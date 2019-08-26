«Корж – это Цой, а Тима Белорусских – «Ласковый май». Известный продюсер о героях поколения

О феномене Макса Коржа мы решили спросить у Руслана Стариковского, музыкального продюсера, который работал с Серегой, «J:Морс», на множестве концертов зарубежных звезд и фестивалей, включая «Рок за Бобров»:

- Каждому поколению свои герои. Может, грубо, но просится аналогия: Корж – это Цой, а Тима Белорусских – «Ласковый май». Кто бы ни говорил про примитивные тексты Коржа – это песни, которые проникают молодежи в душу. Он смог туда достучаться. Да и не только до молодежи – среди сверстников я встречаю немало его поклонников. На «Динамо» были многие мои взрослые коллеги – но, скорее, из профессионального интереса. А вот те 40-летние, что приходят на Коржа «колбаситься», вызывают у меня вопросы. Не претензии, нет. Ну, скажем, я не хотел бы, чтобы в конце 80-х на концерте Цоя рядом со мной прыгал мой папа. Это было бы странно. Но в целом Макс Корж как герой нового поколения меня абсолютно устраивает. Я рад, что у него все получилось.

Никто из белорусских артистов в этом веке не собирал столько зрителей на своем концерте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вторична ли музыка Макса Коржа?

- Если глобально, то да. Что-то оригинальное в музыке сейчас вообще сложно найти. Все смешивают стили, берут то, что забыто и добавляют свое. Фанаты Макса со мной не согласятся - но меня, как человека, который еще в прошлом веке любил хип-хоп, сложно удивить такой музыкой. А ведь я еще был региональным директором Сереги. Послушайте песню «Корабли» Сереги, там есть ответ по поводу творчества Коржа.

Или вот еще пример: Полина Гагарина перепела «Кукушку». Когда спрашивали молодежь, чья это песня – некоторые говорили, что Земфиры, и авторство Цоя для них вообще становилось новостью.

Но! В то же время я вижу уникальность Коржа в сочетании стилей, в этом его «пьяном» вокале, который цепляет людей. Здорово, что Корж – не продюсерский проект. Это не Тимати, где во главе творчества стоят деньги. Это то, что идет от души.

Макс Корж понятен молодежи, потому что говорит на одном языке с ними и ходит по тем же улицам микрорайонов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу я видел, как на улицу Октябрьскую прибывали автобусы с фанатами Коржа из России и Украины, и это самое настоящее фан-движение, как у мировых звезд. Некоторым не нравится сравнение с Rolling Stones или The Beatles – мол, где они и где Корж. Но вы вспомните, как все начиналось у этих групп – с любви молодежи. Не вижу разницы в фанатском движении - если музыка проникает в тебя так, что ты готов ехать за своим артистом тысячу километров. Значит, это что-то настоящее. Поэтому я испытываю гордость. Концерт Макса Коржа на «Динамо», несомненно, войдет в историю отечественного шоу-бизнеса.

А здесь можно посмотреть, как прошел концерт Макса Коржа на "Динамо".