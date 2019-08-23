Крупное поражение БАТЭ от «Астаны»: «Тренеры старались успокоить нас»

Перед первой игрой раунда плей-офф Лиги Европы между «Астаной» и БАТЭ много обсуждали бюджеты клубов.

Матчи за право играть в группе Лиги Европы: бюджет «Астаны» в два раза больше БАТЭ

И тот факт, что с 2008 года «желто-синие» лишь дважды не добирались до групповой стадии еврокубков. И оба раза преградой становились клубы из Казахстана: в 2013-м - «Шахтер» из Караганды, в 2016-м - «Астана». Прошло три года и БАТЭ вновь играет с клубом из Казахстана.

Но мало кто предполагал, что результат первого матча будет таким аховым для борисовчан. 3:0 в Нур-Султане в пользу «Астаны» – это очень много. И ведь не сказать, что по ударам в створ хозяева сильно превзошли – 6:2. А вот в реализации…

- Чересчур мало времени прошло после финального свистка, чтобы давать оценку, анализировать, - сказал главный тренер БАТЭ Алексей Бага. - Трудно говорить о причинах... Если навскидку, то первый гол, конечно, следствие мастерства Томасова - обыграл нескольких соперников, пробил в «девятку». Второй... Можно пересказывать каждый эпизод, но дать общую оценку пока тяжело. <…> Очень хотелось бы забить. Для этого требовалось реализовать свои шансы. Наиграли или не наиграли - говорить трудно. Но опять-таки: в самом начале матче, еще при 0:0, у Скавыша был шикарный момент, который мог перевернуть игру. Из-за этого небольшая досада есть. <…> Мы ждали такой игры, знали, что в рядах соперников есть индивидуально сильные футболисты, что хорошо поставлены командные действия. Повторюсь: единственный серьезный осадок - от того, что мы не реализовали свои моменты.

Бага отдает должное «Астане», но не думает, что она полностью переиграла БАТЭ:

- Что полностью - это вряд ли. Временами соперник выглядел очень здорово. Забитые при родных трибунах мячи - хорошая психологическая поддержка для футболистов. И когда хорошо чувствуешь себя психологически, когда многое удается, то смотришься уверенно, мощно. Пожалуй, относительно «полностью» - все же нет, с другой стороны, нужно смотреть на счет на табло. <…> Своих ребят не буду критиковать ни в одной ситуации. Сегодня вечер для нас не сложился, но они все равно молодцы, проделали большую работу, старались достичь положительного результата.

Бага верит, что отыграться возможно:

- Понятно, что счет в пользу «Астаны». Тем не менее имеем еще как минимум два тайма, постараемся при своих болельщиках бороться до конца. Это сто процентов.

Алексей Риос в комментарии сайту БАТЭ сказал, что было в раздевалке, когда счет был еще 0:2:

- Тренеры старались успокоить нас. Они убеждали, что поправить дело можно. Главное, не развалиться и попытаться навязать «Астане» свою игру. Увы, после перерыва в атаке у нас тоже ничего хорошего не получилось. <…> 0:3 - очень неприятный счет. Пусть это будет банально звучать, но пока у нас в запасе есть домашний поединок, руки опускать нельзя. Уверен, приложим максимум усилий, чтобы при своих болельщиках выиграть ответный матч. А уже в конце игры будем смотреть, как у нас это получается, какой будет результат.

Ответный матч пройдет 29 августа на «Борисов-Арене». Перед этим, 25 августа, БАТЭ сыграет дома с мозырьской «Славией».