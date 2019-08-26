Средняя зарплата в июле выросла почти до 1130 рублей

Белстат опубликовал данные о начисленной средней зарплате в июле. Она составила 1128,5 рубля и выросла по сравнению с июнем на 48 рублей, или на 4,4%.

Средний заработок за семь месяцев с начала года сложился на уровне 1055,6 рубля.

Если же посмотреть на реальный доход, то есть на суммы, которые белорусы получают после вычета налогов и с учетом инфляции, то зарплата за год выросла на 8,8%.

Заработки в Беларуси растут второй месяц подряд: в январе-феврале зарплата падала, потом два месяца росла, а мае снизилась - на 2,1 рубля, или на 0,2%.

Июнь после этого показал почти процентный рост, перевалив за 1080 рублей. Сейчас темпы заметно выше. Как заявил на встрече с главой государства в конце прошлой недели премьер-министр Сергей Румас, в июле зарплата росла «несколько выше тех параметров, которые планировало правительство».

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты - 4130,3 рубля. Работники воздушного транспорта получают 3343,2 рубля. Далее в списке самых высокооплачиваемых профессий: горняки, работники химпрома и инженеры-проектировщики. Они зарабатывают от 1850 до 1940 рублей.

Самая маленькая зарплата у парикмахеров - 607 рублей.

Заработки бюджетников - около планки в 800 рублей. Если в сфере здравоохранения зарплата составила 881,2 рубля, в образовании ниже - 735,3.

Александр Лукашенко на минувшей неделе поручил правительству подумать о низкооплачиваемых работниках, поскольку «они же люди, надо их поддерживать как-то». Сергей Румас уточнил, что в стране остались единичные предприятия с зарплатой до 400 рублей, теперь правительство займется организациями со средней получкой до 500.