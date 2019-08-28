Новый учебный год с банком ВТБ: на учебу берем кредит, а планшет для занятий покупаем в рассрочку

Если все надо покупать заново - школьную одежду и обувь, канцтовары, письменный стол, компьютер или планшет, - то сумма получается солидная. В такой ситуации выручить может кредит. Какие условия кредитования наиболее выгодные? Что можно купить в рассрочку, а что - в кредит? На какую кредитную сумму может рассчитывать среднестатистическая семья? Об этом читателям «Комсомолки» на прямой линии рассказали представители ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) - Заместитель Председателя Правления Ольга АТАПОВИЧ и начальник отдела разработки и поддержки кредитных продуктов Лилия ПЕТКЕВИЧ.

Смартфон можно взять в рассрочку в магазинах партнерской сети

- Здравствуйте! Какой кредит на сумму 100 - 200 рублей мне лучше взять, чтобы его можно было в любое время досрочно погасить?

- Одно из интересных предложений нашего банка - кредит «Новенький», который выдается на срок до 7 лет. Сумма - от 100 белорусских рублей. Первые 3 месяца по этому кредиту действует пониженная процентная ставка, а также отсрочка платежей по долгу, что позволит обеспечить минимальную финансовую нагрузку в этот период. Вы можете оформить кредит на нужную вам сумму и погасить досрочно в любое время, в т. ч. и в льготный период. Специальное предложение по кредиту «Новенький» банк делает только тем клиентам, которые раньше не оформляли кредиты в банке ВТБ. Кстати, заявку на получение кредита можно оформить удаленно, обратившись в банк по телефону (29, 33) 309-15-15 или оставив заявку на сайте банка www.vtb-bank.by.

Заместитель Председателя Правления Ольга Атапович и начальник отдела разработки и поддержки кредитных продуктов Лилия Петкевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Готовим детей к новому учебному году. Есть ли у вас выгодное предложение по кредиту на сумму примерно 1500 рублей?

- Да, причем есть два варианта, в зависимости от того, потратите вы всю сумму разово или планируете периодически оплачивать покупки. Если тратить будете постепенно на разные покупки, то можете взять карточку с лимитом овердрафта («Черепаха» или «Портмоне»). В этом случае вы будете платить проценты только за ту сумму, которую потратили. Если вкладываете в покупку всю сумму за один раз, оформив кредит наличными деньгами, начинаете платить проценты за всю полученную сумму кредита. Преимущество кредита в том, что вы заранее знаете, какую сумму ежемесячно вам необходимо платить, и финансовая нагрузка у вас под контролем.

- А сколько времени займет оформление?

- Вы можете оформить кредит или кредитную карточку в течение дня. Чтобы ускорить оформление, позвоните в банк по телефонам (17, 29, 33) 309-15-15 либо оставьте заявку на сайте банка www.vtb-bank.by. Специалисты банка помогут оформить заявку и сориентируют, какой кредит вам больше подойдет.

***

- Здравствуйте! Я хочу к новому учебному году сделать подарок сыну - недорогой смартфон. Какой вариант кредита на сумму 500 рублей будет оптимальным в вашем банке?

- Вы можете купить смартфон в рассрочку в магазинах сети партнеров банка ВТБ (Беларусь): «5 элемент», «Электросила», интернет-магазин «21 век» и других. Для этого вам нужен только паспорт. Приходите в магазин, обращаетесь к продавцу или работнику банка, который находится в торговом зале, и оформляете рассрочку на выбранный товар на предоставленных условиях. Срок рассрочки может быть до 24 месяцев. Плюс в том, что переплачивать ничего не придется. Например, если вы оформили рассрочку на 5 месяцев на покупку стоимостью 500 рублей, то платить будете по 100 рублей в месяц.

С карточкой «Черепаха» можно делать покупки как за счет собственных средств, так и в рассрочку, и даже рассчитываться в магазинах за границей

- Добрый день! У меня две дочери-школьницы, прикидываю, сколько придется потратить к новому учебному году. Подскажите, на какую сумму кредита я могу рассчитывать с доходом 1000 - 1200 рублей?

- Можете рассчитывать на сумму порядка 15 тысяч рублей. Мы бы рекомендовали вам оформить карточку рассрочки «Черепаха». В чем ее преимущества. Во-первых, у банка ВТБ широкая сеть партнеров, в том числе крупнейшие столичные универмаги (ЦУМ, ГУМ, «Беларусь»), где по карточке «Черепаха» на условиях рассрочки вы можете купить школьную форму, канцелярские товары. Во-вторых, по этой карточке при необходимости, можно снять деньги в банкомате и купить то, что вам нужно, за наличные. И в-третьих - просто расплатиться этой карточкой в любом магазине или на рынке. При этом сумма покупки не в сети партнеров банка ВТБ либо сумма снятия наличных будет разбита для погашения на 36 месяцев равными долями.

- В гимназии нам понадобится хороший планшет. Есть у вас магазины-партнеры, где я могу его купить?

- Конечно! Более того, в торговых залах этих магазинов у нас есть удаленные рабочие места, где вы можете не только купить планшет и другую технику на условиях рассрочки, но и оформить карточку «Черепаха».

- За нее надо платить?

- Карточка выпускается бесплатно. Пока вы ею не воспользовались - ничего платить не надо.

- А за границей я могу рассчитываться «Черепахой»? На каких условиях?

- Да, можете, как и любой платежной карточкой. Если расплачиваетесь за счет кредитных средств банка, на потраченную сумму начисляется 14,5% годовых. Но вы можете на эту карточку зачислить свои деньги. В случае если вы потратите собственные средства на карточке, то проценты за пользование кредитом начисляться не будут. При поездках за границу всегда приятно иметь «запасной кошелек». Для пополнения карточки «Черепаха» есть несколько способов: в любых отделениях банка ВТБ независимо от места оформления кредита, в интернет-банке, во всех отделениях РУП «Белпочта» и с использованием системы «Расчет» - ЕРИП.

***

- Здравствуйте! Хочу помочь дочке собрать внуков в школу. Мне дадут кредит в вашем банке, если я пенсионерка?

- Конечно! Пенсионерам в возрасте до 65 лет можем предложить кредит «Испытательный» на срок до 12 месяцев под 14,5% годовых. Сумма - до пяти тысяч рублей. От вас потребуется справка о доходах, если вы работаете, или сведения о размере пенсии за последние 3 месяца.

***

- Здравствуйте! Мы как раз к новому учебному году делаем ремонт в комнате ребенка. Хочу купить новую мебель и воспользоваться карточкой «Черепаха». Она работает только в магазинах-партнерах?

- Нет. Вы можете рассчитаться карточкой «Черепаха» в любом магазине. Но если это партнерская сеть, то совершать покупки можно на условиях рассрочки. Если тратите не в сети партеров банка ВТБ, то это кредит под 14,5% годовых. Актуальный перечень партнеров можно узнать на сайте www.cherepaha.vtb.by.

Для оплаты учебы лучше взять потребительский кредит

- Здравствуйте! Ребенку за дополнительное обучение надо заплатить 700 рублей. Хочу взять эту сумму в кредит. Что вы посоветуете с учетом того, что я уже пользуюсь вашим кредитным продуктом? Может, ограничения какие-то есть?

- Ограничений нет. В этой ситуации самое простое для вас - взять потребительский кредит на любой срок до семи лет, выбирая подходящий для себя ежемесячный платеж. При этом никаких ограничений не будет по досрочному погашению. Можете, например, оформить кредит на 13 месяцев, а досрочно погасить хоть завтра.

***

- Здравствуйте! Ребенок поступил в вуз. Учиться будет платно - три тысячи рублей за год. Можно у вас взять кредит на учебу?

- Вы можете взять потребительский кредит либо на всю нужную сумму сразу - и точно знать свой размер ежемесячного платежа, либо карточку с лимитом овердрафта, чтобы совершать оплаты по мере необходимости. Погашать долг и платить проценты в этом случае вы будете только исходя из потраченных средств.

КСТАТИ

Автомобиль в кредит можно купить без залога и без КАСКО

- Добрый день! Могу ли я в вашем банке взять кредит на покупку автомобиля?

- Конечно. Причем вы можете взять у нас кредит и на новый автомобиль из салона, и на авто с пробегом в комиссионном магазине. Условия по автокредиту следующие: максимальная сумма - 25 тысяч рублей, ставка - 14,9% годовых первые три месяца. При этом банк не требует оформлять ни залог, ни поручительство, ни КАСКО. Клиент приходит, приносит договор купли-продажи транспортного средства и свой паспорт - и этого достаточно. Если стоимость автомобиля свыше 10 тысяч рублей, нужна дополнительно справка о доходах за последние 3 месяца. Погасить кредит вы можете в любой момент досрочно без комиссий.

***

- Здравствуйте! Вы выдаете кредиты на покупку недвижимости?

- На данный момент, к сожалению, нет. Но у нас есть потребительские кредиты, которые вы можете получить наличными и оплатить первоначальный взнос на приобретение квартиры. Максимальная сумма такого кредита - 45 тысяч белорусских рублей, оформить вы его можете на срок до 7 лет. При этом банк не потребует оформление залога.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). УНП 101165625