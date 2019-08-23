2019-08-23T15:12:37+03:00
Экономика
КП Беларусь

На погашение госдолга в этом году власти направят 3,2 млрд долларов

Основной долг полностью погасят из бюджета
Алексей АЛЕКСАНДРОВ
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С госдолгом белорусские власти планируют рассчитаться через новые заимствованияС госдолгом белорусские власти планируют рассчитаться через новые заимствованияФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Заместитель министра финансов Андрей Белковец в новом номере журнала «Финансы. Учет. Аудит» поделился планами правительства по обслуживанию государственного долга в этом и следующем году.

Из общего объема платежей 1,1 млрд долларов будет направлено на обслуживание долга, эту сумму Минфин рассчитывает полностью покрыть за счет доходов бюджета - без новых заимствований.

Еще 2,1 млрд пойдет на погашение обязательств, уточнил замминистра. Здесь без новых займов не обойтись. Из этой суммы 800 млн долларов также возьмут из бюджета, Минфин надеется получить их благодаря профициту, а 1,3 млн - занять: через гособлигации в Беларуси и на внешних рынках

- Если реальность превзойдет первоначальные ожидания, то сумма, выделенная на эти цели, окажется выше, а потребность в заимствованиях меньше, - пишет Андрей Белковец.

Основная надежда у Минфина - это новые заимствования в Китае.

Пока динамика по платежам такая: на начало июля белорусский внешний долг составил 16,7 млрд. долларов, снизившись с начала года на 200 млн долларов, или на 1,2%.

С начала года страна потратила не его погашение более 770 млн долларов. Причем больше всего (312 млн) - вернули России, около 250 млн - китайским банкам.

С января Беларусь привлекла примерно 490 млн долларов новых долгов, в основном у России.

В 2020 году, сообщил представитель министерства, Беларусь должна будет выплатить уже 3,5 млрд долларов.

Около 1 млрд долларов Минфин вновь рассчитывает покрыть недолговыми источниками, а оставшуюся сумму - рефинансировать за счет нового выпуска еврооблигаций.

- В настоящее время мы видим хороший спрос на отечественные ценные бумаги, если он сохранится, то поставленные задачи будут решены, - заключил Андрей Белковец в своей статье.

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