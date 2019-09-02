30 лет - это молодость или старость? Что думают современные женщины и объясняют психологи

20-летние барышни часто считают, что к 30 годам жизнь уже заканчивается, а после 40 ее женщине могут скрасить лишь внуки, кошки и закатки. И только девушке самой исполняется 30, она понимает: все только начинается. Все шишки получены, все грабли спрятаны – самое время жить и пользоваться полученным опытом.

Но так было не всегда. Для предыдущего поколения отсутствие семьи, поиски себя, получение образования в 30 лет – подпадало под ярлык «неудачник» и «инфантил». Для многих и сегодня приближение третьего десятка – это повод рефлексировать в соцсетях: чего я добился? Чем хочу заниматься? Вот она, старость? Пора остепениться и взрослеть, а так не хочется…

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Сегодня жизнь в 30 – это по-прежнему звенящая юность, приближающаяся взрослость или время подводить итоги? Современные 30-летние девушки рассказали «Комсомолке», какая она – жизнь в этом пограничном для многих возрасте.

Вероника: «Шесть лет в декрете – и я стала уважать чайлд-фри»

- Когда я задумываюсь, хотела ли бы вернуться на 5-10 лет назад, то понимаю: у меня были такие бурные 20 лет, что, кажется, я успела все. Была возможность тусить, ездить куда-то, совершать невероятные поступки, которые потом даже вспоминать стыдно... А 30 лет – это осознанность, зрелое состояние.

Фото: личный архив

В 25 лет я была на пике карьеры, но решилась уйти в декрет. Многие недоумевали: почему сейчас, так рано? Но идеального момента для родов, я считаю, не бывает. Да и можно ли на 100% быть готовой к детям? Например, прежде чем водителя посадят за руль, его 3 месяца будут готовить к этому - он готов. А ребенка отдают практически сразу же и многому учишься уже на практике… Появление детей меняет не только уклад жизни, но и саму женщину. Бесконечное принятие другого, осознание, что от твоих решений зависит и чужая жизнь, может дать только ребенок. Ты уже не солист на сцене...

Фото: личный архив

Помощников в семье у нас нет, родители живут в других городах, а доверить детей няне я не решилась. Было время, когда сын долго болел, и мне пришлось практически стать для него доктором. Когда он начинал задыхаться, я знала, что делать: открыть окно, дать гормоны или сделать ингаляцию. А другие люди впадали в ступор. И я осознала, что если передам ребенка няне и случится трагедия, то я себе этого не прощу. Зато мне помогает муж. В последний раз именно он ушел на больничный, когда сын вновь заболел.

Признаюсь, когда у меня появились собственные дети, я стала уважать чайлд-фри. Здорово, когда люди сразу могут оценить свои силы и сделать правильный для себя выбор: нужно им это все или нет. Не каждый может принять, что ребенок – это значит, что ты больше себе не принадлежишь. Чтобы вытаскивать себя из дня сурка, я даже завела мамский блог: рассказывала о жизни, путешествиях с детьми, каких-то лайфхаках.

Фото: личный архив

Только сейчас, после шестилетнего перерыва, я стала возвращаться в карьеру и становиться не только мамой, но еще и профессионалом. Теперь многие вещи становятся все дальше от меня, а на передний план выходит работа. Но я все равно остаюсь мамой. И тема садов, школ, докторов, болезней по-прежнему актуальна. Но все равно я рада, что у меня есть дети, в которых я вижу свое отражение, муж, с которым всегда весело и есть о чем поговорить. Для полного счастья не хватает только времени. Ведь в сутках всего 24 часа, 9 из которых мы проводим на работе.

Фото: личный архив

И вообще, мою жизнь на до и после разделило не раннее, по нынешним меркам, материнство, а случай, когда меня чуть не убили. Молодой человек напал на меня с ножом в машине. Тогда, по счастливому стечению обстоятельств, все обошлось. Я отделалась лишь порезанной рукой, но после этого поняла, что больше не хочу пустой жизни. А смысл увидела в семье.

Ксения: «Не трачу время на готовку и наслаждаюсь тем, что могу жить сегодняшним днем»

- Для меня 30 лет – это и молодость, и взрослость одновременно. Не сказала бы, что семья у меня в приоритете. Мои родители постоянно обижаются, что я забываю им звонить. А с молодым человеком у нас в этом плане идиллия: он весь день занимается своими делами, я – своими, и мы практически не переписываемся. Все эти сообщения в разгар рабочего дня на тему «Как поживает мой котик» смешат нас обоих. Вечером созваниваемся и решаем, какой у нас план. Иногда идем ужинать в кафе, в гости. А иногда я просто прихожу домой и иду бегать. Ну и, конечно, полно вечеров, когда мы просто доделываем какие-то свои дела в ноутбуках на диване или смотрим кино. Два раза в неделю по утрам ходим на сквош - очень крутой спорт, нам нравится.

Фото: личный архив

К 30 годам в моей жизни было много переломных моментов. Например, пару раз я чуть не погибла в горах. Казалось бы, это очень опасные ситуации, но выводов после них я не сделала. Просто завершила свои занятия альпинизмом, когда настало время. А вот развод, например, очень круто повлиял на меня, заставил расти.

Сегодня каждый мой день отличается от другого – я визажист и блогер. Иногда я то с 5 утра крашу кого-то, то даю интервью, то организовываю мероприятия, то просто разъезжаю по делам. Всегда много занятий, но дела я всегда нахожу время для себя: сходить на массаж или в ресторан, встретиться с друзьями или побродить по Комаровке – смотря какое настроение.

Фото: личный архив

На мой взгляд, отдых - это такая штука, которая нужна, когда у тебя есть от чего отдыхать. Я занимаюсь любимым делом, поэтому мне достаточно просто перезагрузиться. Благо, есть возможности. Посещаю музеи (я люблю современное искусство), выставки, смотрю современную архитектуру, ну или треккинг какой-то, спорт. В прошлом году, например, ездила на регату, занималась яхтингом.

Я все время должна быть занята, мне очень интересен мир, я хочу его познавать. Не люблю тратить время на готовку – максимум могу сделать салат.

Фото: личный архив

Сейчас мне очень нравится момент, в котором я нахожусь. Я не стремлюсь поскорее выскочить замуж, нарожать детей - у меня все впереди, никто и ничто на меня не давит. Зачем сейчас заставлять себя делать то, что не хочется? Чтобы не пожалеть потом? Так нужно уметь жить и наслаждаться настоящим. В мире столько всего интересного - зачем отказываться от этого? У меня достаточно опыта и возможностей делать то, что мне нравится, а все остальное успеется. Было бы желание.

Фото: личный архив

Татьяна: «Рваные джинсы, игры в лего и никаких закаток – где тут ощутишь себя 30-летней тетей»

- В 20 лет мне казалось, что после 30 все самое интересное в жизни заканчивается. Остаются только домашние заботы, котлеты и закатки. И только сейчас, перешагнув 30-летний рубеж, понимаю, как же я ошибалась! Нет, моя жизнь никак не разделилась на до и после 30. Возможно потому, что я совсем не ощущаю себя на этот возраст. Вопреки всем своим ожиданиям, мой гардероб не стал строже, фигура хуже, а характер – ворчливее. Любимые кеды и рваные джинсы так и не вытеснились халатами в цветочек, а кухня не заполнилась банками с консервацией.

Фото: личный архив

Зато к этому моменту моя жизнь наполнилась 10-летним браком и двумя детьми. Где тут будешь ощущать себя 30-летней тетей, когда снова рисуешь красками, играешь в лего, учишься разруливать конфликты без драк или заново осваиваешь программу начальной школы? Мне хватает 15 минут на чашку кофе в тишине для полной перезагрузки. А потом я с новыми силами готова окунуться с головой в этот круговорот событий: садик, школа, уроки, лепка, уборка в доме с отдиранием пластилина и пляской на детальках лего, тренировка у сына, танцы у дочери, косички у кукол дочери, латание велосипедных ран и штопка штанов…

Фото: личный архив

Тяжело – нет! Весело! Идеальный отдых без детей не мыслю вообще. Скучно без них! Поэтому, когда у мужа выдаются полноценные выходные, мы загружаем в машину детские самокаты или удочку с пледами, мыльные пузыри или ведерки с лопатками и едем осваивать новые места, будь то водоем недалеко от дома или уголок Беларуси, в котором мы еще не бывали. Дети носятся на самокатах, запускают с папой бумажные кораблики или соревнуются с ним в метании блинчиков по воде, ну а я ловлю все эти моменты на свою зеркалку.

Фото: личный архив

До декрета я работала бухгалтером, но в офис так и не вернулась. Думаю, что 30 лет – это время своеобразной перезагрузки для многих из нас. Одна моя родственница открыла в себе кондитерский талант в этом возрасте. Такие торты теперь печет и пряники разрисовывает – за уши не оттянешь! Еще одна знакомая закончила курсы и теперь занимается разработкой сайтов. Ну а я, проболев фотографией весь декретный отпуск, отправилась на фотокурсы. Искать баланс между настройками выдержки, iso и диафрагмы мне понравилось куда больше, чем сводить в бухгалтерском балансе дебет с кредитом. А первые фотопобеды в конкурсах и публикации моих фото в местных СМИ вынуждают посмотреть на свое хобби как на новую профессию.

Фото: личный архив

Так что жизнь после 30 только начинается: я вновь рисую мелом на асфальте, учусь кататься на роликах и самокате, осваиваю новую профессию и вполне себе разбираюсь, чем отличается «пранк» от «челленджа».

Виола: «30 лет – это взрослая женщина, хранительница очага, а не малолетка с ветром в голове»

- Я не понимаю женщин, которые до 30 лет, как та попрыгунья-стрекоза, порхают в поисках себя. К этому возрасту уже пора было определиться с тем, чем тебе заниматься и ради чего жить. Смешно, когда взрослые женщины пищат о том, что сначала нужно построить карьеру, дом, завести собаку, посмотреть мир и только потом уже рожать ребенка. Милые мои, вы только предполагаете, а располагает Бог. А с возрастом он как-то не особо благоволит женщинам. Все врачи говорят: детки должны появиться до 35 лет, а потом риск патологий, выкидышей и др. гораздо выше. Оно вам надо?

Фото: unsplash.com

Я забеременела первым ребенком еще в техникуме. Мало кто в 19 планирует ребенка, но его же назад не засунешь – родила. Потом подошли еще двое. Последний появился в 29 лет. И я вам скажу, что в 19 рожать было гораздо легче и тело восстанавливалось быстрее. Я могла весь день проползать с крохой на детской площадке, потом картошки начистить и натушить, еще и на мужа силы оставались. Когда молодой недосып не замечаешь, устаешь меньше, чем сейчас. Но зато у меня уже подрастают помощники, старшие дети. А что уж говорить про женщин, которые планируют деток в 35, 40, 45 лет? За ними самими уже смотреть нужно.

Фото: unsplash.com

Я считаю, что детей нужно заводить тогда, когда есть здоровье и мужчина рядом. С профессией у меня так и не сложилось, но в декрете я отучилась на мастера по ресницам. Пока наращиваю знакомым, а когда младший подрастет – пойду в салон. И тоже будет у меня и работа, и деньги, и уже трое деток. 30 лет – это взрослая женщина, а не малолетка с ветром в голове, и к этому возрасту уже должна быть своя семья. Не мы придумали, что женщина – это хранительница очага. А уже когда есть этот самый очаг, нужно думать о карьере и гульках.

Фото: unsplash.com

Единственное, о чем я жалею, - это что мои дети растут без отца. Он у нас бестолковый, поэтому полгода назад мы решили расстаться. Как сейчас модно говорить, «не сошлись характерами». Но он дает деньги, забирает иногда старших. А по хозяйству мне помогает мама, пока мы живем у нее, но уже скоро получим квартиру и переедем в свою.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«В 30 лет девушка в мегаполисе и в маленьком городке - это люди разного возраста»

- Раньше самостоятельная жизнь начиналась гораздо раньше - с 14 лет, когда дарили первые часы и отправляли трудиться на завод, - рассказывает психотерапевт Ирина Скумина. - Во времена Шекспира 15-летняя девушка считалась престарелой барышней, а сегодня и 30 лет - детский возраст. Родителям в Германии пособие на детей платят до их 18-летия, а иногда и дольше. У нас же принято считать, что женщине лучше повзрослеть, выйти замуж и родить детей до 30 - 33 лет. К этому возрасту у нее за плечами и институт, и опыт работы - она готова к продолжению рода.

Установка, что 30 лет - это пограничный возраст, вытекает из средней продолжительности жизни. Среднестатистический житель сохраняет активность лет до 60, дальше темп жизни начинает снижаться. Вот и получается, что середина жизни приходится на 30 лет. И к этому возрасту все должно быть определено и построено, ибо в 50 уже начинается старость.

Фото: pixabay.com

Хотя 30-летняя девушка в мегаполисе и маленьком городке - это ментально совершенно разновозрастные женщины. В большом городе в 30 искать свое место в жизни - это норма, ничего удивительного. В провинции строить планы на глобальные перемены после 30 - дело неблагодарное. Все же знают, кто ты! Уйдет много времени на освоение новой профессии, а потом на то, чтобы тебя приняли в новом амплуа.

Я изучала психогенетику во время работы над диссертацией о влиянии генотипа и среды на жизнь человека. И мне очень хотелось верить, что можно изменить среду, воспитание, влияние - и человек изменится! Но вот любопытный факт: генотип сам вынуждает нас жить в той среде, в которой может максимально реализоваться. Вот и получается, что те, кого генотип зовет развиваться и меняться, уже уехали в мегаполисы - туда, где есть возможности. А в маленьких городках остаются те, кто генотипически предрасположен там быть.

Кстати, внешность и понимание жизни между собой очень связаны. Внешность - это как интерфейс, который связывает нас с внешним миром. Каким я вижу этот мир, такой «интерфейс» я и подбираю: полнею или худею, одеваюсь, делаю макияж и т. д.