Фестиваль уличной еды Vulitsa Ezha: полсотни фуд-кортов, кино и российские электронщики CREAM SODA

В последние выходные лета в Минске пройдет Vulitsa Ezha - городской пикник, или, как его еще называют, фестиваль уличной еды. 31 августа и 1 сентября на территории Ботанического сада развернется большой фуд-корт с 50 точками с разными угощениями - от бургеров и устриц до эклеров и мороженого. Организаторы обещают больше сотни уникальных блюд!

Но не только едой будут развлекать гостей. Можно будет посмотреть фильмы под открытым небом, сходить на мастер-классы по приготовлению фирменных блюд или купить готовые деликатесы в маркетах - например, луковый мармелад на гранатовом сиропе, маринованный чернослив, ароматный хлеб, выпеченный по древним рецептам, сухие колбаски из птицы и свинины. Или же присмотреть себе украшения, натуральную косметику, изделия из керамики на ярмарке авторских подарков.

Для детей устроят отдельную зону с играми, надувными аттракционами, где будут работать детские аниматоры, аквагримеры.

В рамках Vulitsa Ezha пройдет фестиваль субкультур JBL Urban Park. Там можно посмотреть показательные выступления скейтбордов, поучаствовать в танцевальных баттлах, послушать столичных диджеев. Прямо на фестивале художники будут создавать стрит-арт объекты.

Будет и музыкальная программа. Хедлайнерами первого дня, 31 августа, будут белорусские рокеры Nizkiz - те самые, которые выступали на разогреве у 30 Seconds To Mars. А 1 сентября на сцене Ботанического выступит московская электронная группа CREAM SODA. Их последний клип «Никаких больше вечеринок» срежиссировал небезызвестный Александр Гудков, российский шоумен и сценарист, соведущий «Вечернего Урганта». Клип собрал более 3 млн просмотров на YouTube.

Билет на один день стоит 10 рублей, детям до 12 лет - бесплатно.