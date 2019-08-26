Кружки для детей в Минске в 2019 году: выбираем место, где учат интересно и увлекательно
Тысячи мам и пап подтвердят: чтобы ребенок захотел чему-то научиться, его нужно заинтересовать. Сделать это с помощью зубрежки по школьным учебникам практически нереально - скука и монотонность способны отбить желание учиться надолго. Поэтому нужно искать альтернативные, увлекательные способы развития малыша. Разнообразные кружки, секции, академии - отличное подспорье в этом деле. На радость родителям, сегодня в Минске полно мест, где детей знакомят с наукой через игры, интерактивы и забавные мастер-классы.
«Комсомолка» предлагает несколько свежих идей для полезного досуга.
Образовательный центр «Детская академия»
Мы за крепкое здоровье, сильный характер,
цепкий и гибкий ум.
И чувство юмора!
Работаем по международным стандартам.
В любой семье, когда шкодничает сын, мама ругает его, крича: «Вырастешь, остолоп, - будешь дворником!» В еврейской семье, когда сын делает точно такую же шкоду, мама гладит его по голове и говорит: «Ты же хороший мальчик, а хорошие мальчики так не поступают, тем более мальчики, имена которых скоро войдут в списки Forbes».
Для нас каждый ребенок уважаем!
Японская мама приходит в парикмахерскую с маленьким сынишкой. Сначала карапуз терпеливо ждет, пока она закончит все процедуры, а потом, не выдержав скучного ожидания, начинает открывать баночки с шампунями и выливать их содержимое на пол. Все смотрят на него с улыбкой, и никто не делает замечания: маленькому ребенку можно все.
У нас каждый ребенок делает то, что он хочет.
У талантливого педагога ребенок хочет то,
что педагог считает нужным.
Финский мальчик окончил школу. У семьи была возможность зачислить его на один из факультетов университета «по звонку». Но родители мальчика, как и все финны, убеждены, что «устраивать» своих детей - значит сильно вредить им. Успех приносит удовлетворение только в том случае, когда человек достигает его самостоятельно, благодаря своему образованию и воспитанию.
Мы учим детей быть самостоятельными,
радоваться успехам, принимать неудачи,
мечтать и идти к поставленным целям.
Нескучное обучение для детей от 1,5 до 12 лет.
+375 (44) 753-53-30
Минск, ул. Калиновского, 74 А
https://www.instagram.com/akademijaby/
https://www.facebook.com/AkademijaMinsk/
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Образовательный центр ПВТ. Учебный год на старте!
В этом учебном году в Образовательном центре ПВТ для детей от 6 до 17 лет рекордное количество новых интересных программ по робототехнике, техномейкерству, программированию, пилотированию беспилотных летательных аппаратов, IT-английскому, дизайну, разработке игр! Впервые для ребят курс компьютерной грамотности Computer Science. А также новинка - курс по Маркетингу и дизайну!
Каждая программа рассчитана на учебный год. Весь год детей будут знакомить с айтишными профессиями, учить разбираться в компьютере, делиться идеями и радоваться своим первым в жизни проектам!
Что будет на занятиях?
С помощью лучших тренеров-профессионалов из IT-индустрии дети научатся:
конструировать управляемых роботов;
создавать собственные дроны;
моделировать в 3D-формате;
отличать UI-дизайн сайта от UX;
создавать Digital-иллюстрацию;
разрабатывать моушен-дизайн;
понимать основы веб-разработки на Java;
программировать игры (Scratch, Python, C++, Minecraft, Unity);
создавать виртуальные миры;
применять основы SMM, рекламы и маркетинга;
понимать IT-английский.
Подробнее о программах: https://iteen.by/programs/
Что в итоге?
После презентации своего проекта в конце курса каждый школьник получит сертификат от Образовательного центра ПВТ и сможет шагнуть на следующий уровень обучения по этому же направлению или выбрать другое.
Режим обучения:
Занятия рационально распределены в течение учебного года и проводятся один раз в неделю. Дети с 1-го по 4-й классы будут учиться 3 ак. часа в неделю, а с 5-го по 11-й - 4 ак. часа.
Небольшие группы по 8 - 10 человек разместятся в уютных аудиториях с кондиционерами. Каждому ученику обеспечено рабочее место с компьютером.
Где: Минск, ул. Скрыганова, 14, 5-й этаж, каб. 60/1.
Запишите ребенка на сайте: https://iteen.by/
Звоните! Мы поможем определиться с программой: +375 (29) 193-30-30
Теперь еще больше детей познакомятся с технологиями будущего!
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Курсы беларускай і польскай мовы ў Цэнтры славянскіх моў і культур
Фішка курсаў - паглыбленне ў моўнае асяроддзе і зносіны не толькі з выкладчыкамі мовы, але і з яе носьбітамі.
Кожны год у Цэнтры збіраецца некалькі дзіцячых груп, якія з гульнямі, песнямі, спаборніцтвамі і творчымі заданнямі вывучаюць беларускую і польскую мовы. Вучэбны працэс накіраваны на развіццё камунікатыўных навыкаў: у першую чаргу дзяцей вучаць размаўляць, назапашваць лексіку, рабіць маўленне багатым і эфектыўным. Пад увагу таксама бяруцца i граматычныя правілы.
Ірына Зімнева, кіраўнік Цэнтра славянскіх моў і культур.
Займацца могуць дзеткі з 6 год, групы падзелены па ўзростках: 6 - 9 i 10 - 14 год. Каб бацькам было зручна прывозіць дзяцей у вучэбныя класы, заняткi праходзяць па выходных днях на вуліцы Валгаградскай, 2а.
- Для заняткаў па беларускай мове выкладчыкамі быў распрацаваны метадычны комплекс «Урокі-крокі для дзетак-беларусаў», вучыцца па ім весела, цікава і надзвычай прадуктыўна. Кожны занятак - гэта больш, чым проста ўрок, а яшчэ i зносіны з аднагодкамі, інтэлектуальнае развіццё і проста прыемнае баўленне часу. Акрамя прыгожага валодання мовай, дзецi даведаюцца шмат новага аб культуры і гісторыі Беларусi.
- Выкладанне польскай мовы для дзетак вядзецца па падручніку «Крок па кроку. Джуніор», а таксама па ўласных матэрыялах выкладчыкаў. На занятках дзецi вывучаюць лексіку, выкарыстоўваюцца матэрыял з польскай дзiцячай літаратуры, вершы, песні, апавяданні, аўдыё- i відэазапісы. Асаблiва дзеткам падабаюцца моўныя і рухомыя гульнi, якiх у групах даволi шмат.
Заняткi пачынаюцца з кастрычнiка, расклад i дадатковые звесткi па тэлефонах: 8 (029) 139-49-98, 8 (033) 671-12-78.
P.S.: Часто бывает так, что с возрастом детское увлечение перерастает в дело всей жизни. И вполне вероятно, что выбранный вовремя кружок может стать стартом для будущих профессиональных свершений. Ведь все дети от природы любознательны, их интересует буквально все:
- Почему вода мокрая?
- Почему нет корма для котов со вкусом мышей?
- Почему вены синие, а кровь красная?
Список зубодробительных вопросов у каждого родителя свой. И задача мам и пап - не допустить, чтобы эта тяга к познанию угасла, а поддерживать ее и развивать. Помните: чем раньше вы присмотритесь к увлечениям и склонностям своего ребенка, тем шире будут границы его познания.