Подробности аварии под Боровлянами: «Мама и бабушка Юли, которая ехала за рулем, погибли»

ДТП произошло днем в воскресенье, 25 августа, на трассе М3 Минск - Витебск, в районе поворота на Боровляны. «Шкода», за рулем которой была 19-летняя минчанка, ехала в сторону Минска, а «Лэнд Ровер» на российских номерах двигался к Витебску. В какой-то момент водитель «Шкоды» не справилась с управлением и через разделительную полосу вылетела на встречную, где столкнулась с «Лэнд Ровером». Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Удар был настолько сильным, что «Шкода» буквально разлетелась на части: двигатель и аккумулятор нашли на проезжей части примерно в 10 метрах от автомобиля. На фотографиях с места происшествия видно, что от легковой машины осталась только куча искореженного металла. Передняя часть «Лэнд Ровера» тоже оказалась раскурочена.

Семья из "Лэнд Ровера" получила травмы средней степени тяжести. Фото: МВД

В «Шкоде», помимо 19-летней Юлии, ехала ее 41-летняя мама, 70-летняя бабушка и брат. В «Лэнд Ровере» - родители с двумя детьми. Они из Санкт-Петербурга и, вероятно, путешествовали по Беларуси. Пользователи в соцсетях отметили, что накануне внедорожник видели на стоянке у Несвижского замка.

Бабушка Юлии, которая сидела на переднем сиденье «Шкоды», скончалась на месте. Позже в больнице погибла и мама водителя. Сама 19-летняя девушка, ее брат и четыре человека из «Лэнд Ровера» сейчас в больнице, у них травмы средней степени тяжести.

- Юля с родными ехала в Минск, домой, - рассказывает знакомая семьи.- Брат Юли был у бабушки в Глубоком на каникулах. Вместе с мамой она поехала его забирать - и вчетвером они возвращались в Минск. Сложно поверить, что это произошло: два года назад, тоже в августе, у Юли умер папа - и снова такая ужасная трагедия.

Александр вместе с тестем оказался очевидцем аварии: он ехал в сторону Витебска, и буквально за 10 - 20 секунд до ДТП обогнал «Лэнд Ровер».

- Я видел, как по разделительной полосе летит «Шкода» - у нее резко вывернулись колеса, потом был страшный звук столкновения. Я четко помню, что изначально «Шкода» ехала ровно, потом ни с того ни с сего у нее вывернулись колеса, и машина вылетела на разделительную полосу. Звук столкновения был страшный, - говорит мужчина. - Я довольно опытный водитель, но мне до сих пор непонятно, что произошло.

Пострадавшие сейчас в больнице. Фото: МВД

Александр остановил свой автомобиль и побежал на помощь.

- «Лэнд Ровер» перевернулся набок - я залез на него и доставал детей - это было еще до того, как на место приехали сотрудники ГАИ. Водитель и его жена были пристегнуты, а дети были разбросаны по салону. Все были в сознании, дети плакали. Одну из женщин, которая ехала в «Шкоде», выбросило из машины прямо на проезжую часть. Вторая кричала: «Где моя мама?»

По словам Александра, на помощь пострадавшим прибежало около 20 человек. Все вместе они поднимали перевернувшуюся машину.

- Мы дождались «скорой» и уехали. По пути анализировали с тестем: если бы я не нажал на газ, опережая другую машину, на месте «Лэнд Ровера» был бы мой автомобиль. После этого случая я не спал всю ночь. Сочувствую пострадавшим.

Следователи ищут очевидцев аварии. Фото: Следственный комитет

Сейчас специалисты выясняют, почему произошла авария. Возбуждено уголовное дело. Следователи просят очевидцев, у которых есть информация о ДТП, записи видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Минский РОСК или по телефону: (017) 302-54-69.