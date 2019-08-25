В Польше солдат получает 660 долларов, а в России служат год. Что происходит с армиями стран-соседок?

Этим летом президент Беларуси подписал так называемый «закон об отсрочках». Теперь отсрочкой от призыва для продолжения образования можно воспользоваться только один раз - например, чтобы после школы поступить в училище или колледж. Но дальше, перед поступлением в вуз, уже придется отслужить. То же и с магистратурой. Люди, которые не отслужили, не имея на это законных оснований, теперь не смогут поступить на госслужбу и службу в силовые ведомства. А тем, кто косит от армии, смогут запретить выезд за границу. Каждый юноша - если у него нет медицинских противопоказаний или официальной отсрочки - обязан пройти срочную службу в армии. Те, у кого высшее образование, служить должны год, у кого нет высшего - полтора.

Между тем, в последние десятилетия во многих странах наблюдается тенденция к отказу от воинского призыва - если таковой был. При этом призывные армии вытесняются полностью профессиональными. Так поступили во многих странах Европы, включая наших соседей.

Польша

В Польше последний обязательный призыв случился еще в 2008 году - это произошло в День матери 8 августа.

- Страна перейдет к профессиональной армии, и с января в вооруженные силы войдут только добровольцы, - заявил министр обороны Польши Богдан Клих. Одновременно с этим министерство обороны этой страны начало рекламную кампанию, поощряющую мужчин и женщин «вступать в ряды лучших» и записываться в армию.

В 1999 году, когда Польша вступила в НАТО, численность армии составляла 180 тысяч человек. После отказа от обязательного призыва численность армии сократилась до 120 тысяч.

- Окончание призыва позволило нам иметь полностью подготовленных специалистов, которые понимают свои обязанности и эффективно используют оборудование, - говорил тогда официальный представитель армии, подполковник Артур Галваски. - Кроме того, девяти месяцев недостаточно, чтобы правильно обучить солдата.

В Польше не делают тайны о размере денежного довольствия для своих военных. Рядовой получает 2500 злотых (1325 белорусский рублей, или 660 долларов в пересчете), сержант - 3100 злотых (1640 рублей), майор - от 4500 злотых (от 2400 рублей), полковник - от 6300 злотых (3300 рублей). После 15 лет службы польский контрактник может уйти на пенсию и получать как минимум 40% последней зарплаты плюс различные надбавки в зависимости от условий прохождения службы.

Литва

В Литве от обязательного призыва отказались осенью 2008 года. Однако летом 2016 года президент Даля Грибаускайте подписала закон о введении всеобщей воинской обязанности. Закон вступил в силу с 1 сентября 2016 года. Основная причина возврата к призыву - обострение геополитической ситуации в регионе. Накануне власти Литвы утвердили новую военную стратегию, в которой наибольшей угрозой безопасности страны назвали Россию.

Ежегодно к военной службе призывают 3,5 - 4 тысячи человек. Это парни от 18 до 26 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и не поступившие в вузы. Служба длится девять месяцев.

Латвия

В еще одной нашей балтийской соседке отказались от обязательного призыва с начала 2007 года. Контракт, как правило, заключается минимум на три года (для офицеров - минимум на пять лет), но может быть расторгнут по соглашению сторон в любой момент. По закону «во время вооруженного конфликта, военного или чрезвычайного положения и в случае мобилизации отставка солдат должна быть приостановлена, за исключением случаев, когда солдат стал непригодным для военной службы». Вместо военкоматов в Латвии действует так называемый Центр призыва и отбора. Центр также проводит рекламную кампанию службы в армии, его сотрудники посещают учебные заведения и даже детские дома с целью «распространения всесторонней информации о профессиональной военной службе, а также о возможностях получения образования и карьеры в вооруженных силах».

Украина

Обязательный воинский призыв отменили еще при Януковиче - осенью 2013 года. По нему уже с 1 января 2014 года комплектование украинской армии должно было производиться исключительно на контрактной основе. Однако уже в это время в центре Киева начались многочисленные митинги против отмены Соглашения об ассоциации с ЕС, которые весной следующего года вылились в кровавые противостояния между демонстрантами и силами правопорядка. А дальше произошла аннексия Крыма, начались боевые действия в Луганской и Донецкой областях. Ощущалась сильная нехватка военных. И уже 1 мая, после референдума в Крыму, вступил в силу указ временно исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о восстановлении обязательной службы.

В Украине призывают парней от 20 до 26 лет, не имеющих противопоказаний. Есть несколько видов отсрочек: по семейным обстоятельствам (опекунство над нетрудоспособными родственниками: жена или ребенок-инвалид, беременная жена, двое и более детей и пр.), для обучения (интернатура, аспирантура, докторантура, а также отсрочка для лиц моложе 21 года, которые получают образование на дневной форме обучения), по профессии (священники, кандидаты и доктора наук, преподаватели с высшим образованием, медики, главы городских и сельских советов, полицейские).

Срок службы в Украине - полтора года. Для парней с высшим образованием - год.

Россия

В России ситуация с призывам максимально похожа на белорусскую. По закону за уклонение от призыва грозит штраф или до двух лет тюрьмы. В год судят около 800 человек, большинство из них отделывается штрафом до 400 долларов в пересчете.

В марте 2019 года Госудума приняла список поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе», существенно расширяющий перечень оснований для отсрочки от призыва на военную службу:

- Граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз - в школе, второй раз - при обучении на подготовительном отделении, третий раз - при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз - при обучении по программам магистратуры, - пояснял первый зампреда комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

В России служат год - вне зависимости от наличия высшего образования.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Алесин: Профессиональная армия - это замечательно, но мы никогда не потянем ее финансово

- Конечно, профессиональная армия - это замечательно. Служили бы только замотивированные ребята, никакого принуждения бы не было, - считает военный аналитик Александр Алесин. - Но, к сожалению, это несбыточная мечта для Беларуси. Дело в том, что профессиональная армия очень дорого стоит. Например, в США, где полностью контрактная армия, на солдата тратят в 20 раз больше, чем в Беларуси - это цифры за последние несколько лет. Но мы не можем позволить себе тратить на солдата даже в 10 раз больше, чем сегодня. Чтобы привлечь человека на службу, мы должны предоставить ему экономические льготы. Солдат должен идти в армию не как на подвиг, а как на престижную работу. Он должен в экономическом плане существовать выше среднего, но не только сам, но и, учитывая специфику службы, обеспечивать свою семью. Но мы пока не можем дать нашим военнослужащим таких возможностей. Поэтому для нашей страны это - несбыточная вещь. Белорусская армия не может быть полностью профессиональной по причине нашей бедности, попросту говоря.

КСТАТИ

Страны, в которых существует обязательный призыв на военную службу:

Россия, Беларусь, Израиль, Китай, Северная Корея, Южная Корея, Швейцария, Финляндия, Австрия, Эстония, Греция, Сингапур, Украина, Литва.

Страны, в которых действует добровольная служба в армии:

США, Германия, Япония, Индия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Великобритания, Ирландия, Мальта, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Италия, Испания, Португалия, Словения, Венгрия, Чехия, Словакия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Марокко, Румыния, Хорватия, Болгария, Латвия, Польша, Швеция, Сербия, Албания, Панама, Аргентина, Танзания, Гана, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, Малайзия, Филиппины, Грузия.