2019-08-22T15:16:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Лучший материал об активном долголетии белорусских мужчин - у журналистки «КП» Раисы Юдиной!

История о том, как 72-летний доцент университета учится на медбрата, чтобы прожить до 100 лет, заняла 1-е место на профессиональном конкурсе
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Раиса Юдина - победитель творческого конкурса в номинации "Лучшая публикация"Раиса Юдина - победитель творческого конкурса в номинации "Лучшая публикация"
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В Беларуси есть феномен сверхсмертности мужчин - их продолжительность жизни на 12 лет меньше, чем у женщин. Это связано с тем, что в сознании многих людей мужского пола засела установка: после 45 лет пора готовиться к пенсии, а амбициозные цели и активный образ жизни остаются в прошлом. Такой подход ухудшает качество жизни, снижает мотивацию и обостряет многие заболевания. Помните: «все болезни от головы»?

Фото из личного архива

Фото из личного архива

Журналистка «Комсомолки» Раиса Юдина категорически не согласна с подобной установкой. Она уверена: возраст - это то, как ты себя чувствуешь, а не то, что написано в паспорте. В своих публикациях Раиса постоянно поднимает тему здоровья, медицины. Находит и, как гнойник, вскрывает факты, которые медленно, но верно убивают людей. Автор консультируется с врачами, ставит собственные эксперименты, беседует с узкими специалистами, и интересными героями. Так было и с материалом о доценте, преподавателе дискретной математики и математической логики Владимире Сергееве, который в 72 года пришел в медицину - к своей мечте детства.

Владимир Сергеев - самый взрослый студент минского медицинского колледжа, но выглядит он лет на 25 моложе своего возраста. По пятницам он - преподаватель на факультете социокультурных коммуникаций БГУ, заведующий учебной лабораторией и кандидат технических наук. А после работы в остальные дни - рядовой учащийся, будущий медбрат. Откуда у него столько сил, чтобы после полного рабочего дня ехать через полгорода, учить эту латынь и прочие медицинские дисциплины, сдавать экзамены?

И Владимир Сергеев охотно поделился опытом (читать дальше…)

Конкурс лучших творческих работ на тему активного долголетия мужчин 45+ проводила инициатива «Самое время!». Ее цель - коммуникационными инструментами изменить ситуацию в пилотных городах Минской области и способствовать развитию современной модели активного долголетия в целом по стране. Организаторы рассматривали материалы в номинациях: «ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ», «ЛУЧШИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ», «ЛУЧШИЙ ВИДЕО- ИЛИ РАДИОСЮЖЕТ».

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