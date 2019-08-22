Подробности гибели белорусского паралимпийца в Австрии: деталь лодки была сломана

Спортсмен-колясочник Дмитрий Рышкевич утонул, когда выполнял нормативы в рамках подготовки к чемпионату мира по академической гребле, который пройдет с 26 августа по 1 сентября. Трагедия произошла в среду в 13.00, австрийская полиция начала расследование.

Водолазы несколько часов искали тело утонувшего гребца. Фото: APA

СПОРТСМЕНА ИСКАЛИ ЧЕТЫРЕ ЧАСА

- Сначала говорили, что пробилась лодка. Но потом поступила информация, что в лодке отошел кронштейн, который держит один из специальных поплавков (ими оборудованы лодки для гребцов-паралимпийцев. - Ред.). Лодка перевернулась, и поплавок не помог. Но тут возникает вопрос: где были спасатели? По идее, лодка не могла мгновенной уйти под воду. Но пока что это неофициальная информация, так же как и то, что Дмитрий успел отстегнуться и первое время держался за лодку. Говорят, волны там не было, но вода мутная, тело искали четыре часа. Пока не завершится расследование, сложно что-то наверняка сказать. Знаю, что подключилось посольство, министр спорта и туризма дал указание оказать полное содействие и помощь. Отец Дмитрия Игорь отправился в Австрию. Очень печально… Дима - прекрасный человек и спортсмен, претендовал на медали и этого чемпионата мира, и Паралимпийских игр 2020 года, - рассказал нам Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси

- У гребцов-паралимпийев на тренировках рядом должен быть сопровождающий?

- Тренер должен быть, но на воде в тот момент могла быть не одна лодка… - ответил Олег Шепель.

Подобные трагедии иногда случаются в академической гребле. В прошлом году в районе впадения в Днепр реки Дебря в Могилеве во время разворота лодка на сильном течении перевернулась, 14-летний гребец местной спортшколы утонул. Австрийские СМИ сообщали, что лодка Рышкевича внезапно перевернулась через 20 минут после начала тренировки, спасатели и пожарные прибыли оперативно, но спасти гребца не смогли, спустя несколько часов его тело нашли на глубине трех метров.

ТРАГЕДИЯ СЛУЧИЛАСЬ ИЗ-ЗА СЛОМАННОГО СТАБИЛИЗАТОРА

В четверг днем полиция выступила с заявлением:

- По какой-то пока неизвестной причине стабилизирующее поплавковое устройство гребной лодки было сломано, что, вероятно, привело к тому, что лодка стала нестабильной и опрокинулась. Гребец смог освободиться от предохранителей на сиденье и на ногах. Когда полиция прибыла в 13.30, лодка все еще находилась на поверхности воды. Она была доставлена на берег, - говорится в пресс-релизе полиции.

Мастеру спорта Беларуси по академической гребле Дмитрию Рышкевичу было 33 года. В 2003 году он попал в страшное ДТП, в котором выжил только благодаря чуду. Реабилитация была длительной, ему довелось перенести свыше 20 операций. Его мечтой были занятия спортом: он пробовал себя в плавании, армрестлинге и пауэрлифтинге, но больше всего понравилась гребля. Рышкевич многократно побеждал и становился призером на международных соревнованиях по гребле на гребных тренажерах «Концепт».

- Не хочется останавливаться на достигнутом, жду очередных турниров, чтобы побеждать и там, занимать призовые места. Я уже понял, что моя жизнь - это спорт. Конечно, тренировки сильно выматывают, но от подобного никуда не денешься. Часто ли проходят занятия? Два раза в день, - так в 2014 году в комментарии «Лидской газете» говорил гребец о своих целях.

В 2016 году ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы получить лицензию для участия в Паралимпийских играх.

Рышкевич тренировался в Лиде под руководством Дмитрия Качинского, тренер отмечал его трудолюбие:

- С первых занятий было видно, что у Димы есть большое желание заниматься греблей, по его стремлению мы сразу определили: хороших результатов в этом виде спорта он обязательно добьется. Прогресс заметен постоянно, иногда приходится даже останавливать Диму, оберегать от больших нагрузок.

- Это говорит о силе духа Димы, - продолжает Шепель. - После аварии он вместе с отцом приехал ко мне. Спрашивали, в какой вид спорта можно пойти. Выбрали академическую греблю. Отец в Диму вкладывал очень много сил и денег. У парня начали появляться результаты, он ведь и плавал хорошо… Очень веселый, целеустремленный парень, вырос в прекрасной семье. Столько пережил - и тут такая трагедия. Скорбим вместе со всеми.

«Комсомольская правда» в Беларуси» приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Рышкевича.