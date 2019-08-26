2019-08-26T21:47:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Последнюю неделю лета будем наслаждаться теплом и солнцем

По ночам прохладно, зато днем - до 30 тепла
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Лето еще нас порадует.Лето еще нас порадует.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Лето на прощание решило порадовать.

- А точнее - антициклон Корина, который в последнюю неделю августа позволит белорусам как следует с этим самым летом распрощаться - в легких нарядах и практически без зонтов, - обрадовали в Белгидромете. - По крайней мере, сейчас среднесуточная температура превышает климатическую норму на 2 - 5 °С, а циклоны с их плохой погодой от Беларуси пока далеко.

Ночи будут слегка прохладными, зато днем погода порадует почти во всех регионах.

Во вторник, 27 августа, максимальная температура днем составит +23… +29 °С. В среду воздух прогреется до +20…+27 °С. В пятницу, 29 августа, на небе уже будет облачно, довольно ветрено, но без осадков и до +20 - +27 тепла.

Больше всего повезет Брестскому региону. Там с каждым днем будет теплеть на 1-2 градуса. С пятницы по воскресенье температура воздуха прогреется до +30 градусов. Прохладнее всего - в Витебске. Вплоть до среды там возможны кратковременные дожди, температура воздуха днем от +23 до +24 °С.

- То есть осень пока не ждем? - интересуемся у синоптиков.

- В пятницу, 30 августа, и в выходные атмосферное давление начнет потихоньку снижаться. А это значит, что влияние антициклона начнет ослабевать. Местами, в частности в западных регионах страны, пройдут кратковременные дожди с грозами, а ночью и по утрам в отдельных районах уже будем наблюдать слабые туманы. Ночью температура воздуха составит +8…+15 °С. Днем в разных регионах страны уже будем наблюдать существенную температурную разбежку. По северо-востоку - +20… +22 °С, а вот на юго-западе все те же +28…+30 градусов тепла, - рассказали специалисты Белгидромета.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Украденные чехлы, бампер, магнитолу и сабвуфер автовор поставил на свою машину
В Гомеле пьяный водитель, скрываясь с одного ДТП, сбил женщину на переходе
Белорусский МИД ответил Литве цитатой Толстого про вину и совесть
«Связали, избивали, угрожали ножом и оголенным проводом»: убийц жены экс-председателя Докшицкого района приговорили к 17 годам
БелЖД: После ремонта путей снова начинает курсировать поезд в Тересполь
В Минск доставили белоруса, которого Интерпол разыскивал с 2007 года
Ученые рассказали, почему алкоголь не оправдывает плохое поведение
Парень украл рюкзак в баре. А когда увидел себя по телевизору, сам сознался
В Сенненском районе трое пьяных мужчин посадили на цепь бешеного енота. Енот их покусал
Чаще всего подделывают банкноту в 50 рублей: банки стали выявлять больше поддельных белорусских рублей и евро
Белорусская железная дорога пустит дополнительный поезд на Lidbeer