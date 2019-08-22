2019-08-22T17:34:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

Снова перенос: запустить первый из двух блоков БелАЭС планируют в следующем, а не в этом году

В Минэнерго говорят, что при вводе АЭС в Островце важно не допустить спешки, которая бы повлияла на безопасность
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Срок ввода первого блока БелАЭС вновь переносят.Срок ввода первого блока БелАЭС вновь переносят.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Об этом журналистам заявил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

- После включения ядерной установки в работу есть период, когда постепенно набирается мощность и проводятся соответствующие исследования, предусмотренные специальными программами. Мы планируем, что полностью опытно-промышленная стадия эксплуатации будет завершена в следующем году, - приводит его слова БелаПАН. - На стадии пусконаладочных работ бывают ситуации, когда где-то что-то подтекло, задвижка заклинила. Всякие такие технологические вопросы. Поэтому давайте не будем загадывать срок ввода.

Раньше в Минэнерго неоднократно заявляли, что пуск первого блока запланирован на конец 2019-го. И это с учетом переноса срока примерно на год вперед после инцидента с корпусом реактора, который коснулся земли после того, как его «уронили». Ситуация произошла два года назад.

Сейчас, заверил замминистра, важно «не допустить той спешки, которая бы повлияла на будущую безопасность».

Михадюк заметил, что в декабре в планах генерального подрядчика - провести только физический пуск первого энергоблока, на этапе которого загружается ядерное топливо. Его в Островец должны привезти осенью.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области за счет кредита России. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт*ч электроэнергии ежегодно.

Не минувшей неделе Литва выразила обеспокоенность намерением Латвии покупать энергию с БелАЭС. На деле все оказалось куда проще. Рига официально заявила, что делать этого не планировала - речь идет о подключении страны к российской энергосистеме для экспорта электричества в третьи страны.

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