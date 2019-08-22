Metallica спела песню музыканта из Беларуси

21 августа Metallica выступала в Варшаве в рамках европейской части своего турне. По традиции этих гастролей, в каждой стране группа исполняет песню музыканта оттуда. На такое номере на сцене остаются Кирк Хэммет и Роберт Трухильо, которые выходят на авансцену позади небольшой фан-зоны. И под аккомпанемент двух гитар вместе с многотысячным хором поют национальный хит. Конечно, Хэммет подсматривает в лежащую на сцене шпаргалку, но публика все ему прощает за такой шикарный музыкальный презент.

В Варшаве Metallica пела песню уроженца Беларуси Чеслава Немен. Видео: Erynn Halvorson

Варшавский Национальный стадион, который вмещает 72 с лишним тысячи человек, взорвался на первых аккордах такого шлягера. Им оказался «Сон о Варшаве». Песню вместе с участниками Metallica зрители спели от и до. Не удивительно, ведь это один из польских суперхитов, который более 50 лет считается неформальным гимном польской столицы, а с его исполнения начинаются матчи местного футбольного клуба «Легия».

В Варшаве Metallica пела песню уроженца Беларуси Чеслава Немен. Видео: minowak

А написал эту песню Чеслав Немен, уроженец белорусской деревни Старые Василишки - в этом году ему исполнилось бы 80 лет. Публика во время исполнения Metallica «Сна о Варшаве» без напоминания включила фонарики смартфонов и, по сути, сама спела мега-хит. На видео пользователей Youtube видно, что Кирку Хэммету непросто дается записанная на шпаргалке транскрипция с польского с его специфическим произношением. Однако артист справился и заслужил дикую овацию. Кстати, тогда на сценическом экране появился портрет Немена в его классическом образе 1970-х – в шляпе и с длинными волосами.

Напомним, недавно соцсети восторгались по поводу предыдущего подвига Metallica – они спели в Москве песню «Группа крови на рукаве» группы «Кино».

В Москве Metallica спела "Группу крови" группы "Кино". Видео: Иван Кириченко

СПРАВКА «КП»

Немен родился в 1939-м. До 19 лет он жил в БССР, учился тут музыке сначала у отца-органиста, потом в музучилище в Гродно. В 1958-м вместе с семьей репатриировался в Польшу - Выджицкие (настоящая фамилия Немена) считали себя поляками. Именно за западной границей СССР началась невероятная карьера музыканта. Он получил высшие государственные и профессиональные награды Польши, его называли польским артистом столетия, голосом поколения 1960-х, а песню «Странен этот мир» –символом последнего. Музыканта не стало 15 лет назад – он умер от онкологии. В Беларуси о Немене напоминает музей в его родном доме в Старых Василишках.

Так песня "Сон о Варшаве" звучит в оригинале. Видео: Ironkamil

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомолка» не раз писала о Чеславе Немене.

Чеслав Немен подарил свою песню Марлен Дитрих

Музыкант, прославивший Польшу во всем мире, до последнего дня не забывал, что родился в белорусской деревне Старые Василишки (читать далее)

Чеслав Немен мог пригласить всю деревню на концерт

Самый знаменитый польский музыкант ХХ столетия никогда не забывал свою родину - деревню Старые Василишки на Гродненщине (читать далее)

Чтобы побыть в родной деревне под Гродно два часа, Чеслав Немен ехал из Москвы на такси

На Немена с восторгом равнялись и Александр Градский, и молодые «Песняры», и Андрей Макаревич (читать далее)

Вещи рок-музыканта Чеслава Немена нашли в Щучинском районе

Историки-волонтеры приехали расчищать чердак родового дома уроженца Беларуси и сделали уникальные находки (читать далее)

Орган XVIII века восстановили на родине рок-звезды Чеслава Немена: «Трубы были скручены, как змеи, инструмент словно избили»

Возрождали орган эпохи барокко московские реставраторы, а впервые он зазвучит 18 ноября (читать далее)

Неизвестные фото рок-звезды 1970-х: Хор Чеслава Немена, новое пальто и портрет на фоне закрытого костела

В небольшом деревенском музее деревни Старые Василишки сохранилась уникальная фотоколлекция о рок-звезде 1970-х - уроженце Беларуси Чеславе Немене (читать далее)

7 небольших, но уникальных белорусских музеев

Международный день музеев отмечается 18 мая, вслед за ним - любимая многими Ночь музеев (читать далее)

В Беларуси издадут первую книгу о рок-музыканте родом из Беларуси Чеславе Немене

В издании более 150 фотографий и основные сведения из биографии артиста (читать далее)

Спартак Мишулин в Беларуси «продавал лицо», а Чеслав Немен посещал костел

Композитор и пианист-виртуоз Олег Венгер рассказал «Комсомолке», как советские и зарубежные звезды гастролировали по белорусской провинции (читать далее)

Михаил Мясникович и вдова рок-музыканта Чеслава Немена открыли его мемориальную доску в Гродно

Знак с портретом-медальоном Немена появился на здании бывшего музыкального училища, откуда, говорят, Немена выгнали за неуспеваемостьЗнак с портретом-медальоном Немена появился на здании бывшего музыкального училища, откуда, говорят, Немена выгнали за неуспеваемость (читать далее)