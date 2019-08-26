«Не на телефон снимали, а в пожар бросились!»: в Колодищах просят наградить героев, спасших стариков

Несчастный случай произошел в минувшую пятницу в Колодищах под Минском. Вечером там загорелся частный дом, в котором живут супруги-пенсионеры. К счастью, нашлись люди, которые не допустили трагедии и спасли пожилую пару. Двое молодых людей, родные братья, ехали на машине, заметили пожар и свернули к горящему дому. Оба - водители, занимаются грузоперевозками.

- Я с братом, наши жены и мама возвращались домой, когда увидели на соседней улице дым. Тут же поехали туда. Остановившись, услышали крики о помощи. Возле калитки уже стоял человек, который не мог войти во двор и попросил помочь. Мы сломали калитку, увидели, что дым валит из-под крыши, заметили огонь в окне и стоящих внутри дома хозяев, - рассказывает «КП» 29-летний Евгений. - Я и Саша, мой 31-летний брат, разбили окно и помогли пенсионерам выбраться на свежий воздух. Выйти через дверь не было возможности - путь был отрезан огнем. Мы оттянули людей подальше, к полю. В этот момент вспыхнула крыша - все происходило очень быстро.

К приезду спасателей одноэтажный деревянный дом горел уже открытым пламенем:

- Супруги не пострадали. Пожар ликвидировали спасатели. Огонь уничтожил крышу, повредил стены и имущество в доме, - добавили в МЧС.

Причина пожара пока устанавливается. По основной версии, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в электропроводке. А супружеская пара не пострадала - благодаря парням-спасителям. За пенсионерами приехал их старший сын.

В местных пабликах пожар и отвага молодых людей вызвали активное обсуждение. Жители Колодищей призывают МЧС выдать парням денежную премию.

- Никто не измеряет человеческую жизнь в деньгах, но необходима адекватная оценка поступка людей, спасших пенсионеров. Просто нужно наградить героев деньгами, а не грамотой или медалькой, - пишет один из комментаторов.

Мы спросили у Евгения, ожидает ли он какой-либо награды:

- Думаю, что каждый так бы поступил на нашем месте. Никакой благодарности мы не ждем, главное - что спасли людей, - ответил молодой человек. Кстати, в школе он окончил профильный класс МЧС.

В обсуждениях также есть сообщение с предложением реальной помощи оставшимся без крова пенсионерам. Молодая мама Мария оставила в комментариях свой номер телефона.

- Мы гуляли с ребенком и видели этот дом, он сгорел полностью. Я тоже была в тяжелой ситуации, и мне помогали другие люди. Считаю, что каждый должен помогать другим, чтобы и тебе, когда окажешься в беде, тоже помогли. У нас осталось много вещей от бабушки и дедушки: одежда, одеяла, подушки… Если это кому-нибудь пригодится, с радостью отдадим, - рассказала Мария «Комсомолке». Телефон девушки есть в редакции газеты.

ОФИЦИАЛЬНО

- Конечно, мы рады, что есть неравнодушные люди, которые сразу бросаются на помощь. Важно и то, чтобы человек правильно оценил обстановку и не подвергал опасности свою жизнь. А самое главное, чтобы очевидцы не начинали сразу снимать пожар на смартфон, а первым делом позвонили спасателям. Многие думают, что уже позвонили другие, и ждут прибытия МЧС, а на самом деле бывают такие случаи, что никто вовремя не сообщил о пожаре. Пусть звонок будет десятым по счету - это не плохо и ничем вам не грозит, - призывает официальный представитель Минского областного УМЧС Анастасия Швайбович. Она отметила, что управление будет ходатайствовать о поощрении героев, спасших пенсионеров.