Кружки для детей в Минске в 2019 году: выбираем место, где учат интересно и увлекательно

Тысячи мам и пап подтвердят: чтобы ребенок захотел чему-то научиться, его нужно заинтересовать. Сделать это с помощью зубрежки по школьным учебникам практически нереально - скука и монотонность способны отбить желание учиться надолго. Поэтому нужно искать альтернативные, увлекательные способы развития малыша. Разнообразные кружки, секции, академии - отличное подспорье в этом деле. На радость родителям, сегодня в Минске полно мест, где детей знакомят с наукой через игры, интерактивы и забавные мастер-классы.

«Комсомолка» предлагает несколько свежих идей для полезного досуга.

Образовательный центр «Детская академия»

Мы за крепкое здоровье, сильный характер,

цепкий и гибкий ум.

И чувство юмора!

Работаем по международным стандартам.

В любой семье, когда шкодничает сын, мама ругает его, крича: «Вырастешь, остолоп, - будешь дворником!» В еврейской семье, когда сын делает точно такую же шкоду, мама гладит его по голове и говорит: «Ты же хороший мальчик, а хорошие мальчики так не поступают, тем более мальчики, имена которых скоро войдут в списки Forbes».

Для нас каждый ребенок уважаем!

Японская мама приходит в парикмахерскую с маленьким сынишкой. Сначала карапуз терпеливо ждет, пока она закончит все процедуры, а потом, не выдержав скучного ожидания, начинает открывать баночки с шампунями и выливать их содержимое на пол. Все смотрят на него с улыбкой, и никто не делает замечания: маленькому ребенку можно все.

У нас каждый ребенок делает то, что он хочет.

У талантливого педагога ребенок хочет то,

что педагог считает нужным.

Финский мальчик окончил школу. У семьи была возможность зачислить его на один из факультетов университета «по звонку». Но родители мальчика, как и все финны, убеждены, что «устраивать» своих детей - значит сильно вредить им. Успех приносит удовлетворение только в том случае, когда человек достигает его самостоятельно, благодаря своему образованию и воспитанию.

Мы учим детей быть самостоятельными,

радоваться успехам, принимать неудачи,

мечтать и идти к поставленным целям.

Нескучное обучение для детей от 1,5 до 12 лет.

+375 (44) 753-53-30

Минск, ул. Калиновского, 74 А

https://www.instagram.com/akademijaby/

https://www.facebook.com/AkademijaMinsk/

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Образовательный центр ПВТ. Учебный год на старте!

В этом учебном году в Образовательном центре ПВТ для детей от 6 до 17 лет рекордное количество новых интересных программ по робототехнике, техномейкерству, программированию, пилотированию беспилотных летательных аппаратов, IT-английскому, дизайну, разработке игр! Впервые для ребят курс компьютерной грамотности Computer Science. А также новинка - курс по Маркетингу и дизайну!

Каждая программа рассчитана на учебный год. Весь год детей будут знакомить с айтишными профессиями, учить разбираться в компьютере, делиться идеями и радоваться своим первым в жизни проектам!

Что будет на занятиях?

С помощью лучших тренеров-профессионалов из IT-индустрии дети научатся:

конструировать управляемых роботов;

создавать собственные дроны;

моделировать в 3D-формате;

отличать UI-дизайн сайта от UX;

создавать Digital-иллюстрацию;

разрабатывать моушен-дизайн;

понимать основы веб-разработки на Java;

программировать игры (Scratch, Python, C++, Minecraft, Unity);

создавать виртуальные миры;

применять основы SMM, рекламы и маркетинга;

понимать IT-английский.

Подробнее о программах: https://iteen.by/programs/

Что в итоге?

После презентации своего проекта в конце курса каждый школьник получит сертификат от Образовательного центра ПВТ и сможет шагнуть на следующий уровень обучения по этому же направлению или выбрать другое.

Режим обучения:

Занятия рационально распределены в течение учебного года и проводятся один раз в неделю. Дети с 1-го по 4-й классы будут учиться 3 ак. часа в неделю, а с 5-го по 11-й - 4 ак. часа.

Небольшие группы по 8 - 10 человек разместятся в уютных аудиториях с кондиционерами. Каждому ученику обеспечено рабочее место с компьютером.

Где: Минск, ул. Скрыганова, 14, 5-й этаж, каб. 60/1.

Запишите ребенка на сайте: https://iteen.by/

Звоните! Мы поможем определиться с программой: +375 (29) 193-30-30

Теперь еще больше детей познакомятся с технологиями будущего!

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Курсы беларускай і польскай мовы ў Цэнтры славянскіх моў і культур

Фішка курсаў - паглыбленне ў моўнае асяроддзе і зносіны не толькі з выкладчыкамі мовы, але і з яе носьбітамі.

Кожны год у Цэнтры збіраецца некалькі дзіцячых груп, якія з гульнямі, песнямі, спаборніцтвамі і творчымі заданнямі вывучаюць беларускую і польскую мовы. Вучэбны працэс накіраваны на развіццё камунікатыўных навыкаў: у першую чаргу дзяцей вучаць размаўляць, назапашваць лексіку, рабіць маўленне багатым і эфектыўным. Пад увагу таксама бяруцца i граматычныя правілы.

Ірына Зімнева, кіраўнік Цэнтра славянскіх моў і культур.

Займацца могуць дзеткі з 6 год, групы падзелены па ўзростках: 6 - 9 i 10 - 14 год. Каб бацькам было зручна прывозіць дзяцей у вучэбныя класы, заняткi праходзяць па выходных днях на вуліцы Валгаградскай, 2а.

- Для заняткаў па беларускай мове выкладчыкамі быў распрацаваны метадычны комплекс «Урокі-крокі для дзетак-беларусаў», вучыцца па ім весела, цікава і надзвычай прадуктыўна. Кожны занятак - гэта больш, чым проста ўрок, а яшчэ i зносіны з аднагодкамі, інтэлектуальнае развіццё і проста прыемнае баўленне часу. Акрамя прыгожага валодання мовай, дзецi даведаюцца шмат новага аб культуры і гісторыі Беларусi.

- Выкладанне польскай мовы для дзетак вядзецца па падручніку «Крок па кроку. Джуніор», а таксама па ўласных матэрыялах выкладчыкаў. На занятках дзецi вывучаюць лексіку, выкарыстоўваюцца матэрыял з польскай дзiцячай літаратуры, вершы, песні, апавяданні, аўдыё- i відэазапісы. Асаблiва дзеткам падабаюцца моўныя і рухомыя гульнi, якiх у групах даволi шмат.

Заняткi пачынаюцца з кастрычнiка, расклад i дадатковые звесткi па тэлефонах: 8 (029) 139-49-98, 8 (033) 671-12-78.

https://dyjalog.by/

P.S.: Часто бывает так, что с возрастом детское увлечение перерастает в дело всей жизни. И вполне вероятно, что выбранный вовремя кружок может стать стартом для будущих профессиональных свершений. Ведь все дети от природы любознательны, их интересует буквально все:

- Почему вода мокрая?

- Почему нет корма для котов со вкусом мышей?

- Почему вены синие, а кровь красная?

Список зубодробительных вопросов у каждого родителя свой. И задача мам и пап - не допустить, чтобы эта тяга к познанию угасла, а поддерживать ее и развивать. Помните: чем раньше вы присмотритесь к увлечениям и склонностям своего ребенка, тем шире будут границы его познания.