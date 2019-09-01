«Дочка научилась снимать майку»

О Сашеньке последний раз мы писали весной прошлого года. У девочки ДЦП, задержка речевого развития. Саша все время проходит реабилитацию, как в Беларуси, так и за границей, чтобы научиться ходить и хорошо разговаривать.

- За прошлый период реабилитации, который проходил в апреле в Варшаве, Сашенька хорошо укрепила руки и спину. Она делает шаги с поддержкой на ходунках, иногда ей удавалось пройти самой без помощи терапевта. Мы были в восторге. Хоть этот шаг может кому-то показаться незначительным, но у меня слезы катились от счастья, - написала письмо в редакцию мама девочки Наталья. - Так же потихоньку осваиваем беговую дорожку и велосипед.

Саша также научилась снимать и надевать майку, носки, распознавать запахи.

16 сентября у Саши начинается очередная реабилитация в польском центре интенсивной терапии «Олинек».

- Сумма для сбора, в которую входит лечение, проживание, проезд, - 1950 евро. Плюс нам нужно 280 долларов на лекарства. Это большая сумма для нас. На данный момент нами собрано чуть больше 770 евро. Кроме того, мы перевели клинике аванс в 200 евро, - говорит Наталья. - Мой муж работает бригадиром-штукатуром, его зарплаты недостаточно, чтобы покрыть наши расходы на лечение. Спасибо нашим благотворителям. Низкий всем поклон!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №619 ОАО «АСБ Беларусбанк» - г. Мядель, ул. Набережная, 4. УНП: 600198997; МФО: 153001769; БИК: AKBBBY21601.

Белорусские рубли: транзитный счёт № BY20AKBB38193821903436100000 на благотворительный счёт № BY96 AKBB 3134 0000 0509 5612 0619.

Назначение платежа: сбор денежных средств на имя Мацкевич Натальи Григорьевны для лечения дочери Якушенко Александры Павловны.

Можно пополнить баланс номера МТС: 8(033) 381-66-21.

Можно также перечислить деньги на банковские карты. Номер карты Беларусбанка: 5470 8700 4571 8752. Срок действия: до 05/22. Номер карты БПС-Сбербанка: 5435 5311 0788 5459. Срок действия: до 09/20.

Контакты: Наталья, мама Сашеньки: 8(029) 256-75-32.