2019-08-23T15:08:09+03:00
Экономика
КП Беларусь

Проблемные активы государственных банков за год выросли вдвое

Они составили 2,72 млрд рублей, эту цифру озвучили в свежем обзоре Нацбанка
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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Проблемные активы растут из-за долгов госпредприятийПроблемные активы растут из-за долгов госпредприятийФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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К проблемным традиционно относят необслуживаемые активы: задолженности по кредитам, ценные бумаги, «проблемная» недвижимость. Сюда могут относиться любая принадлежащая банку собственность.

Общий объем таких активов в белорусском банковском секторе на 1 июля составил 3,2 млрд рублей - год назад было 1,85 млрд.). Основной рост необслуживаемых активов произошел за счет госбанков: с 1,35 млрд до 2,72 млрд рублей за год.

Таким образом, доля подобных активов в банковском секторе увеличилась до 5,8%. Совокупные активы составляют 71,5 млрд рублей. За год они увеличились почти на 12%.

Тема проблемных долгов обсуждалась в июле июльском расширенном заседании правления Нацбанка. Участники заседания отмечали, отсутствие прогресса в финансовом положении госпредприятий вынуждает власти идти на реструктуризацию из долгов перед банковским сектором.

Сейчас в Беларуси действуют 24 банка. 5 из них - государственные или с преобладающей долей государства, столько же полностью частных и 14 иностранных.

Объем их уставного фонда, общий, оставляет около 5,6 млрд рублей. 77,3% из них принадлежат государству, почти 20% - нерезидентам Беларуси.

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