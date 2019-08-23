Николая Дроздова потеряют в Налибокской пуще

В Налибокской пуще 31 августа пройдет поисковый реалити-квест. В мероприятии примет участие легендарный ведущий и знаток выживания в дикой природе Николай Дроздов. Цель квеста, который проведет мобильный оператор МТС совместно с ПСО «Ангел», - предоставить возможность всем неравнодушным попробовать себя в роли волонтера.

Квест будет максимально приближен к поисковой операции. Командам предстоит построить верный маршрут и отыскать лагерь, где их будет ждать Николай Дроздов. Для того чтобы успешно справиться с задачей квеста, участникам нужно отыскать ориентиры в лесу по компасу, оказать первую помощь и сделать инструменты для спасения из подручных средств. Сопровождать команды будут опытные инструкторы.

В лагере легендарный телеведущий проведет мастер-класс по правилам поведения в дикой природе и расскажет о своих приключениях на необитаемом острове в проекте «Последний герой».

Принять участие в квесте может каждый желающий старше 18 лет.

Для этого нужно до 27 августа пройти регистрацию и сделать репост последней записи из пабликов ПСО «Ангел» (на выбор - Facebook, ВК, Instagram, ОК) с хештегом #ЯидуискатьсМТС.

После этого волонтеры отряда выберут участников, имена которых будут объявлены 29 августа.

- Мы хотим показать, что помогать другим очень важно и не так сложно, как иногда кажется. Именно поэтому сценарий квеста максимально приближен к условиям поисково-спасательной операции. Надеемся, что добровольцы, которые пройдут квест, смогут применить свои навыки в будущем и, возможно, спасти кому-то жизнь. Кроме того, они будут знать, как вести себя в лесу и в другой непредвиденной ситуации, - пояснили в компании МТС.

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Люди не могут найти дорогу из леса, теряются в городе из-за проблем со здоровьем, вдруг не приходят домой с работы или после учебы. К поискам, кроме милиции, приступают и волонтеры отряда «Ангел». За кратким сообщением «Найден», которое появляется в соцсетях отряда после успешных поисков, стоит огромная работа и серьезные затраты. Дорогое оборудование, топливо, мобильную связь, бумагу для ориентировок «Ангел» оплачивает только за счет собственных средств добровольцев и пожертвований. Отряду нужна не только финансовая поддержка, но и добровольцы - чем больше волонтеров будет участвовать в поисках, тем выше шанс найти человека. О том, как живет «Ангел», как проходят поиски, кто те самые волонтеры, которые по первому звонку отправляются на поиски, и что делать, чтобы не попасть в беду, мы расскажем совместно с компанией МТС в цикле материалов «Код помощи». Читать дальше >>>