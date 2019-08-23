«Они же люди, надо их поддерживать как-то». Средняя зарплата в июле выросла почти на 50 рублей

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с президентом сообщил, что средняя зарплата в июле достигла 1128 рублей. Это на 47,5 рублей больше, чем месяцем ранее. Самая вероятная причина резкого скачка – выплаченные в июле отпускные.

- Мы сегодня получили цифры по заработной плате. Она растет. И цифра по июлю – 1128 рублей. Средняя зарплата нарастающим итогом уже 1055 рублей. Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях - 80% и 40% к средней заработной плате, - сказал во время доклада Сергей Румас, передает belta.by.

Напомним, средняя зарплата в июне составила 1080,5 рублей, подсчитал Белсат. Это на 8,9 руб. больше, чем в мае (тогда было 1071,6 руб.). Зарплата в стране растет третий месяц подряд. В мае она немного снижалась по сравнению с апрелем, когда майские выходные многие совместили с отгулами и отпусками.

Александр Лукашенко напомнил премьеру о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников.

- Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу - образование, в здравоохранении - нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела? – задал вопрос глава государства.

- Сегодня основной упор в деятельности правительства как раз на том, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату, - уклончиво ответил Сергей Румас.