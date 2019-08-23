Проблемные активы государственных банков за год выросли вдвое

К проблемным традиционно относят необслуживаемые активы: задолженности по кредитам, ценные бумаги, «проблемная» недвижимость. Сюда могут относиться любая принадлежащая банку собственность.

Общий объем таких активов в белорусском банковском секторе на 1 июля составил 3,2 млрд рублей - год назад было 1,85 млрд.). Основной рост необслуживаемых активов произошел за счет госбанков: с 1,35 млрд до 2,72 млрд рублей за год.

Таким образом, доля подобных активов в банковском секторе увеличилась до 5,8%. Совокупные активы составляют 71,5 млрд рублей. За год они увеличились почти на 12%.

Тема проблемных долгов обсуждалась в июле июльском расширенном заседании правления Нацбанка. Участники заседания отмечали, отсутствие прогресса в финансовом положении госпредприятий вынуждает власти идти на реструктуризацию из долгов перед банковским сектором.

Сейчас в Беларуси действуют 24 банка. 5 из них - государственные или с преобладающей долей государства, столько же полностью частных и 14 иностранных.

Объем их уставного фонда, общий, оставляет около 5,6 млрд рублей. 77,3% из них принадлежат государству, почти 20% - нерезидентам Беларуси.