Выходные 24-25 августа в Минске: слушаем грузинскую музыку, едим хинкали и собираем детей в школу

- Фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба» проходит в Минске уже пять лет. 24 августа грузинские песни будут звучать в Верхнем городе с полудня и до полуночи. Кстати, чтобы привезти музыкантов из Грузии в Минск, понадобился «Боинг» вместо обычного рейсового самолета. Хедлайнеры фестиваля - группа Mgzavrebi из Тбилиси. Традиционно на фестивале можно будет попробовать грузинскую еду, поучаствовать в танцевальном баттле. Из необычных активностей проведут настоящую грузинско-белорусскую свадьбу.

- Еще одно традиционное субботнее мероприятие в Верхнем городе - «Пешеходка». С 13.00 до 22.00 выступят десять музыкантов. Например, в 21.00 будет петь Евгений Змушко из белорусской группы «Мутнаевока». Проект «Пешеходка KIDS» ищите с 17.30 до 18.30 по адресу Музыкальный переулок, 3.

- 23 августа пройдет symbal.by Fest, на котором выступят белорусскоязычные группы Akute, :B:N:, NaviBand, Dzieciuki и участница белорусского нацотбора на «Евровидение» Мария Ермакову. «Песочница» (Куйбышева, 45). Начало в 18.30.

- С 11.00 24 августа до 17.00 25 августа в Галерее современного искусства «Ў» пройдет детский маркет «РэчыДарэчы Junior». Тема - готовимся к новому учебному году. Можно будет продать, купить, обменять или подарить вещи. Будет продаваться и новое - канцелярские товары, книги, учебные пособия и детские игры. Кроме этого, на маркете пройдут полезные лекции о мозге детей, возрастных кризисах, правильном питании и травле в школе. Октябрьская, 19.

- 25 августа с 13.00 пройдет виниловый маркет, на котором владельцы частных коллекций и просто любители музыки будут продавать виниловые пластинки - и новые, и раритетные издания. Если будет солнечно, все состоится во дворике на пл. Свободы, 23. А если дождь - в баре «Хулиган» на Октябрьской, 16.

- И еще одно мероприятие для школьников и их родителей - «Первоклассный праздник» в ботаническом саду 24 и 25 августа с 11:00 до 18:00. В программе анимации, игровые зоны, спортивные площадки, мастер-классы, IT и научные зоны, подарки, вкусные дегустации, кастинг в киношколу, релакс-зона, фотозоны, танцевальный флэшмоб и многое другое.

- Арт-фестиваль «Мифологема тысячелетия» - это белорусско-немецкий проект, посвященный огромному пустующему зданию в центре Берлина, которое было захвачено независимыми художниками и активистами. Центр арт-фестиваля - картина «Мифологемы тысячелетия» Алеся Родима размером 15 на 4 метра, которая создавалась на протяжении пяти лет. На выставке будут демонстрироваться и другие произведениями Родима, а так же работы десятков других художников и перформеров из Беларуси и всей Европы. До 28 сентября, 13.00 - 21.00, ОК16. Билеты: 5 руб.

- А еще в субботу 24 августа в Молодечно приглашают на зарядку мужчин 45+ вместе с семьями. Участники праздника здорового образа жизни «Самое время! Зарядка» за три часа успеют узнать о проблемах мужской смертности, получить консультации о правильном питании, поучаствовать в различных мастер-классах и послушать блюз от группы The Road Dogs.