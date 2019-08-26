«Китай для белорусского мяса - самый перспективный рынок. Вырос в 38 раз!». Что и куда мы продаем?

Беларусь в первом полугодии 2019-го увеличила поставки мяса в Китай в 38 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- Китайский рынок для нас сегодня наиболее интересный и перспективный, мы активно на нем работаем, нас там знают, - пояснил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. - Динамика за первое полугодие положительная: темп роста экспорта - 173,1%, экспортная выручка - 40,4 млн долларов. Самый значительный рост продемонстрировала мясная продукция: поставки увеличились в 38 раз, наторговали на сумму 12,3 млн долларов. Основными драйверами роста являются мясо птицы (8,4 млн долларов) и говядина (4 млн долларов).

Но даже при таком росте поставок в Китай мяса в этом году мы экспортировали в целом на 13,4% меньше, чем за первые полгода 2018-го. Подпортили статистику ограничения поставок в Россию, куда мы направляем 80% всей своей сельхозпродукции. В итоге на одних только поставках говядины в Россию мы потеряли 30% в денежном выражении.

- С недавнего времени введены ограничения на поставку мяса на кости в Россию, в первом полугодии шло перераспределение товарных групп. Мы выходим на компенсаторные механизмы и открываем новые рынки мяса на кости, - отметил начальник управления. Например, в планах до конца года начать поставки нашей говядины в Турцию.

Молочка помогла компенсировать недополученное от мяса: ее поставки за рубеж выросли на 12,6% за полгода или на 1,1 млрд долларов. Отдельная благодарность маслу и сырам, которые прибавили 50,4% и 24% к поставкам соответственно.

- Пока действуют ограничения на экспорт некоторых видов молочной продукции в Россию, сырье перенаправили на выпуск сыров. Наша стратегия в том, чтобы максимально сократить производство сырья, увеличивая производство готовой продукции непосредственно на полки магазинов. Это и узнаваемость бренда, и лояльность производителю воспитывается. Крен будет смещаться в пользу готовой продукции, - отмечает Богданов.

Позволили обеспечить такой прирост в том числе и железнодорожные перевозки в Китай по маршруту Шелкового пути. В Китай уже ушли восемь поездов с молочкой, а раньше нашу продукцию доставляли исключительно по морю.

Кроме России и Китая поставки нашей продукции идут в 88 стран ближнего и дальнего зарубежья. В первом полугодии Беларусь начала поставки в 12 новых для себя стран, например Афганистан, Пакистан, Таиланд, Кению, Ливию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Аргентину.

Если смотреть на статистику экспорта сельхозпродукции в целом, то мы немного ушли в плюс. Несмотря на падение поставок в Россию на 0,6%, в первом полугодии 2019 года Беларусь увеличила экспорт сельхозпродукции до 2,557 млрд долларов. Это на 1,6% больше, чем за январь - июнь 2018 года.