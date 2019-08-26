«Шестиклассник после моей лекции за 2,5 часа может решить 500-600 примеров»

Своими секретами работы с детьми поделилась руководитель педагогического процесса «Центра ускоренного обучения Людмилы Шабашовой», педагог-новатор с более чем 30-летним стажем Людмила Шабашова.

- Людмила Степановна, поделитесь немного вашими секретами?

- Секрет прост. Я отношусь к ребятам с большим уважением и почтением: не заискиваю перед ними, а конкретно показываю свою педагогическую компетентность делами. Я провожу с ними, совершенно бесплатно до 16 часов в неделю - бесплатных высококвалифицированных консультаций, на которых они решают по 200 задач. Учитель должен уметь ставить перед собой и учеником высокие цели и оказывать ученику содействие в их реализации. Все дети XXI века - смышленые и умные. Они могут воспринимать и обрабатывать огромные потоки информации, но их надо этому научить. Например, 6-классник после моей лекции, на которой я объясняю сразу 4 действия с десятичными дробями, вовремя проведения консультационно-практического занятия за 2,5 часа может решить 500-600 примеров (каждый пример я проверю в его присутствии, и если допущены ошибки, то тут же ученик их исправит), ну а если ребенок находится в плохом психологическом состоянии (в школе оценка 4-5), то чуть меньше 200-300 примеров. Я очень горжусь их и своими успехами. Вчера на консультации я спросила у 8-классников (они занимаются всего 2-ю неделю): «Ребята, вы могли представить неделю назад, что сейчас за 2-3 часа решили 200-300 задач по геометрии?» Все ответили: «Нет». И вы не представляете, какое счастье видеть их удовлетворенные лица! Моя система обучения эффективна и не утомительна. Это и есть основная задача учителя центра - увлечь и показать, как можно учиться с легкостью.

- Как проходят занятия в центре?

- Суть моей методики – интенсивное обучение по индивидуально-групповой системе. Интенсивность – это требование времени. По математике раз в неделю (суббота или воскресенье) проходит лекция, это первый этап работы. Следующий этап заключается в том, что ребята получают задание на дом, и на консультации я с каждым разбираю все непонятные для него моменты, проверяю домашнее задание, после чего ученик сдаёт зачет.

По русскому и английскому языкам, физике и химии преподаватель один раз в неделю читает двухчасовую лекцию - использует интерактивную доску, а не пишет, повернувшись спиной к ученикам. Весь материал ребята получают на руки, чтобы работать с ним на занятиях и дома. Раз в неделю ребята приходят на консультацию с выполненным домашним заданием и сдают зачеты. Если тема пройдена, материал усвоен, можно идти дальше. Никаких отметок мы не ставим.

ГОТОВИТЬСЯ К ЦТ НУЖНО МИНИМУМ ГОД, А ЕЩЕ ЛУЧШЕ 2 ГОДА

- Грядёт будущий учебный год, для многих выпускников достаточно напряженный в плане подготовки к сдаче ЦТ, что Вы можете порекомендовать будущим выпускникам?

- Подготовку к ЦТ лучше начинать в 10-м классе, по принципу «готовь сани летом, а телегу зимой», то есть заранее. Если 10-ти классник пройдет успешно годовой курс, то есть на третьем репетиционном тестировании он получит 80-100 баллов, то он может весь 11-ый класс «поддерживать сформированную математическую форму» самостоятельно, лишь изредка посещая мои бесплатные консультации, наращивая и укрепляя свои знания, чтобы они были прочными. Ну а если первый год, что, скорее всего, будет проходить с трудом, то у него есть огромная возможность еще раз пройти этот же курс в 11 классе. Таким образом, будет соблюден принцип перестраховки. Понимаете – ЦТ это программа с 5 по 11 классы. И даже зная глубоко программу с 5 по 9 классы можно получить 80 баллов.

На сегодняшний день у меня готовы порядка 2000 аудио-примеров по программе подготовки к ЦТ, которыми ребята, обучающиеся в центре, смогут пользоваться абсолютно бесплатно и это тоже будет для них существенной помощью в освоении программы.

11-ти классников я также приглашаю на подготовку к ЦТ в нашем центре. Я приложу всё своё педагогическое мастерство, чтобы успех был обеспечен!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

За три месяца - всю школьную программу!

Как и в предыдущие годы объявлен набор на очень популярный курс по изучению учебника МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, ХИМИИ за три месяца.

- В школьном учебнике по геометрии за любой класс порядка 400 задач. Из них я объясняю на одной лекции порядка 80-100. Но плюс к этому еще 2 тысячи задач (!) ребята изучают сами под моим руководством и с моей помощью! Так количество переходит в качество – в знания глубокие и прочные, - говорит педагог.

Огромный, казалось бы, норматив Людмилы Шабашовой выполняют все ученики – и те, у кого в школе оценки 7-9 баллов, и те, у кого 4-6. И невероятно это разве что на первый взгляд. Известный факт: современные дети устают не от избытка информации. Наоборот, им это нравится. Устают они от недостатка сведений так как им скучно.

- Очень бы хотелось, чтобы ученики желали, стремились изучить за год – 3 учебника. Например, за год можно осилить программу 7,8,9 класса, то есть программу за три года, а в следующем году начинать изучать ту же программу, но на углубленном уровне. Ведь математика, физика, химия, как и английский язык, имеют уровни. В школе дается базовый уровень, поэтому дают аттестат за базовую школу, когда ученик заканчивает 9 классов или аттестат за 11 классов, что говорит об уровне среднего образования. Школа не обязана готовить в ВУЗ, а ведь мозг в 10-15 лет настолько пластичен, и открыт к восприятию, что огромные информационные потоки он воспринимает с радостью и лёгкостью. Так зачем же терять такой прекрасный шанс? Ведь самое большое богатство это знания! - считает Людмила Шабашова.

Годовые программы

Также мы предлагаем программы интенсивного обучения по РУССКОМУ и АНГЛИЙСКОМУ языкам, - дополняет директор Центра Валерий ШАБАШОВ. – Так, у нас открыты два направления - подготовка к ЦТ по математике, физике, химии, русскому и английскому языкам для поступления в вуз, а также программа изучения русского и английского языков на профильном уровне в течение всего учебного года, что способствует получению хорошего школьного аттестата. По русскому и английскому языкам занятия проходят 2 раза в неделю. С этого учебного года открывается новый филиал в районе «Каменная горка» по адресу ул. Неманская, 24 (ориентировочно с октября, занятия будут проходить по всем предметам Центра).

- Английский язык в нашем центре могут изучать не только школьники. Мы набираем и группы разговорного английского для взрослых. Курс английского языка для взрослых рассчитан на аудиторию, которой английский язык необходим для общения в повседневной жизни, деловой сфере и путешествиях. В процессе обучения мы используем информационные технологии, практическое применение изучаемого материала в ролевых играх и других видах упражнений, реальные ситуации (знакомство, поддержание беседы, деловые встречи, аэропорт, отель, покупки и многое другое). Мы поможем Вам быстро и эффективно овладеть механизмом и логикой общения на английском языке и стать активным участником глобального англо-говорящего мира, что является неотъемлемой частью жизни современного человека, - уверен Валерий ШАБАШОВ.

Ознакомительные собрания-презентации только для родителей пройдут по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 85Б.

Собрания будут проходить:

5-6-е классы - 2.09 в 18.00

7-й класс - 2.09 в 19.30

8-й класс - 4.09 в 18.00

9-10-е классы - 4.09 в 19.30

ЦТ - 6.09 в 18.00

Тестирование по английскому языку - 7.09 в 10.00

На собрание необходимо заранее записаться по тел. (29) 653-03-01 с 10.00 до 20.00; (017) 324-63-39 с 10.00 до 17.00; (29) 6202-206с 10.00 до 20.00 или подать заявку на сайте matem.by

ООО «Центр ускоренного обучения Людмилы Шабашовой». УНП 191309603.

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