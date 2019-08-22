«Упрекала, что не работаю». В Полоцке судят мужчину, который убил мать и положил тело в чемодан

Суд по делу об убийстве новополочанки Ольги Кураш начался в Полоцке 21 августа. Дело рассматривает в выездном заседании Витебский областной суд. Людей в зале немного – в основном, родственники. Пришел одноклассник Ольги.

- Хочу посмотреть в глаза этому… этому…, - мужчина никак не может подобрать определение подсудимому, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью.

- Я тоже все это время не могу его никак назвать, ни по имени, ни просто человеком язык не поворачивается, - вздыхает Светлана, родственница Ольги.

Ольга Кураш пропала 17 января. В этот день она не пришла на работу в парикмахерскую, коллеги забили тревогу. Сын Ольги обратился в милицию. Неделю женщину искали правоохранительные органы и волонтеры. А потом по подозрению в убийстве задержали ее сына Павла. Мужчина признался и показал, где спрятал чемодан с телом матери. Ольге Кураш был 51 год. Эксперты установили, что Павел ударил мать по голове молотком не менее восьми раз. Женщину похоронили в закрытом гробу.

- Нам в морге сказали: хоть вы и взрослые люди, не открывайте гроб, то, что вы там увидите, слишком страшно, - рассказывает брат Ольги Михаил. Он признан по этому делу потерпевшим. – Но я видел фотографии, когда знакомился с делом. И до сих пор вздрагиваю от ужаса, если в магазине или на улице увижу большой чемодан…

Павел – довольно высокий худощавый мужчина – о том, что произошло, рассказывает подробно и обстоятельно, хотя и перемежает рассказ частыми «не помню». Время от времени он втягивает в себя воздух с шумом, похожим на всхлип. Вину мужчина признал частично. Он не отрицает, что убил мать, но утверждает, что не хотел этого делать.

- 17 января утром я отвел сына в детский сад, вернулся домой. Мать ни с того ни с сего начала упрекать, что я последний месяц не работал, что сижу у нее на шее. Я ходил из комнаты в кухню и обратно, чтобы избежать конфликта, но она все ругалась. Сказала, что ничего не умею, только детей делать - и нецензурно высказалась о них. Раньше такого не было никогда. Я не знаю, что произошло со мной, как взял в руки молоток. Помню, что несколько раз ударил мать, но не знал, что у меня в руках что-то есть, что бью молотком. Она после первого удара упала, ничего не говорила, не кричала. Остальные удары нанес, когда она лежала. Потом пошел на кухню. Не знаю, зачем.

«Скорую» вызывать Павел не стал. Объясняет – испугался, что врачи вызовут милицию, его арестуют, а сына отправят в детский дом, потому что некому будет забрать его из сада. Жена Павла в это время была в роддоме. За несколько дней до трагедии она родила ему второго сына.

Сам помочь матери Павел тоже не пытался. Женщина не двигалась, не издавала звуков, не дышала, и мужчина решил, что мать мертва. А пульс проверять не стал.

- Была тишина, на линолеуме возле матери была кровь. Я зашел в бабушкину комнату, взял чемодан. Он высотой около метра, а шириной сантиметров 70. Спрятал тело матери в чемодан. Она ростом ниже меня, худощавая. Я ничего не снимал с нее, ничего не надевал, как была в халате и тапочках, так и положил. А, тапочки остались дома. Закатил чемодан в комнату, стал убирать в коридоре, чтобы ребенок ничего не увидел, когда заберу его с сада. Вытер тряпками пол, выбросил их в мусорный контейнер. Молоток тоже выкинул. Выбросил куртку матери, сапоги и сумку. Тут начали звонить с работы матери, спрашивать, почему она не пришла. Я сказал, что не знаю, что она ушла на работу утром.

Павел сходил в магазин, а потом в милицию – рассказал, что мать утром ушла на работу, но там не появилась. Вечером забрал сына из детского сада, поиграл с ним, покормил, уложил спать. На следующий день взял напрокат «Фольксваген».

- Хотел отвезти ребенка в деревню к родителям жены, а сам идти сдаваться в милицию, - рассказывает Павел.- В багажнике постелил клеенку, положил чемодан в багажник. Клеенку постелил, чтобы не запачкать, мало ли что там протечет. Забрал ребенка из сада, поехали в деревню. Вечером я отъехал от дома, чтобы спрятать чемодан. Ребенок играл в машине, я боялся, что он залезет в багажник. Или что тесть захочет туда продуктов напихать и заглянет. Отъехал недалеко, на полтора-два километра. Недалеко возле обочины положил чемодан. Перед этим местом свалка была. Снегом присыпал, какие-то ветки накидал, чтобы с дороги никто не увидел. С утра хотел поехать сдаваться. Но не смог оставить ребенка.

На третий день после исчезновения Ольги Павлу позвонили из милиции, спросили, не вернулась ли мать. Мужчину опросили, взяли отпечатки пальцев, осмотрели квартиру.

- Почему тогда не сознался? Думал, что будет с женой, когда она узнает…

Несколько раз за эти дни Павел звонил матери на отключенный телефон. Даже оставил сообщение. Объясняет – в милиции сказали постоянно звонить, вот и звонил.

21 января Павел забрал жену из роддома. Следующий день он провел с семьей. А 23-го его пригласили зайти в милицию. Оттуда мужчина уже домой не вернулся – его задержали по подозрению в убийстве матери, и он признался, что сделал это.

Убивать не хотел, все время подчеркивает Павел.

- Человек испытывает боль, когда ему наносят удары молотком по голове? – спрашивает судья.

- Думаю, да.

- Вам понятно, что молотком можно причинить серьезные телесные повреждения и причинить смерть?

- Теперь да. Смотря кто как бьет.

Павел утверждает, что раскаивается в том, что сделал.

- На данный момент я бы лучше отдал свою жизнь, - говорит мужчина.

Брат Ольги Кураш Михаил не верит, что племянник раскаялся и попросил суд не считать его признание смягчающим обстоятельством.

- Я же был в квартире, когда приходил милиционер, слышал, как он объяснял, что Ольга ушла на работу в куртке и сапогах, в тех самых, которые он выбросил! Я ему руку жал, успокаивал его, говорит: «Держись, найдется мать!». А он мне в глаза смотрел…

Суд продолжится.

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