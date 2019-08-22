2019-08-22T13:15:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В последние дни словно писал прощальные стихи. Умер автор исторических романов «Меч князя Вячкі» и «След ваўкалака»

Белорусскому писателю Леониду Дайнеко было 79 лет, и его уход стал неожиданностью
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Писатель был активным пользователем Фейсбука. Фото: Страница Леонида Дайнеко в ФейсбукеПисатель был активным пользователем Фейсбука. Фото: Страница Леонида Дайнеко в Фейсбуке
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Знакомые семьи Дайнеко говорят, что еще утром 21 августа ничто не предвещало беды. Скажем, Леонид Мартынович, как и всегда, сходил в киоск за газетами. А уже к обеду стало известно о смерти писателя. Сейчас его страница в Фейсбуке полна соболезнованиями семье. Друзья и поклонники писателя делятся воспоминаниями о последних встречах с ним – реальных или виртуальных.

Дайнеко был автором культовых исторических романов, которые с восторгом читало несколько поколений белорусов. Это «Меч князя Вячкі», «След ваўкалака», «Жалезныя жалуды». Кроме того, он писал малую прозу, публицистику, стихи. Их было много в последнее время на странице Леонида Мартыновича в Фейсбуке, где он не так давно зарегистрировался и стал активным пользователем. Причем в последние дни они были философские, словно прощальные:

Калі наступіць дзень трывожны

І прыйдзе смутак разам з ім,

Успамінай мяне прыгожым,

Не ўспамінай мяне благім.

Буквально за три дня до смерти Дайнеко разместил фото с женой, подписав его так: «Я разам з маёй жонкай Зінаідай, дзякуючы якой, я так цудоўна выглядаю!!!». А буквально накануне дня ухода написал шуточное: «Зінаіда, Зіна , Зі, / Ты мне пальцам не гразі. / Зінаіда, Зіна ,Зі, / Сэрца шчасцем загрузі!!!»

Добавим, что кроме литературы Дайнеко с сыновьями оказались успешными бизнесменами. Их самый громкий проект – производство алкогольного напитка «Крамбамбуля» по историческим рецептам. Кстати, компания Дайнеко помогла на старте и одноименному музыкальному проекту Лявона Вольского.

Прощание с писателем состоится в воскресенье в ритуальном зале на минской улице Ольшевского в 11.00..

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