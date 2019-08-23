Историк Игорь Мельников: «Вторая мировая война для белорусов началась 1 сентября 1939 года»

Но в эти дни мы не только вспоминаем, как началась величайшая катастрофа в истории человечества. 23 августа исполняется 80 лет договору о ненападении между Германией и СССР, пакт Молотова-Риббентропа, который многие историки называют спусковым крючком к началу войны. Секретный дополнительный протокол к этому пакту предусматривал раздел Восточной Европы. В частности, восточная часть Польши (Западная Беларусь и Западная Украина) попала в сферу интересов СССР. Через несколько недель, 17 сентября, на эту территорию вошла Красная армия.

Историк Игорь Мельников подготовил к изданию книгу «Верасень 1939 года. Магiлы неаб’яўленнай вайны». Сейчас на краудфандинговой платформе ulej.by проходит сбор средств на ее издание.

Историк Игорь Мельников. Фото: книга «Верасень 1939 года. Магiлы неаб’яўленнай вайны»

ГЕРМАНИЯ РАЗВЯЗАЛА СЕБЕ РУКИ, ПОДПИСАВ ПАКТ С СССР

- Какими вы видите события, предшествовавшие началу войны. С одной стороны, через неделю после подписания пакта Германия напала на Польшу и началась мировая война, а с другой - произошло объединение белорусских земель.

- 23 августа 1939 года состоялся сговор диктаторов. Да, он дал возможность объединиться белорусским землям, но ни Сталин, ни Гитлер ни секунды не думали про будущее белорусов. Они решали свои геополитические задачи. Если посмотреть на секретный протокол к соглашению, то там нет ни слова про Беларусь и про объединение белорусского народа. Договорились: «В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Висла и Сана».

В результате СССР подготовился ко Второй мировой войне, а Германия развязала себе руки, зная точно, что СССР не выступит на стороне Англии и Франции и фашистская армия спокойно сможет воевать с Польшей.

Обложка книги «Верасень 1939 года. Магiлы неаб’яўленнай вайны»

Более того, когда 1 сентября уже шла война, Германия все время давила на СССР, чтобы Красная армия быстрей перешла границу и помогла Германии разбить польскую армию. Но Сталин выжидал, чтобы не возникло неудобных моментов со стороны Запада, чтобы не пришлось воевать против всей Европы. Когда он понял, что Англия и Франция не готовы вести войну против СССР, даже против Германии, вот тогда и пришло 17 сентября. День, когда Красная армия вошла в Польшу.

- Почти для половины современной территории Беларуси - а стало быть, и для миллионов белорусов - Вторая мировой началась 1 сентября 1939 года.

- Да, война пришла на белорусскую землю именно 1 сентября 1939-го с немецкими бомбами, которые упали на города Западной Беларуси.

В ГДЫНЕ ПОМНЯТ МОРСКОГО ПЕХОТИНЦА ЯНКУ БРЫЛЯ

- Сколько наших земляков тогда вступило в бой?

- Я бы хотел отметить важный момент. 1 сентября Германия обратилась к СССР с просьбой, чтобы из Минска радиостанции передавали в эфир позывной для самолетов люфтваффе Richard Wilhelm 1.0. Это была информация для наведения бомбардировщиков, которые летели бомбить территорию Восточной Польши, то есть Западной Беларуси. Об этом в личном дневнике писал посол Германии в Москве Фридрих фон Шуленбург. Документ хранится в архиве МИД Германии. Советская сторона согласилась передавать позывной «Я - Минск». Более того, радиостанция в столице БССР на несколько часов увеличила время своего вещания. Эти позывные звучали в открытую, и их слышали не только жители советской Беларуси, но и немецкие пилоты, которые 1 сентября летели бомбить Гродно и Брестскую крепость. 7 сентября нацисты бомбили центр Бреста. Погибло очень много гражданского населения. 14 сентября бомбы полетели на Барановичи.

Уже 1 сентября нацистские бомбы упали на города Западной Беларуси, которые в то время были частью Польши. Фото: книга «Верасень 1939 года. Магiлы неаб’яўленнай вайны»

Что касается белорусов, которые в первые дни Второй мировой вступили в бой, то было две волны мобилизации. Первая в марте, вторая, всеобщая, в августе 1939 года.

В итоге около 70 тысяч белорусов оказались в Войске Польском. Они храбро сражались. Я изучал документы в Центральном военном архиве Польши и почти не встречал белорусов среди дезертиров. И польские, и немецкие офицеры отмечали героизм полешуков.

- Где проходили основные сражения с участием белорусов?

- Самый яркий пример - битва под городом Млава. Там сражалась 20-я пехотная дивизия, которую в Генштабе Польши называли белорусской. Она состояла из 78, 79, 80-го полков, где были солдаты из Барановичей и Слонима. Ее готовили как крепостную дивизию, которая должна сражаться в укрепленных линиях на границе с СССР. Но летом 1939-го стало очевидно, что война придет с Запада, и дивизию перекинули под Млаву, что в 120 км от Варшавы и близко от Восточной Пруссии. Они там построили линию укреплений. Польские офицеры вспоминали, что полешуки сидели тихо, а когда немцы пошли на них, то с криком «Ура, бейте этих сукиных сынов!» ринулись в атаку.

Новогрудская кавалерийская бригада под командованием Владислава Андерса мужественно сражалась против нацистов с первых дней войны. Также белорусы воевали в Гдыне. Так, в составе морской пехоты был Янка Брыль. Кстати, сегодня в Гдыне есть улица имени Брыля, и люди, которые там живут, помнят героизм хлопца из Западной Беларуси, который потом стал знаменитым писателем. Много белорусов воевало в 30-й полесской пехотной дивизии. Это войсковое соединение еще весной 1939 года заняло позиции под Пётрковом-Трибунальским и с первого дня Второй мировой героически противостояла нескольким немецким дивизиям, усиленным танками. И, разумеется, белорусы обороняли Брестскую крепость. Там сражались солдаты 81-го, 82-го полков. Среди них было много резервистов с белорусских территорий. Одним из защитников крепости был белорусский подпоручик Виктор Омельянюк. Он погиб в боях против немцев и похоронен в польском городе Янов-Любельский. На гарнизонном кладбище Брестской крепости похоронен солдат Войска Польского Павел Панцевич и 11 его сослуживцев. Они также погибли в сентябре 1939 года. В битве под Кобрином полесские пехотные полки остановили танки Гудериана. Сил было мало, но оборону организовали хорошо и сражались мужественно. Отступили, только когда узнали, что 17 сентября Красная армия перешла границу. Белорусы из Гродно были и среди защитников Львова. В составе 33-го пехотного полка Войска Польского, который входил в состав оперативной группы «Нарев» против немцев сражался уроженец Вилейщины Владимир Буко. Этот человек участвовал во многих кровопролитных боях против немцев и проявил себя как герой. В составе оперативной группы «Полесье» были моряки пинской речной флотилии. Кстати, начиная с первого дня войны польские речные мониторы эффективно сражались против немецкой авиации, которая бомбила Пинск и другие белорусские города. А уже после 17 сентября шли сражения против Красной армии. Это и бои на границе, и оборона Гродно.

Для некоторых белорусов война растянулась на долгие шесть лет. Фото: книга «Верасень 1939 года. Магiлы неаб’яўленнай вайны»

НАГРАДЫ НЕ ДАВАЛИ, ВЕТЕРАНАМИ НЕ ПРИЗНАВАЛИ

- Белорусам пришлось воевать не только против вермахта, но и против Красной армии, против своих же земляков?

- Белорусы, которые были в составе Красной армии, искренне верили, что идут помогать братьям на Западе, чтобы сбросить власть панов, чтобы спасти Западную Беларусь от войны с Германией. Вместе с тем, шли боевые действия и солдаты двух армий, среди которых были и белорусы, убивали друг друга.

Политруки в передовых частях Красной армии внушали солдатам, что они должны говорить польским солдатам, что Красная армия идет на помощь Польше. И многие польские военнослужащие в это верили. Но это лицемерие, конечно. И бои против польской армии, а потом и уничтожение пленных офицеров - тому подтверждение.

- Награды польской армии белорусы получали?

- Не было когда награждать. Но героизма было много. А те, кто дожил до развала СССР, от польского правительства получили награды за сентябрьскую кампанию. К сожалению, в СССР этих ветеранов в большинстве своем не признавали как участников Великой Отечественной. Действительно, они участвовали не в Великой Отечественной, а во Второй мировой. И только тех из них, кто потом воевал в Красной армии, признали ветеранами. Впервые в 1995 году те, кто из бывших польских солдат дожил до этого времени, получили медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». Фактически это было признание подвига этих людей, их героизма на их Родине. Ведь они еще в сентябре 1939 года сделали первый шаг к великой Победе в мае 1945-го.

- Судьбы выживших в 1939-м бойцов польской армии были разные. Кто-то попал в Красную армию, кто-то воевал в Западной Европе, даже в британских ВВС.

- Те, кому удалось бежать из немецкого плена, возвращались домой, уже в БССР. А НКВД их арестовывало и отправляло в лагеря за нелегальный переход границы. Они бежали к семьям, а попадали в Сибирь. Из советского плена рядовых частично отпускали домой, некоторые получали советские паспорта и военные билеты, а потом были призваны в Красную армию. Из тех, кто попал в ГУЛАГ, в конце лета 1941-го начала формироваться Армия Андерса (польское воинское формирование, которое создали в 1941 году на территории СССР). Белорусы попали в эти дивизии и в составе 2-го польского корпуса сражались с фашистами в Западной Европе. По разным оценкам, от 2,5 до 4 тысяч белорусов сражались на Западном фронте.

17 сентября 1939 года Красная армия перешла советско-польскую границу. Так появились те границы, в которых сейчас существует современная независимая Беларусь. Фото: книга «Верасень 1939 года. Магiлы неаб’яўленнай вайны»

«БЕЛОРУСЫ - ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ СОЛДАТЫ»

- Есть свидетельства, что генерал Владислав Андерс лестно отзывался о белорусских солдатах.

- В декабре 1941 года во время разговора с Владиславом Андерсом Иосиф Сталин спросил польского генерала: «Зачем вам эти белорусы и украинцы? Лучшие солдаты - это поляки». На что Андерс заметил: «Белорусы - очень хорошие солдаты. Я помню, как героически они сражались против немцев в сентябре 1939 года». Тут Владислав Андерс говорил о битве под Млавой.

- Как белорусы оказались в британской армии?

- Солдаты польской армии эвакуировались в Румынию и Венгрию. Затем были интернированы и попали во Францию. А когда немцы заняли Францию летом 1940-го, перебрались в Великобританию. В знаменитом авиационном сражении, называемом «Битва за Британию», сражались и белорусы.

- Что стало с солдатами Армии Андерса?

- Они возвращались в БССР из Италии, Великобритании. Советская власть агитировала их вернуться, мол, вас ждут семьи. Но многих репрессировали. Для СССР это были западные солдаты несоветского воспитания, а шла холодная война. Потом их выпустили, но ветеранами не признавали, в военных билетах не писали, что воевал в польской армии.

Польские пограничники стали первыми жертвами Второй мировой. Фото: книга «Верасень 1939 года. Магiлы неаб’яўленнай вайны»

- Почему?

- Неудобная тема. СССР фактически вступил во Вторую мировую войну именно 17 сентября 1939 года. Был парад в Бресте, когда советские и немецкие войска маршировали вместе. Были договоренности, что Польша будет добита с советской стороны.

- Но ведь именно благодаря событиям 1939 года Беларусь объединилась.

- Да, наша страна объединилась и получила почти те границы, в которых потом образовалась независимая Беларусь. При этом надо помнить, что белорусам это далось ценой больших человеческих жертв. Были репрессии, были четыре волны депортаций, много людей погибли на фронтах Второй мировой войны.

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Белорусские летчики воевали с фашистами в британских ВВС

В июле - августе 1940 года в составе RAF (Royal Air Force, Королевские военно-воздушные силы) были сформированы две польские эскадрильи - 302-я и 303-я. В их составе были и белорусы. Не только пилоты, но и солдаты других военных специальностей.

Известно, что в Битве за Британию пилоты, прибывшие из Польши, сбили больше 200 самолетов противника. Со временем количество польских эскадрилий возросло, и в феврале 1941 г. их было уже восемь. Белорусы продолжали воевать в британских ВВС и в их составе встретили победу. Читать дальше >>>