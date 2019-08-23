«Мужику 34, а трусы с носками покупают родители!» Почему вокруг так много инфантильных мужчин?

- Я долго собралась с мыслями, чтобы написать это письмо, все время хотелось что-то стереть, изложить помягче или дописать. Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. У нас с мужем двое детей: дочке 28 лет, она замужем, уже нянчит своего ребенка. Сын старший, ему 34 года, он не женат и живет с нами. Он - моя любовь и боль одновременно.

Характер у сына был сложный с детства, проблемы начались, когда ему было лет 17. Мог нахамить на пустом месте, соврать. Я ждала, что он перерастет подростковый период, все время пыталась поговорить, а в ответ слышала «отстань» и хлопанье дверью. Если отец лез с воспитанием - такая ссора начиналась, что сын мог не прийти домой ночевать. И мы отстали.

Фото: unsplash.com

Потом, слава богу, он это перерос. Сейчас сын работает, встречается с друзьями. Но, по большей части, всегда сидит дома, закрывшись на защелку в своей комнате. И у меня такое ощущение, что мой ребенок забыл, что вырос. Все его школьные друзья уже имеют свои семьи, а наш даже не думает об этом. Судя по его образу жизни, девушки у него нет. Обсуждать эту тему сын категорически не хочет. Всю свою зарплату тратит на себя: на компьютерные игры, гаджеты, чипсы. Бытовую химию - порошки, зубную пасту, продукты, - все покупаем мы с отцом. Даже проездной ему - тоже мы. А он даже трусы себе не купит. Как увижу, в чем он ходит, - сердце сжимается: эти обноски я ему еще лет 5 назад покупала.

В быту от него тоже помощи ноль. Тарелки за собой не моет - просто складирует их в своей комнате. А я, как обслуга, несу их в раковину, мою, собираю носки по квартире, чтобы постирать. Еще и выслушиваю, чего на его территории расхозяйничалась. Каждый вечер стою около плиты, чтобы он поменьше травился всякими чипсами и шаурмой.

Фото: pixabay.com

Может показаться, что сын меня не любит, но это не так. Он всегда позвонит, если уже поздно, а меня нет дома. Всегда посоветуется, как ему поступить. Все время повторяет: «Мамочка, я так тебя люблю, ни одна женщина с тобой не сравнится». Но его любовь выражается только на словах. А как просто со мной в магазин сходить и сумки принести - «попозже, я занят». Как мусор выбросить - «через 5 минут вынесу». А пакет так и будет стоять, пока сама не выброшу. Если прошу встретить меня откуда-то - тогда выйдет, а чтобы сам предложил - нет, этому не бывать. Ничего без пинка не сделает.

Фото: unsplash.com

Сначала меня устраивало то, что ребенок всегда дома, на виду. Работает, не курит, не пьет, по подъездам не шатается - что еще нужно? Но сейчас мне страшно: а если он так и не изменится? Разве это нормально, что взрослый мужик не может себя обслужить? Мы с мужем уже немолодые. А случись что - как он будет, если не может сам вещи в стиралку закинуть? Как жизнь проживет, если решение принимает после обсуждения со мной? Наверное, в этом есть наша с отцом вина: где-то перелюбили, где-то не хватило твердой руки.

На форумах мне уже насоветовали: перестать убирать, готовить, ухаживать за ним, и он сам поймет, что так жить некомфортно. Так мне что, самой в грязи жить? Еду от него прятать? Это мой сын! Что я могу сделать, чтобы вырастить его морально? Как поговорить с ним? Как подтолкнуть к работе над собой?

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Чем больше вы заботитесь о сыне, тем меньше он делает это сам»

Это письмо - материнский крик отчаяния, - отвечает психолог, кандидат психологических наук Наталья Олифирович. Что делать, когда все устоялось, когда много лет сын живет именно таким образом и паразитирует на ресурсах своих родителей? Что делать, если он не вырос и психологически ему не 34, а намного меньше?

Простого и однозначного ответа, к сожалению, нет. Для того чтобы сын изменился, нужна мотивация. А для чего ему меняться? Он одинок, возможно, у него маскированная затяжная депрессия. Почему? Потому что ему не интересно практически ничего: ни он сам, ни отношения с девушками, ни помощь уже немолодым родителям. И каждый раз, когда мама о чем-то просит, сын знает: если отложить выполнение просьбы, мама все сделает сама. За много лет такое поведение стереотипизировалось, закрепилось, и сейчас для формирования в его мозгу новых нейронных связей нужно много усилий. Но письмо написал не сын, а его мама - значит, страдает именно она, и помощь нужна именно ей.

Мартин Селигман в 60-х годах прошлого века открыл и описал выученную, или приобретенную, беспомощность. В проведенных им экспериментах собак, закрытых в клетке, били током. Потом клетку открывали, но собаки при ударах током не убегали, а, поскуливая, ложились на пол. Селигман сделал вывод: несколько неудачных попыток избежать удара привели к ощущению, что это неизбежно, и собаки перестали даже пытаться избежать боли.

Фото: unsplash.com

К сожалению, родители - заложники аналогичной ситуации. Множество попыток изменить жизнь в собственном доме наталкивалось на сопротивление сына, и теперь они опускают руки. Все советы с форума - верные. Нужно спокойно поговорить с сыном, объяснить новые правила жизни в доме и четко им следовать. Не кормить вплоть до перестановки холодильника в свою комнату и врезания замка. Не стирать. Не убирать за ним. Делать это с любовью и пониманием, что сын либо поменяется, либо останется маленьким мальчиком навсегда… Стоит сходить к психотерапевту, описать поведение сына, чтобы исключить наличие вялотекущего психического заболевания. И, засучив рукава, менять собственную жизнь, которая до сих пор крутится вокруг взрослого и вполне способного к выживанию человека.

Во многих сказках старшему сыну доставался дом и все родительское добро, а младший был вынужден уйти из дома и самостоятельно добиваться успеха в жизни. Вы помните хоть одну сказку, где, получив готовые бонусы, старший сын бы женился на королеве, совершил подвиг или хоть немного вышел из зоны комфорта? Увы! Чудес не бывает. Если человеку создать условия, где у него удовлетворены все потребности, то с высокой вероятностью он не будет пытаться что-то менять.

Главное - перестаньте заботиться о сыне, а займитесь своей жизнью. Потому что чем больше вы заботитесь о нем, тем меньше он делает это сам. Поэтому переформулируйте свой вопрос с «Что с моим сыном?» на «Что я делаю для того, чтобы мой сын оставался маленьким, зависимым, несамостоятельным мальчиком, и для чего мне это нужно?» И если хватит ресурсов и твердой руки для самих себя - меняйте собственную жизнь.

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