Макс Корж поднял на уши стадион «Динамо». Ему подпевали около 35.000 человек

Билеты на этот концерт закончились за полтора месяца до его начала. Танцпол, трибуны – смели вообще все. Очередь на вход начала собираться тогда, когда Макс, наверное, ещё завтракал. Пока музыкант тянул с выходом на сцену, фанаты селфились и выгружали в инстаграм тысячи stories. Судя по возрасту, большая часть поклонников под песни Коржа повзрослела, впервые попробовала баньку, рыбку и пиво и продолжает жить в кайф.

Олимпийки на фанатах быстро сменялись обнаженными торсамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще до появления музыканта, толпа потихоньку начала двигаться и танцевать. Но позже стало ясно - это была просто легкая разминка. В воздух взмывают флаги разных стран, появляетсявсе больше голых мужских торсов с надписью "Макс Корж" на груди, фанатки размахивают мокрыми от пота волосами - "коржата" настроены серьезно.

Некоторые парни от души орали в начале концерта и сипели в концеФото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце июня музыкант дал концерт в Киеве, но украинцев на минском выступлении дуже багатоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Флаги, принтованные майки, речевки - не каждый футбольный матч похвастается такими фанатамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Покричать, попрыгать и послэмиться пришло около 35 тысяч человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

Через несчастный час этот парень пожалеет, что так бездарно обошелся с водойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Макс появился на закате, затянув свое пришествие на полтора часа:

- Мы подождали немножко, чтобы солнце осело и чтобы нам было удобнее, чтобы с неба этого не видели, - объяснился герой белорусской молодежи. - Я здесь много раз проходил, но никогда подобного не видел. Я думаю, вы тоже, - заявил артист. «Динамо» встретил его слова восторженным ревом.

Музыканта обожают за искренность, харизму и песни, понятные каждомуФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я хотел увидеть свет и у меня это получилось. Теперь мне просто кайфово находиться в Минске. Гулять по Малиновке, гулять по Грушевке. Я не знаю, как вы меня не замечаете, я ведь постоянно с вами тусуюсь в этом городе. А если кто и замечает, спасибо вам, ребята, за понимание насчет фоток. Вы знаете, это больная тема для меня, - откровенничает артист.

Некоторые песни Макс только начинал, а фанаты допевали их за негоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Пиротехника, музыка, восторженная толпа и невероятная энергетика сделали концерт ярким событием уходящего летаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Если накал страстей на стадионе конвертировать в градусы, Свислочь и ближайшие водоемы закипели бы от жары. Сумасшедший слэм, тысячи орущих людей и дикие танцы - не каждый черт на сковороде так спляшет.

У скольких человек после такой физкультминутки завтра будут болеть мышцы?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ёма! Только трубку купил, - поднимает разбитый айфон паренек. И кладет его в тот же карман, откуда телефон только что выскочил. Но мальчишка, похоже, оптимист – не проходит и минуты, как его танец вновь становится похожим на обряд экзорцизма.

"Нет ни одного концерта в мире, на котором бы находилось столько людей, которых я знаю в лицо", - сказал со сцены МаксФото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, сколько телефонов было разбито и потеряно за этот вечер?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Невероятный драйв по зубам не всем малым. Кое-кто терял сознание и его тут же подхватывали медики, некоторые с ошалелым видом жались к ограждениям, вяло махали рукой и попивали водичку.

Обновленный стадион заполнен людьми под завязкуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто сказал, что трибуны не могут стать танцполом?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Макс без пафоса и фальши обращался к зрителям, рассуждал об отношениях, переменах, вспоминал жизненный опыт. Фанаты жадно ловили и реагировали на каждое слово: у них все то же самое.

В разгар веселья в людей полетели шарики и надувные игрушки - традиция на концертах Макса КоржаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамо напоминает кипящий котел. Внутри - вакханалия со своими порядками и правилами. Люди бешено двигаются, синхронно машут руками и философски относятся, если прилетает в бровь или губу. И только в темном небе спокойно летают чайки и одинокий дрон.

Этот концерт многие ждали больше, чем свой день рожденияФото: Святослав ЗОРКИЙ

Драйвовые песни сменяются спокойными. Обессилевшие парочки берутся за руки, вытирают пот со лба, переводят дух и сливаются в поцелуях.

Этот концерт - самый большой сольник в жизни музыканта. Предыдущий рекорд был в Киеве - там собралось 26.000 зрителейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Корж дает команду включить фонарики в телефонах. Послушная публика достает гаджеты, миг – и весь стадион утопает в огоньках.

"Жалко, что вы не видите этого со сцены", - сказал МаксФото: Святослав ЗОРКИЙ

Чем Макс Корж покоряет сердца? Его песни в миллионах плейлистов, его концерты проходят с аншлагом в Беларуси, России, Европе, США и в других странах, где мало кто говорит на русском языке. Пока одни ищут ответ и спорят о вокальных данных парня из Лунинца, тысячи фанатов уже давно нашли его. Искренность музыканта, который своим трудом добился высот, подкупает. В его песнях – истории, близкие каждому. Многие находят в них совет и поддержку. И абсолютное большинство зрителей сегодня счастливы: они увидели своего кумира и в унисон спели с ним заученные наизусть строки.