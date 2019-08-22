«Мята - женская трава, а лимонник - мужская, она способствует потенции». В Минске открылась ярмарка недорогих экопродуктов

В Беларуси все чаще начали открываться магазины экологических товаров и товаров без упаковки. Обычно они выходят дороже, но в последнее время ситуация стала улучшаться: иногда экологически чистые товары выходят даже дешевле обычных. Например, на мини-ярмарках, одна из которых недавно открылась недалеко от офиса «Комсомолки». Туда мы и решили сходить на разведку.

Многие продавцы признаются, что домой уезжают с пустыми коробками. Покупателей немало.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«По утрам проверяем продукты нитрат-тестером, превышений не было»

Небольшая ярмарка раскинулась на улице Чапаева, напротив польского посольства. Среди продавцов практически одни женщины - многие признаются, что долго выращивали продукты для себя, а потом нашлась возможность немного подзаработать или просто чем-то занять себя на пенсии.

Улыбчивая продавец Нина рассказывает, что на даче под Оршей работала, сколько себя помнит. На 20 сотках сначала выращивала все для семьи, а потом решила, что можно и других порадовать экопродуктом.

Нина выращивала продукты для семьи, а потом решила, что можно и других порадовать экопродуктом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я использую только органические удобрения, ведь и сама, и дети едим все с этого огорода, - объясняет она. - Не будешь же себе в тарелку лить химию ведрами! Два агронома у меня постоянно берут пробы земли. Брызгаю настойкой полыни, везде посадила бархатцы и календулу - они отпугивают вредителей, по соседству деревня есть, там беру навоз и перегной. Но вот картошки в этом году много не успело вырасти, дожди пошли и фитофтора ее повредила. Урожай все равно вышел хороший, а если б химию применили - был бы еще больше. Я сделала акцент на картошке и спаржевой фасоли, но последнюю сюда недовезла - она вся на месте расходится.

Продавцы говорят: "Вчера сорвали, сегодня - закатали в баночки!"Фото: Павел МАРТИНЧИК

На ярмарке можно найти закатки из огурцов, помидоров, баклажан, ароматные домашние лечо, грибные солянки и варенье. Пол-литровая баночка стоит 3 рубля. Без уксуса и дешевле, чем в магазине! (см. ЧТО ПОЧЕМ) Это, пожалуй, удивляет больше всего: обычно этикетка с надписью «эко» увеличивает стоимость продукта в несколько раз. В чем секрет?

- Сертификатов экопродуктов ни у кого на ярмарке нет. Это просто бабушки и дедушки, которые выращивают для себя и продают свои излишки, - рассказывает о планах организатор экомаркета Анастасия. - В рамках законодательства у нас пока еще только начинается нормативное закрепление, что является органической продукцией, а что - нет. Поэтому мы взяли на себя всю ответственность. Получать пенсионерам сертификат соответствия ради нескольких мешков картошки - неразумно. Но мы все по утрам проверяем нитрат-тестером. Ни у кого еще не фиксировали превышения!

Каждое утро продукты проверяют на нитраты и радиацию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы просим показать процесс измерения. Девушка достает из кармана маленький прибор, похожий на тамагочи, затем вынимает из него острый кончик и вонзает его в помидорную мякоть. Через пару секунд на экране высвечивается содержание нитратов - 110 при максимальном уровне 300. Нам объясняют, что, скорее всего, это остаточный уровень - когда давно на этой земле использовали химикаты. Но и этот уровень очень низкий.

На мини-ярмарке все делается на добровольной основе и спонсорской помощи, поэтому пенсионеры не платят за аренду места и оборудования.

Арбузы, мармелад без желатина и хлеб без дрожжей

Двое мужчин продают арбузы по 70 копеек за кило, с собственного огорода под Брестом. Говорят, в этом году урожай хороший удался. Хоть на вид и бледноватые, но арбузы оказались на удивление сочные и сладкие внутри.

Арбузы хоть и блеклые, но свои и очень вкусные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Молодая мама троих детей Юлия занимается бездрожжевой выпечкой. На прилавке перед ней - несколько аппетитных тортов и маленькие буханки хлеба по 3 рубля. Говорит, увлеклась выпечкой в декрете. После декрета решила в офис не возвращаться - нашла дело своей мечты.

- Сейчас у меня больше 30 рецептов хлеба: что-то читала в интернете, что-то придумывала сама, проходила курсы… До этой ярмарки я трое суток стояла у духовки почти без сна, напекла 40 буханок хлеба и тортов. Заказов много, на них и живу, бывает, по 20 часов стою на кухне. Сейчас моя духовка уже не справляется, планирую присоединить одну комнату в квартире к кухне, потому что уже места не хватает.

Есть даже фермерское мяско.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Торты не низкокалорийные, но из лучших продуктов и без красителей, консервантов и прочей химии. При этом хранятся они очень долго.

- «Муравейник» больше двух недель может пролежать в холодильнике - и с ним ничего не будет! Разве что подсохнет немного. Как-то клиенты рассказали, что уехали в отпуск, а вернулись через месяц - с хлебом все было нормально, даже не заплесневел!

Юлия вместе с тремя детьми продает бездрожжевой хлеб и торты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впрочем, не все продукты на ярмарке привезли со своего огорода. В одной из палаток продаются полезные сладости на меду, производство - Россия. Продавец говорит, что специально закупилась сладостями для ярмарки. Например, есть яблочный сыр - на вкус как высушенный мармелад. Есть и мармелад без сахара и желатина, на патоке и меду. Стоит он дороже обычного - 3 рубля за 150 граммов. Но спрос всегда есть, в основном у молодежи.

- Очень много молодежи покупает, в основном молодые мамочки, которые хотят, чтобы их дети хорошо питались, - рассказывает продавец сладостей.

«Чтобы у мужчины был достаток - в ящике стола храните сушеную крапиву в красном мешочке»

Самое большое столпотворение - у палатки с козьим сыром. Продавец Оксана в национальном костюме приехала вместе с мужем из деревни в Глубокском районе. Именно переезд в деревню когда-то сыграл свою роль в семейном бизнесе. Козий сыр семья делает пять лет.

Оксана каждый день на протяжении пяти лет делает козий сыр.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Нам с мужем понравились козы просто как животные. А как они появились, поняли, что нужно и молоко куда-то девать. Тогда я и начала изучать это дело, мне понравилось. Сейчас у нас стадо 70 голов, все козы проходят ветконтроль. Летом выходило по 80 литров молока в день! Сейчас мы получаем кредит на реконструкцию, хотим увеличить кухню и сделать большую сыроварню.

Мамочки в декрете - частые гости на экоярмарках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продавец по соседству Людмила торгует травяными сборами, которые собирает на своем огороде. Признается, что еще ее прабабушки были травницами. Сама женщина никогда не продавала травы, а в связи со скорым выходом на пенсию решила найти себе занятие.

- Я закончила биологический факультет и прекрасно знаю травы. После того как получила 35 соток в наследство, решила ими и заняться. Недавно приезжал в соседнюю усадьбу посол Франции с делегацией, пробовали сыр. Хозяйка заварила к нему чай, который я ее маме собирала. Говорит, они все выпили и еще с собой попросили дать - так он им понравился!

Предположительно, проработает такая ярмарка до середины октября.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кроме сборов у продавца можно приобрести куклу-оберег, набитую травами. Говорит, все в ней сделано неспроста.

- Узлы все завязаны по два раза, для достатка в семье. Если даришь кому-то - нужна кукла из новой ткани, если делаешь для себя - нужно найти подол юбки самой пожилой женщины в роду. Такие большие грудь и попа тоже не зря - это на женское здоровье. И травы там определенные.

Кукла-оберег из трав, которую делает травница в четвертом поколении Людмила.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Людмила рассказывает, что у травяных сборов есть свои магические свойства и даже противопоказания.

- Например, мята - женская трава, а лимонник - мужская, она способствует потенции. А если хотите, чтобы на работе у мужчины был достаток - нужно в ящике стола хранить сушеную крапиву в красном мешочке. Большинство трав я собираю 23 июня, в день летнего солнцестояния.

Сладости чаще покупает молодежь, а овощи и ягоды - пенсионеры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СПРАВКА

Время работы: с 12 до 21 часа раз в две недели по четвергам (22 августа, 5 и 19 сентября, 3 октября и т.д.).

Где: Чапаева 1, напротив польского посольства.

ЧТО ПОЧЕМ?

Помидоры от 80 копеек до 1 рубля за килограмм

Картошка и морковка - 80 копеек

Кабачки - 90 копеек

Свекла - 1,5 рубля

Кукуруза сладкая - 1,5 рубля

Арбуз - 70 копеек

Перец - 2,5 рубля

Капуста - 3 рубля

Баклажаны - 1,5 рубля

Огурцы - 1,3 рубля

Закатки - 3 рубля за пол-литровую банку

Козий сыр - от 15 до 40 рублей

Торты - 25 - 30 рублей

Травяные сборы - 1,5 рубля за 10 граммов