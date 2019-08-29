В каждой второй семье - от 500 рублей на человека, а каждая 30-я - за чертой бедности

Белорусы стали меньше пить и курить и подсели на спорт

Белстат изучает доходы домашних хозяйств (или, проще говоря, семей), чтобы оценить уровень благосостояния еще с 1952 года! Для этого специалисты нашли 6 тысяч разных семей-добровольцев во всех областях страны и в Минске: с детьми и без них, с самым разным уровнем доходов, а также - состоящие из одного человека (да, это тоже своего рода семья). Все они отвечают в анкетах на вопросы, позволяющие оценить уровень жизни (например, какая в доме есть техника, что они сегодня купили в магазине), и записывают свои доходы-расходы в журнал. Им за это даже платят гонорар - около 30 рублей в месяц.

Считают не только то, сколько уходит на еду, но и чем именно питаются белорусы. И, исходя из свежих данных, белорусы всерьез взялись за ЗОЖ! Например, во втором квартале этого года (апрель - июнь) мы стали есть меньше хлеба, молочных продуктов и картошки по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вместо них увеличили долю рыбы, яиц, фруктов и ягод.

При этом в целом на питание семьи стали тратить немного меньше: 39,5% дохода против 39,9% во втором квартале 2018-го. Сократились расходы семейного бюджета и на обувь, алкоголь и сигареты, а увеличились на санатории и спорт.

Чаще всего семьи живут на 400 - 500 рублей в месяц

Если судить по второму кварталу этого года, белорусские семьи стали жить лучше. Количество бедных семей сократилось, а середнячков и богатых - увеличилось. Считается доход семьи так: все зарплаты и прочие доходы суммируются и делятся на всех членов семьи, в т. ч. детей. Итак, чаще всего белорусские семьи располагают бюджетом 400,1 - 500 рублей на человека в месяц (см. ИНФОГРАФИКУ). Таких семей - 22,1% (+2,4% к первому кварталу).

Каждая третья семья ежемесячно живет на сумму до 400 рублей на человека в месяц. Но есть и хорошая новость - таких семей во втором квартале стало на 5,6% меньше. Возможно, возымела эффект новая цель правительства - до конца первого полугодия подтянуть среднюю зарплату на предприятиях, где она была ниже 400 рублей, в итоге таких осталось всего 28. А до конца года разберутся и с предприятиями, где средний заработок составляет менее 500 рублей.

Более 500 рублей в месяц на человека получало 45,3% семей. Чаще всего это было в Минске, на втором месте Гродненская область, затем - Минская. В остальных регионах свыше 500 рублей получает менее 40% семей.

Количество семей с доходом 500,1-600 рублей не изменилось - 14,2%. От 600,1 до 700 рублей имели 9,8% белорусов, а от 700,1 до 800 рублей - 5,8. Их количество немного выросло.

Увеличилось и число тех, чьи семьи получают больше, чем 800 рублей на человека в месяц. Их доля за квартал выросла на 2,7%.

Во втором квартале 2019 года семей, которые находятся за чертой бедности - когда доход на человека меньше 231 рубля (бюджета прожиточного минимума), - было 3,6% (-0,1% в сравнении с первым кварталом). Больше всего малообеспеченных семей среди тех, в которых есть несовершеннолетние дети - их 7,3% (было 7,5%). Большинство бедных семей проживает в Бресте, меньше всего - в Минске.

К слову, количество бедных семей постоянно колеблется. В 2005 году их было 12,7% от всех, а в 2018 году - уже 5,6%. Хотя, например, в том же 2018 году по сравнению с 2014 годом бедных семей стало на 0,8% больше. Ну а самый большой скачок произошел в кризисном 2011 году: количество семей, которые живут за чертой бедности, выросло сразу на 2,1% по сравнению с 2010 годом.