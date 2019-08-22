2019-08-22T10:59:23+03:00
Минск
КП Беларусь

Во дворике на Зыбицкой развесили сушиться белье

Сегодня утром во дворике здания по адресу Зыбицкая, 6 развесили сушиться одежду. Странная инсталляция привлекла внимание прохожих и офисных работников этого здания. Многие уже успели поделиться фотографиями в социальных сетях
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Фото: предоставлены организаторамиФото: предоставлены организаторами
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Как оказалось, таким образом организаторы фестиваля “Тбилисоба” решили обозначить точку сбора вещей для благотворительного проекта KaliLaska. Пункт приема одежды будет работать сегодня, 21 августа, с 14:00 до 16:00, а также в четверг и пятницу в это же время. Принимать планируют ненужные майки, шорты, платья и другие предметы гардероба – все это должно быть в хорошем состоянии. Организаторы предупреждают заранее: дырявые носки у вас не возьмут.

Фото: предоставлены организаторами

Фото: предоставлены организаторами

Часть собранных вещей пойдет на украшение фестиваля “Тбилисоба”. Организаторы фестиваля грузинской культуры “Тбілісоба”, который пройдет в Минске 24 августа, в этом году решили добавить атмосферности празднику при помощи сохнущего над головой белья – характерной особенности, которую подмечают все туристы, заглянувшие в Тбилиси. Похожие инсталляции собираются установить на время фестиваля сразу в нескольких двориках Верхнего города. Уже в это воскресенье одежду развесят на парковке по адресу Герцена 2а, где будет работать грузинский гастродворик “Боржоми”. Тут гости праздника смогут угоститься вином и едой, послушать живую музыку, сыграть в домино и шахматы вместе с профессионалами из школы “Юный стратег”, посетить маркет KaliLaska – с одеждой, украшениями и посудой – и купить и виниловые пластинки с альбомами грузинских исполнителей у LongPlay.

Фото: предоставлены организаторами

Фото: предоставлены организаторами

Благотворительный проект KaliLaska уже долгое время превращает хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезные для других. Ежемесячно организация принимает от белорусов вещи – одежду, обувь, книги и многое другое – и передает их нуждающимся.

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