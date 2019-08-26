«За серую лисичку грозит солидный штраф!». Не все съедобные грибы можно собирать

Житель деревни Прокисель, что под Речицей, на днях вернулся из лесу с невероятным трофеем - грибом весом в 2 килограмма, похожим на гигантский шампиньон. Фото его добычи было опубликовано в сообществе «Речица LIVE». Однако вскоре выяснилось, что за этот лесной деликатес можно схлопотать нешуточный штраф, ведь это дождевик гигантский, внесенный в Красную книгу Беларуси.

В Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды про сельчанина с его находкой не слышали. Но подтверждают: за срезанный в лесу гриб или растение из Красной книги действительно полагается штраф в размере от 20 до 50 базовых величин. А это от 510 до 1275 рублей.

- Кроме того, нарушители должны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, а это еще 5 базовых величин (127,5 рубля) за одно растение либо 100 базовых (2550 рублей) за уничтожение участка, где они растут. Об этом говорится в части 2 статьи 15.8 Административного кодекса. Размер штрафа зависит от того, признает ли человек свою вину, впервые ли он это делает, а также в каком количестве были собраны растения.

- А на практике часто бывает, что людей за это штрафуют?

- Штрафуют. Например, в весенний период за самовольный сбор лука медвежьего (черемши).

Правда, по словам специалистов, доказать нарушение бывает достаточно сложно.

КОМПЕТЕНТНО

Уникальный дождевик периодически исчезает на 10 лет

Чем же так ценен гриб, найденный в лесу сельчанином, мы спросили у специалистов.

- Кальвация гигантская, или дождевик гигантский, - это действительно гриб, внесенный в Красную книгу. Правда, есть такая вероятность, что там он будет оставаться недолго, - рассказала «Комсомолке» Анна Антонович, младший научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси. - По сути, он включен в Красную книгу из-за того, что плодоносит редко: может вырасти, потом на протяжении 10 лет не расти на этом месте, а потом снова появиться. Все это время его мицелии сохраняются, но плодовые тела не образуются.

В Красной книге 2004 года выпуска дождевик был под третьей категорией охраны (всего их четыре, в первой - самые охраняемые растения), а в последней - 2012 года выпуска - уже под четвертой. Вполне возможно, что еще через один-два выпуска дождевик гигантский может и вовсе из нее исчезнуть.

По словам специалиста, этот гриб считается самым большим в мире, он внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Самый крупный экземпляр в мире - около метра в диаметре. А в Беларуси - 50 на 28 сантиметров

- Он съедобный?

- Когда он молодой и в разрезе полностью белый, то съедобный. По описанию в литературе, по вкусу напоминает что-то среднее между яичницей и курицей. Вкусным он получается, когда его жарят, а при варке очень сильно впитывает воду и становится невкусным, водянистым, похожим на тряпку.

КСТАТИ

За серую лисичку тоже можно получить штраф

- Много ли съедобных грибов внесено в Красную книгу?

- Не очень много. Например, лисичка серая. Она чуть более крупная, чем обычная лисичка, очень похожа на нее по форме, но имеет серый цвет, напоминающий цвет асфальта. Причем она находится под второй категорией охраны, то есть штраф за нее может быть еще серьезнее. Лучше всегда следовать известному правилу: гриб не знаешь - не бери, - уточняет Анна Антонович.