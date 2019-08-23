2019-08-23T14:09:07+03:00
Минск
КП Беларусь

При покупке «Комсомолки» - пачка чипсов «Мира» в подарок!

Получить презент можно в двух крупных гипермаркетах Минска
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Акция продлится только один день - 24 августаАкция продлится только один день - 24 августаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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24 августа весь мир отметит вкусный праздник - Международный день чипсов. «Комсомолка» предлагает отметить это событие и объявляет акцию. Купи любой номер газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии», предъяви чек промоутеру и получи упаковку чипсов «Мира» в подарок.

Акция продлится только один день - 24 августа. Старт в 13.00, а финиш - когда чипсов не останется в наличии. Принять участие в акции можно в двух магазинах «Корона» в Минске:

- на проспекте Победителей, 65 (ТЦ «Замок»)

- на ул. Денисовской, 8 (ТЦ «Корона-Сити»)

Промостойки ищите на выходе из торговых залов.

БУДЬ В КУРСЕ

Белорусские чипсы из белорусской картошки

Чипсы «Мира» - это новая продуктовая линейка от ОАО «Машпищепрод» со вкусами:

- вареного рака;

- телятины с аджикой;

- тайского перца;

- сыра со сметаной.

Получи упаковку чипсов «Мира» в подарок. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Получи упаковку чипсов «Мира» в подарок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чипсы делаются из лучших сортов белорусского картофеля, выращенного на нашей земле. С момента их выхода в продажу «Мира» успела завоевать сердца потребителей за необычный натуральный вкус, качество и удобный дизайн упаковки. Чипсы «на ура» расходятся в Беларуси и с удовольствием раскупаются иностранцами в качестве сувенира из нашей страны. Поспешите совместить вкусное с полезным - покупайте газету и забирайте чипсы бесплатно!

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