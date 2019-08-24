Зрители Тбилисобы оказались за свадебным столом

Даже странно – как минчане жили раньше без этих суббот возле Ратуши. Город идеально впитал колорит праздников с многонациональным акцентом. Но самый колоритный, конечно же, Тбилисоба. Не только из-за размаха – хоти и он впечатляет. Празднику тесно в периметре Верхнего города, и он расплескивается по всему центру. Тбилисоба уникален своей дружеской бесшабашной атмосферой.

На Тбилисобе переплелись как цветные ленты белорусские и грузинские национальные традиции и культураФото: Павел МАРТИНЧИК

Говорят, встретить грузина в центре Минска - к удаче!Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом году за музыкальную часть отвечали ансамбль Iriao, «Швидкаца» и знаменитые Mgzavrebi — хедлайнеры праздника. Также для собравшихся зрителей спел обладатель первой премии «Славянского базара 2019» Георгий Путкарадзе. С белорусской стороны также было немало артистов. Главной же фишкой стала композиция «Минск с характером» в исполнении белорусов - Бакея, Shuma, Лисы, Валика.

В моде ведь сейчас 90-е - а если так, то разве можно обойтись без фото на фоне ковра!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль - услада не только для ушей, но и желудка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кажется, все грузины, живущие в Минске, оказались вовлечены в подготовку Тбилисобы. Даже известный телеведущий Тенгиз Думбадзе в этот день перевоплотился в тамаду на самой настоящей грузинско-белорусскую свадьбе, которая проходила в одном из двориков Верхнего города.

По улице ковры катали - как видно, неспроста.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чурчхела на улицах Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прямо перед Ратушей установили длинный стол, за которым любой мог попробовать какое-нибудь национальное блюдо (их продавали тут же в многочисленных палатках). Столичные грузинские рестораны устроили выездные кухни и приготовили прямо на празднике хинкали, хачапури, харчо и другие кулинарные изыски. Таким образом, зрители фестиваля оказались за одним столом на самом настоящем грузинском застолье.

Детей угощали арбузами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Боржоми" и Грузия воспринимаются уже как синонимы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Было заметно, что в Минск на выходные приехали гости из соседних стран. Мы немного пообщались с ребятами из Питера, с компанией из Украины, поулыбались грузинским парням которые шумно радовались встрече с нашим городом через открытое окно автомобиля. Правда, ближе к вечеру гостей стало заметно меньше - судя по всему, они решили совместить сразу два события - Тбилисобу и концерт Макса Коржа на стадионе "Динамо".

В торговых рядах можно было купить традиционные грузинские сладости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Город был празднично украшен грузинскими флагами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие минчане заметили, что в этом году решили не перегораживать дорогу к Ратуше автозаками - их заменили городскими автобусами. Хочется верить, что и в дальнейшем машины для перевозки задержанных перестанут быть атрибутом городских праздников.

Весь центр города был украшен грузинскими флагами. А некоторые гости пришли со своимиФото: Павел МАРТИНЧИК

Улица превратилась в фотозону для селфиФото: Павел МАРТИНЧИК

Реконструкторы костюмов времен Первой мировой войны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ощущение "как в Тбилиси" также создавало белье, развешанное на веревках над улицей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Детей на фестивале развлекали аниматоры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Плюшевые" жигули вряд ли можно назвать грузинской "фишкой" - но от желающих сделать фото на фоне авто не было отбоя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зажигательные грузинские танцы выплеснулись на улицы Минска.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В рамках Тбилисобы проходили соревнования про брейкдансу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фестиваль наполнил Минск до краев теплотой и любовьюФото: Павел МАРТИНЧИК

Если готовить плов - то в огромном казане, на всех гостей.Фото: Павел МАРТИНЧИК