Советы отряда «Ангел», как не заблудиться в лесу: «Не одевайтесь в камуфляж и берите с собой телефон, даже если уходите на 15 минут»

Люди не могут найти дорогу из леса, теряются в городе из-за проблем со здоровьем, вдруг не приходят домой с работы или после учебы. К поискам, кроме милиции, приступают и волонтеры отряда «Ангел». За кратким сообщением «Найден», которое появляется в соцсетях отряда после успешных поисков, стоит огромная работа и серьезные затраты. Дорогое оборудование, топливо, мобильную связь, бумагу для ориентировок «Ангел» оплачивает только за счет собственных средств добровольцев и пожертвований. Отряду нужна не только финансовая поддержка, но и добровольцы - чем больше волонтеров будет участвовать в поисках, тем выше шанс найти человека. О том, как живет «Ангел», как проходят поиски, кто те самые волонтеры, которые по первому звонку отправляются на поиски, и что делать, чтобы не попасть в беду, мы расскажем совместно с компанией МТС в цикле материалов «Код помощи».

Люди, которые теряются в лесу, чаще всего совершенно не готовы к тому, что им придется провести там больше запланированного времени. Многие идут за грибами-ягодами налегке: часто с собой у них только нож, корзинка и, в лучшем случае, вода и телефон. Мы отправились в лес с похожим стандартным набором, а координатор лесного поиска ПСО «Ангел» Кристина Крук разобрала наши ошибки и рассказала, как увеличить шансы на спасение с помощью подручных средств.

«У вас может быть красивый камуфляжный костюм, но он сильно осложняет поиск»

На мне джинсы, майка, плащ и короткие резиновые сапоги. Кристина хвалит за обувь, а вот зеленый плащ не одобряет: в такой одежде я слишком незаметна для тех, кто будет меня искать. Это - одна из первых ошибок грибников и ягодников, которые часто надевают в лес темную одежду.

В такой одежде человека в лесу найти трудно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У многих из тех, кого мы находим в лесу, очень красивые камуфляжные костюмы, но такая одежда значительно усложняет поиск. Обязательно надевайте яркий элемент одежды, хотя бы платок или кепку. Если не нашли в шкафу ничего подходящего - купите любую одежду со светоотражающими элементами.

Не хватает на мне и головного убора - он защитит голову от насекомых. А первый же серьезный дождь, говорит Кристина, до нитки вымочит плащ - искать дорогу в лесу в насквозь мокрой одежде не только неприятно - есть риск простудиться. Поэтому в лес стоит взять дождевик - он сохранит одежду сухой.

Теперь разбираем содержимое моего рюкзака. Здесь поллитровая бутылка воды, шоколадный батончик, таблетки, неполный коробок спичек, стикеры, портативное зарядное устройство для телефона и на 70% заряженный смартфон.

- Мне нравится этот набор, но здесь не хватает свистка, - комментирует координатор лесного поиска. - Он сэкономит ваши силы, если придется кричать, и поможет быстрее вас найти. Если умеете пользоваться компасом, то желательно взять с собой и его.

Самый главный инструмент спасения из моего набора - мобильный телефон. Важно, чтобы он был полностью заряжен. Но даже если индикатор батареи показывает 100%, берегите заряд. Не стоит заходить в соцсети: фотографиями грибов можно поделиться и из дома, - отключите интернет, уменьшите яркость экрана. Лучше приберечь телефон для случая, когда нужно будет воспользоваться картой или позвонить.

Самый главный инструмент спасения - мобильный телефон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В 99% случаев телефон вообще не берут с собой, а тот 1%, кто берет, не следит за тем, чтобы он был заряжен. Если у вас с собой заряженный смартфон, шансы быстро выбраться из леса увеличиваются. Очень хорошо, что вы взяли с собой портативное зарядное - значит, будете на связи около суток. Можно попытаться подключить GPS и по карте выйти к ближайшему населенному пункту. Если заряд маленький, или на том месте, где вы находитесь, нет мобильной связи, лучше сразу позвонить в 101 или на короткий номер отряда 7733. Чем быстрее вы сообщите, что потерялись, тем быстрее вас найдут. Поэтому не нужно звонить 10 раз маме, подруге или мужу и вести долгие беседы, - говорит Кристина.

Стикеры, которые случайно оказались у меня в рюкзаке, тоже могут сослужить хорошую службу.

- Если вы пытаетесь выйти самостоятельно, можно оставлять за собой метки: например, повесить на ветки деревьев вот эти стикеры. Либо выстраивать с помощью веток на земле стрелки с направлением вашего движения. С этой же целью можно использовать камни, куски одежды. По этим ориентирам вас найдут быстрее.

Большая ценность в лесу - спички. Костер поможет не только согреться, но и обозначить себя для тех, кто будет вас искать.

Костер поможет не только согреться, но и обозначить себя для тех, кто будет вас искать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большая ценность в лесу - спички.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если лес мокрый и у вас никак не получается развести огонь, лучше пытаться укрыться, чем бегать и искать сухие ветки, пренебрегая собственным здоровьем. На земле сухих веток в дождливую погоду практически не найти, но можно обломать тонкие сучки на деревьях и освободить их от коры - внутри веточки должны быть сухими.

Чувство сытости от одного шоколадного батончика, который у меня с собой, пройдет быстро. Дальше придется питаться только тем, что получится найти в лесу.

- Если человек правильно собрался в лес, предупредил своих родных о том, в какой именно лес идет, на какую поляну, когда планирует вернуться, то до момента, когда вы сильно проголодаетесь, просто не дойдет - вас найдут еще в первые сутки. Если все-таки поиск ваш затянулся хотя бы на ночь, то поешьте ягод. Воду расходуйте экономно: лучше не выпивать полбутылки за раз. Если воды совсем мало - просто смачивайте губы.

Лесные тропинки, линии электропередач и шум дороги выведут к людям

Кажется, что сориентироваться в лесу, где на первый взгляд нет никаких ориентиров, невероятно сложно. Куда идти: вправо, влево, вперед, назад? Кристина успокаивает: все не так страшно, не надо паниковать.

- Оглядитесь - возможно, рядом есть просека. Любая хоженая дорога выведет вас к людям. Если вы идете долго, а дорога становится хуже - попробуйте идти в обратном направлении, но по той же дороге. Важно помнить правило: ни в коем случае не сворачивайте с более протоптанной дороги на менее протоптанную, можно только наоборот.

Еще один ориентир, который обязательно выведет к людям - линии электропередач. Двигайтесь вдоль них - выйдете к населенному пункту.

Рядом нет ни тропинок, ни ЛЭП? Прислушайтесь, возможно, вдалеке услышите звук поезда, шум автомобильной дороги. Поможет сориентироваться и лай собаки - значит, где-то рядом люди. Постарайтесь определить, откуда идет звук и двигайтесь в том направлении.

Советы отряда «Ангел», как не заблудиться в лесу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Главное - не усугубить ситуацию: если на пути болото, вам либо нужно стараться его обходить, либо оставаться на месте. Важное уточнение: дорогу ищем только днем, вечером и ночью передвигаться нельзя: можно получить травмы или зайти в лес еще глубже.

В сложных ситуациях, когда вы не видите вокруг линейных ориентиров, не слышите никаких звуков, и компаса с собой тоже нет - не стоит бродить бесцельно. Ориентироваться по месту расположения мха или муравейникам в отряде не советуют: это правило в нашем климате уже не работает. Действуем по правилу 30 минут: если за полчаса не удалось найти дорогу, остаемся на месте и ждем помощи.

Как только в лесу начинает темнеть, прекращайте искать дорогу - нужно подготовиться к ночлегу. Для этого нужно выбрать сухое безопасное место. Можно соорудить шалаш, еще один вариант - заночевать у корневища поваленного ветром дерева. Чтобы сохранить тепло, можно прислониться к стволу - так спина не будет касаться холодной земли.

- Землю для ночлега можно выстелить еловыми лапками. Опытные походники иногда делают так: разжигают костер, прогревают землю, затем убирают пепел и на этом прогретом месте устраивают ночлег.

Чтобы вас заметили, нужно обозначить место ночлега: например, повесить высоко на дереве сумку или яркий предмет одежды - платок, кепку.

Координатор лесного поиска ПСО «Ангел» Кристина Крук разобрала наши ошибки и рассказала, как увеличить шансы на спасение.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие потерявшиеся до последнего носят с собой корзинку с грибами или ягодами.

- Грибы нужно выбросить! Экономьте силы. Но главное - не паникуйте и помните, что вас обязательно будут искать.

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