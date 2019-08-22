2019-08-22T17:12:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Краснодар» без белоруса Мартыновича крупно проиграл в Греции

«Быки» мечтали впервые сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов, но оказались крепко биты «Олимпиакосом»
Владимир КРИУЛИН
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"Краснодар" поплыл в гостевой игре с "Олимпиакосом". Фото: fckrasnodar.ru"Краснодар" поплыл в гостевой игре с "Олимпиакосом". Фото: fckrasnodar.ru
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Перед игрой в Греции «Краснодар» остался без нападающего Ари и защитника Александра Мартыновича - белорус за клуб провел более 200 матчей, уже несколько лет он капитан команды и один из стилеобразующих игроков. В предыдущей стадии квалификации «Краснодар» героически прошел «Порту» (дома проиграли 0:1, в гостях эффектно взяли реванш - 3:2). «Олимпиакос» отправил «быков» в нокаут - 4:0. Напрашиваются выводы, мол, сказалось отсутствие Мартыновича.

- Очень неудачная игра с нашей стороны - ничего особо не создали впереди. На мой взгляд, во втором тайме зря побежали вперед, слишком увлеклись атакой, - цитирует Мартыновича ТАСС. - Пропустили быструю контратаку, 0:2 - и все, потеряли контроль над игрой, дальше уже было трудно вернуться. У меня нет слов - не знаю, что сказать. В любом случае у нас будет ответная игра, полный стадион, все билеты проданы. Надо выходить и играть для болельщиков, показать хороший футбол. Чтобы те, кто купил билеты, переживали за команду и всегда оставались с нами. Понятно, что в ответной игре будет тяжело вернуться, шансов практически нет, но надо сыграть для болельщиков. Лига Европы - это хорошо, международные игры и болельщикам интересны, и нам (если не произойдет героический камбэк в ответной игре, «Краснодар» сыграет в Лиге Европы. - Ред.). Хотелось попробовать силы в Лиге чемпионов, но, видимо, не справились. Опять же, перед началом встречи вряд ли кто-то мог подумать, что с таким счетом закончится матч. Тяжело говорить что-то по этому поводу.

БУДЬ В КУРСЕ

Другие результаты матчей плей-офф Лиги чемпионов. «Динамо» (Хорватия) - «Русенборг» (Норвегия) - 2:0, «Янг Бойз» (Швейцария) - «Црвена Звезда» (Сербия) - 2:2, АПОЭЛ (Кипр) - «Аякс» (Голландия) - 0:0. ЧФР (Румыния) - «Славия» (Чехия) - 0:1, ЛАСК (Австрия) - «Брюгге» (Бельгия) - 0:1.

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