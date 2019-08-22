Председатель Белстата: «Цены на повседневные товары растут значительно быстрее инфляции»

За полугодие инфляция в Беларуси составила 3,1%. В годовом выражении цены выросли на 6%. Но население ощущает рост цен по-другому и оценивает его значительно выше.

Согласно майскому опросу Нацбанка, около половины опрошенных считают, что цены за год выросли очень сильно. Ощущаемый уровень инфляции составил 12,2%.

«Комсомолка» поинтересовалась у председателя Национального статистического комитета, чем объясняется двукратная разбежка между ощущаемым и фиксируемым ростом цен.

- Это обусловлено тем, что на ряд товаров повседневного спроса рост цен идет значительно быстрее, чем в среднем та инфляция, которую мы рассчитываем. Также это касается и жилищно-коммунальных платежей и, до недавнего времени, топлива, - рассказала Инна Медведева на пресс-конференции.

- Все прекрасно знают, что идет рост цен на муку, на хлеб, и прекрасно понимают причины этого роста. О чем уже говорил неоднократно МАРТ, это неурожай прошлого года, - пояснила она.

Инна Медведева подчеркнула, что методология Белстата по оценке инфляции основана на разработках Международного валютного фонда и полностью соответствует международным стандартам.

- Мы каждый по-своему, исходя из заработной платы, лично воспринимаем эти показатели. У каждого свой кошелек, своя зарплата. И это надо прекрасно понимать, - подчеркнула глава Белстата.

Речь зашла и о предстоящей переписи населения. Она пройдет с 4 по 30 октября. Впервые поучаствовать в ней можно будет онлайн.

Планируется, что переписчики придут только к тем, кто от такой возможности отказался. Списки сверят с уже поступившими переписными листами, и только с 21 октября начнется поквартирный обход. Переписчики будут все данные заносить в свои планшеты.

За счет этого, подчеркнула руководитель комитета, в эту перепись удастся значительно сэкономить. Если во время прошлой переписной кампании 95% затрат на нее шли из бюджета, то в это раз их долю планируют снизить до 35%.

Правда, точную сумму, в которую перепись обойдется, пока не называют. Всемирный банк выделил Беларуси на ее проведение 1,9 млрд долларов. Часть этих средств уже пошла на получение методической помощи, разработку программ для обработки данных онлайн.

- Мы сейчас в активной фазе подготовки к переписи. Думаю, что информацию о затратах мы озвучим в феврале 2020 года. Но мы уже сегодня точно видим и можем сказать, что эта перепись будет дешевле, чем перепись 2009 года, - добавила Инна Медведева.

В ближайшее время, подчеркнула она, Белстат запустит кампанию по популяризации переписи. На днях в тестовом режиме начнет работать сайт, через который можно будет поучаствовать в ней - перепись.бел или census.by.