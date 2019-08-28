2019-08-28T11:01:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Врач удивилась, что Маша хорошо выглядит с таким диагнозом»

В сентябре 10-летнюю Машеньку Филич ждут на лечении в греческой клинике
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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После каждой реабилитации у Маши появляются новые навыки. Фото: личный архивПосле каждой реабилитации у Маши появляются новые навыки. Фото: личный архив
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О Машеньке мы писали этой зимой (см. сайт kp.by). Напомним, девочка родилась очень слабой. Тяжелые роды, а затем прививка от гепатита B, после которой малышку забрали в реанимацию. Компьютерная томография показала: у Маши поражение 50% мозга. Врачи предупредили, что ребенок очень тяжелый. Но когда улучшения от медикаментозного лечения не было, родители малышки не опустили руки. Они обратились к альтернативной медицине (метод «Энергия вселенной и человека»), после чего у девочки восстановилось зрение, ей сняли два диагноза: «грудной сколиоз» и «левосторонняя мышечная кривошея».

Сейчас Маша постоянно проходит реабилитацию. Кроме того, с ней ежедневно дома занимается мама. И прогресс есть.

- Врач из нашей поликлиники удивляется, что Маша хорошо выглядит с таким диагнозом. Конечно, это все результат постоянной работы. Так, благодаря пройденному курсу реабилитации весной в Польше, Маша смогла поднимать и удерживать голову лежа на животе, при этом самостоятельно сохраняя тело в симметрии. Это прорыв для нас на пути к восстановлению работы ее позвоночника, правильному запуску основных двигательных функций тела, - говорит Светлана, мама Маши. - Подобные поездки позволяют выработать оптимальную тактику ведения занятий с Машей и использовать в домашних условиях основные приемы физических и коммуникационных занятий.

Уже в сентябре Маша едет на реабилитацию в центр «Эвексия», который находится в Греции.

- Нам предложена индивидуальная программа реабилитации, включающая в себя физиотерапию, лечебный бассейн, трудотерапию, а также нейрофункциональную реорганизацию головного мозга.

Стоимость курса лечения длительностью пару недель составляет 8540 евро. В эту сумму входит терапия, трансфер из аэропорта до центра и обратно, русскоговорящий медицинский ассистент, пользование открытым гидромассажным бассейном, обед для пациента (специальное диетическое меню), проживание. Из нужной суммы собрано чуть больше половины. При этом аванс в размере 600 евро уже уплачен.

- Если деньги со сбора останутся, мы возьмем в центре дополнительные занятия. Билеты на самолет мы уже приобрели. Начало реабилитационного курса 2 сентября, поэтому мы очень спешим закрыть сбор.

Мой муж работает на Минском моторном заводе, его зарплаты не хватает, чтобы отложить деньги на лечение нашей дочери. Поэтому мы вынуждены обратиться за помощью к людям!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительный счет открыт в филиале 510/369 ОАО «Беларусбанк» - г.Минск, ул. Хоружей, 8; УНП: 100325912; БИК: AKBBBY2X.

Белорусские рубли: № BY85 AKBB 3134 0000 0090 6512 0369

(транзитный счёт № BY28АКВВ38193821000170000000 - указывается только при переводе средств юрлицами или не из Беларусбанка).

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Филич Светланы Алексеевны для лечения дочери Филич Марии Дмитриевны.

Можно пополнить баланс номера МТС: 8(033) 393-06-15 (в дальнейшем средства будут переведены на благотворительный счет через сервис iPay).

Можно также перечислить деньги на карту Приорбанка: 9112 8900 0132 3666. Срок действия: до 01/2021. Возможно пополнение карточки через ЕРИП по номеру договора 1150081086487 (без комиссии).

Адрес для почтовых переводов: г. Минск, пер. Солтыса, д.2, кв.25. Индекс: 220137.

Контакты: Светлана, мама Маши: 8(033) 666-27-53

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