли в Миоры и госпитализировали в реанимацию. Сейчас ее перевели в отделение терапии.

- Она все еще в шоковом состоянии, молчит, ничего не говорит. У нее было переохлаждение, но, к счастью, никаких серьезных травм, переломов, она не получила. Если все будет хорошо, скоро выпишем домой, - рассказали в больнице.

Это не первый случай, когда люди падают в колодец. 24 июня в Браславском районе мужчина собирался набрать в колодце воды, но поскользнулся на траве и упал вниз - его тоже доставали спасатели.

А несколькими днями раньше, 21 июня, в Житковичском районе слесарь ЖКХ осматривал восьмиметровый коммуникационный колодец. Он спускался по лестнице, оступился и упал вниз. Мужчина был привязан страховочной веревкой, но это не помогло ему выбраться: он упал на дно колодца. На поверхность мужчину поднимали работники МЧС. Медики отвезли его в больницу с диагнозом «отравление продуктами жизнедеятельности человека».

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