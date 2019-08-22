2019-08-22T15:48:13+03:00
Минск
КП Беларусь

Фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha: полсотни фуд-кортов, кино и российские электронщики CREAM SODA

Пикник пройдет в Ботаническом саду в Минске
Поделиться:
Фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha пройдет в Ботаническом саду в МинскеФестиваль уличной еды Vulitsa Ezha пройдет в Ботаническом саду в МинскеФото: Ольга ШИЛАК
Изменить размер текста:

В последние выходные лета в Минске пройдет Vulitsa Ezha - городской пикник, или, как его еще называют, фестиваль уличной еды. 31 августа и 1 сентября на территории Ботанического сада развернется большой фуд-корт с 50 точками с разными угощениями - от бургеров и устриц до эклеров и мороженого. Организаторы обещают больше сотни уникальных блюд!

Но не только едой будут развлекать гостей. Можно будет посмотреть фильмы под открытым небом, сходить на мастер-классы по приготовлению фирменных блюд или купить готовые деликатесы в маркетах - например, луковый мармелад на гранатовом сиропе, маринованный чернослив, ароматный хлеб, выпеченный по древним рецептам, сухие колбаски из птицы и свинины. Или же присмотреть себе украшения, натуральную косметику, изделия из керамики на ярмарке авторских подарков.

Для детей устроят отдельную зону с играми, надувными аттракционами, где будут работать детские аниматоры, аквагримеры.

В рамках Vulitsa Ezha пройдет фестиваль субкультур JBL Urban Park. Там можно посмотреть показательные выступления скейтбордов, поучаствовать в танцевальных баттлах, послушать столичных диджеев. Прямо на фестивале художники будут создавать стрит-арт объекты.

Будет и музыкальная программа. Хедлайнерами первого дня, 31 августа, будут белорусские рокеры Nizkiz - те самые, которые выступали на разогреве у 30 Seconds To Mars. А 1 сентября на сцене Ботанического выступит московская электронная группа CREAM SODA. Их последний клип «Никаких больше вечеринок» срежиссировал небезызвестный Александр Гудков, российский шоумен и сценарист, соведущий «Вечернего Урганта». Клип собрал более 3 млн просмотров на YouTube.

Билет на один день стоит 10 рублей, детям до 12 лет - бесплатно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Во дворике на Зыбицкой развесили сушиться белье
Сегодня утром во дворике здания по адресу Зыбицкая, 6 развесили сушиться одежду. Странная инсталляция привлекла внимание прохожих и офисных работников этого здания. Многие уже успели поделиться фотографиями в социальных сетях
«Бездарная архитектура и колхозные клумбы»? Обсудили замечания блогера Ильи Варламова с минским архитектором
В ответ на пост российского урбаниста про «Плохой Минск» мы решили не обижаться, а выяснить, с чем из критики можно согласиться и как сделать город лучше
Новости 24
«Ел ягоды, пил речную воду»: в Витебске 10 дней в лесу прожил потерявшийся грибник
Лига Европы. БАТЭ в первом мачте плей-офф крупно проиграл «Астане»
МВД: «Продавать ружье уже можно с патронами, а получить нарезной ствол всего за год»
МВД: ложные сообщения о минировании поступают из-за границы
Брестский облисполком расторгнул инвестдоговор со скандальным аккумуляторным заводом
Из ювелирного магазина, дерзко ограбленного в Минске, вынесли товара на миллион рублей
В Минске пассажир с пистолетом напал на таксиста
Белорусы - самая неэмоциональная нация в мире. И мы мало улыбаемся. Почему?
Плата за учебники в этом году выросла на 50 копеек
В Альпах погибла 33-летняя белорусская альпинистка
Первокурсник БГУИР стал вице-чемпионом мира по японским шахматам
Как будет проходить перепись: заполнить анкету можно в интернете
Семья на легковушке врезалась в МАЗ: четверо в больнице
Осенью на БелАЭС завезут ядерное топливо
Минчанин разбил чужие авто из-за ссоры с девушкой и пришел с повинной
В центре Бреста нашли ящик с минами у церкви
Подростки в Минске воровали сим-карты и брали на них микрокредиты
Белорусы - самая неэмоциональная нация в мире. Почему?
Собаку били молотком и бросили в уличный туалет - ее спасли
Пенсионерка упала в колодец в Миорском районе
История в одном фото: добыче белорусской нефти - 55 лет
В Калинковичах Opel на буксире сбил 5-летнего мальчика
В Австрии во время тренировки погиб белорусский паралимпиец