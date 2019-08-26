«Родные не верили, что у моего сына спинальная мышечная атрофия»

- Наш Данечка - долгожданный ребенок. Моя первая беременность была неудачной, и рождение сына стало большой радостью для нас с мужем, - рассказывает молодая мама Евгения. - Во время беременности я чувствовала себя прекрасно - ездила на море, работала вожатой в оздоровительном лагере. И мыслей, что с ребенком что-то будет не так, даже не возникало.

Данечка родился в октябре прошлого года настоящим богатырем - весом почти четыре килограмма.

- До трех месяцев мы не замечали ничего особенного. Но после прививки Данюша ослаб, стал не таким активным, перестал держать голову. Мы обратились к врачам, которые предположили, что у сына может быть СМА - спинальная мышечная атрофия. К сожалению, генетический анализ подтвердил наши опасения, - говорит Евгения. - Мои родные не хотели верить, что наш сын тяжело болен. Да и я до конца не верила в это. Ведь сын выглядел обычным ребенком, был активным. Стала читать про этот диагноз и была в шоке. По образованию я фельдшер, но в медколледже о такой болезни нам не рассказывали. Впервые о СМА я услышала, когда прочитала историю про одну девочку с таким же диагнозом. Я как раз тогда была беременной.

Все изменилось этим летом - во время жары малышу стало плохо.

- Через пару дней мы обратились в больницу, когда не смогли его накормить. На ночь я дала сыну молоко, но оно пошло через нос. Поехали в больницу и нас сразу положили в реанимацию, где сына подключили к аппарату ИВЛ.

Третий месяц Даниил находится в Могилевской областной детской больнице, куда к нему ежедневно приходит мама.

- С сыном я целый день. Меня научили его кормить, переворачивать, мыть. Данечка каждый раз улыбается, когда меня видит. Я знаю, что он меня ждет. Сейчас нам выдали аппарат ИВЛ, чтобы Даниил смог вернуться домой. Но у аппарата нашли неполадки, и мы остались в больнице. Однако нам нужен и резервный аппарат ИВЛ - на случай, если основной сломается. Плюс нам надо будет постоянно приобретать расходные материалы. В планах купить специальную функциональную кровать, а также коляску.

Родители открыли сбор на покупку резервного аппарата ИВЛ. И сейчас из необходимой суммы - около 15 тысяч 500 белорусских рублей - семье осталось собрать чуть более 2 тысячи 800 рублей.

- Мы будем благодарны всем, кто поможет нам закрыть сбор! Мы с мужем очень хотим, чтобы наш сын был с нами дома.

РЕКВИЗИТЫ:

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка:

6711 7700 1855 2500. Срок действия: до 07/22.

Можно также пополнить баланс номера МТС: 8(033) 655-96-90.

Контакты: Евгения, мама Даниила: 8(029) 889-56-69.